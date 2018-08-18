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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 лип, 2022 12:24
По приезду во Львов, решил зайти в офис к моему риелтору пообщаться О ЖИЗНИ.. Спрашиваю - как обстановка? Есть ли продажи на вторичке? Он глянул на монитор и отвечает, что 16 сделок за июнь. Агенство небольшое и поэтому говорить об замороженном рынке недвижимости в городе конечно же не стоит. С его слов ликвидная квартира в новостройке с ремонтом ( даже не свежим и не модным) уйдет максимум за 2 месяца по довоенной цене. Цены на аренду просели после ажиотажа март-апрель, но 500$ в мес легко, за большую однуху в новостройке,
без изысков, стоимостью 75 000$ в ближнем центре. Так что не всё так плохо на ЗУ.
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roberto dark
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Додано: Нед 17 лип, 2022 13:07
Ну Львов красивый, хоть и без реки. Я в Польше не был, тыкал произвольно гуглмапсом в геометрическские центры Кракова и еще пары городов - все они проигрывали Львову по архитектуре. Другое дело что заслуги нынешнего сити-менеджмента Львова в этом почти нет, все сделали за них и до них.
Ну и да, в связи с кардинальной геополитической переориентацией, Львов и ЗУ теперь ближе всего к новым притяжений(принятия решений) со всеми вытекающими бонусами.
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fox767676
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Додано: Нед 17 лип, 2022 16:19
beee написав: rjkz написав: beee написав:
Когда пристрелен один конь, рождается другой.
нет денег - это нет 50куе. И начинать- заканчивать нет смысла
1.Это про драконов было.
2. Когда еврей говорит, что у него денег в обрез, это означает, что денег у него дохуйа.
Жаль, что я не еврей
это дело наживное
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rjkz
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