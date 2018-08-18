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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 лип, 2022 12:24
По приезду во Львов, решил зайти в офис к моему риелтору пообщаться О ЖИЗНИ.. Спрашиваю - как обстановка? Есть ли продажи на вторичке? Он глянул на монитор и отвечает, что 16 сделок за июнь. Агенство небольшое и поэтому говорить об замороженном рынке недвижимости в городе конечно же не стоит. С его слов ликвидная квартира в новостройке с ремонтом ( даже не свежим и не модным) уйдет максимум за 2 месяца по довоенной цене. Цены на аренду просели после ажиотажа март-апрель, но 500$ в мес легко, за большую однуху в новостройке,
без изысков, стоимостью 75 000$ в ближнем центре. Так что не всё так плохо на ЗУ.
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roberto dark
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Додано: Нед 17 лип, 2022 13:07
Ну Львов красивый, хоть и без реки. Я в Польше не был, тыкал произвольно гуглмапсом в геометрическские центры Кракова и еще пары городов - все они проигрывали Львову по архитектуре. Другое дело что заслуги нынешнего сити-менеджмента Львова в этом почти нет, все сделали за них и до них.
Ну и да, в связи с кардинальной геополитической переориентацией, Львов и ЗУ теперь ближе всего к новым притяжений(принятия решений) со всеми вытекающими бонусами.
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fox767676
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Додано: Нед 17 лип, 2022 16:19
beee написав: rjkz написав: beee написав:
Когда пристрелен один конь, рождается другой.
нет денег - это нет 50куе. И начинать- заканчивать нет смысла
1.Это про драконов было.
2. Когда еврей говорит, что у него денег в обрез, это означает, что денег у него дохуйа.
Жаль, что я не еврей
это дело наживное
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rjkz
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Додано: Нед 17 лип, 2022 16:37
beee написав:
я технику всегда в рассрочку беру.
деньги -> время = деньги х время
даже кредит под небольшой потребительский процент - это выгодно.
а вот на авто кредиты - какая-то грёбанная кабала. мало того, что авто с салона теряет процентов 20 в первый же день (ну кроме крузака), + проценты - развод какой-то
А на купленный в рассрочку лапоть вас интересует цена после покупки?
С машинами история простая - или хотите новое и платите полную цену и теряете по максимуму или покупаете бу и тогда потери намного меньше.
Или покупаете новую, смиряетесь с тем, что теряете на разнице новаяVSбу и юзаете ее долго-долго. Это мой случай. Покупать новую - финансовая нецелесообразность, но изредка на это можно пойти. Потому расценивайте это как вы купили бу, только вы знаете что с машиной. Такой психотренинг.
Зато вас не интересует текущая цена на "коня", если вы не собираетесь его долго продавать.
Конечно, недвига - лучше в финансовом плане чем авто.
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rjkz
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Додано: Нед 17 лип, 2022 17:55
rjkz написав: beee написав:
я технику всегда в рассрочку беру.
деньги -> время = деньги х время
даже кредит под небольшой потребительский процент - это выгодно.
а вот на авто кредиты - какая-то грёбанная кабала. мало того, что авто с салона теряет процентов 20 в первый же день (ну кроме крузака), + проценты - развод какой-то
А на купленный в рассрочку лапоть вас интересует цена после покупки?
С машинами история простая - или хотите новое и платите полную цену и теряете по максимуму или покупаете бу и тогда потери намного меньше.
Или покупаете новую, смиряетесь с тем, что теряете на разнице новаяVSбу и юзаете ее долго-долго. Это мой случай. Покупать новую - финансовая нецелесообразность, но изредка на это можно пойти. Потому расценивайте это как вы купили бу, только вы знаете что с машиной. Такой психотренинг.
Зато вас не интересует текущая цена на "коня", если вы не собираетесь его долго продавать.
Конечно, недвига - лучше в финансовом плане чем авто.
Меня интересует сумма, что я теряю единовременно.
Это совсем другие деньги. Купив лапоть сейчас за 50 тыс гривен и разбив это на 2 года, то даже если лапоть через 2 года обойдётся мне в 70 тысяч, для меня это выгоднее
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beee
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Додано: Нед 17 лип, 2022 18:40
fox767676 написав:
Я в Польше не был, тыкал произвольно гуглмапсом в геометрическские центры Кракова и еще пары городов - все они проигрывали Львову по архитектуре.
Вроцлав и Гданьск потыкайте в центре. Таких как Львов у нас еще Черновцы (частично в центре) и Каменец-Подольский (вообще мало - старый город), а в Польше все крупные города такие.
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vitaliian
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