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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 лип, 2022 12:24
По приезду во Львов, решил зайти в офис к моему риелтору пообщаться О ЖИЗНИ.. Спрашиваю - как обстановка? Есть ли продажи на вторичке? Он глянул на монитор и отвечает, что 16 сделок за июнь. Агенство небольшое и поэтому говорить об замороженном рынке недвижимости в городе конечно же не стоит. С его слов ликвидная квартира в новостройке с ремонтом ( даже не свежим и не модным) уйдет максимум за 2 месяца по довоенной цене. Цены на аренду просели после ажиотажа март-апрель, но 500$ в мес легко, за большую однуху в новостройке,
без изысков, стоимостью 75 000$ в ближнем центре. Так что не всё так плохо на ЗУ.
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roberto dark
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Додано: Нед 17 лип, 2022 13:07
Ну Львов красивый, хоть и без реки. Я в Польше не был, тыкал произвольно гуглмапсом в геометрическские центры Кракова и еще пары городов - все они проигрывали Львову по архитектуре. Другое дело что заслуги нынешнего сити-менеджмента Львова в этом почти нет, все сделали за них и до них.
Ну и да, в связи с кардинальной геополитической переориентацией, Львов и ЗУ теперь ближе всего к новым притяжений(принятия решений) со всеми вытекающими бонусами.
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fox767676
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Додано: Нед 17 лип, 2022 16:37
beee написав:
я технику всегда в рассрочку беру.
деньги -> время = деньги х время
даже кредит под небольшой потребительский процент - это выгодно.
а вот на авто кредиты - какая-то грёбанная кабала. мало того, что авто с салона теряет процентов 20 в первый же день (ну кроме крузака), + проценты - развод какой-то
А на купленный в рассрочку лапоть вас интересует цена после покупки?
С машинами история простая - или хотите новое и платите полную цену и теряете по максимуму или покупаете бу и тогда потери намного меньше.
Или покупаете новую, смиряетесь с тем, что теряете на разнице новаяVSбу и юзаете ее долго-долго. Это мой случай. Покупать новую - финансовая нецелесообразность, но изредка на это можно пойти. Потому расценивайте это как вы купили бу, только вы знаете что с машиной. Такой психотренинг.
Зато вас не интересует текущая цена на "коня", если вы не собираетесь его долго продавать.
Конечно, недвига - лучше в финансовом плане чем авто.
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rjkz
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Додано: Нед 17 лип, 2022 17:55
rjkz написав: beee написав:
я технику всегда в рассрочку беру.
деньги -> время = деньги х время
даже кредит под небольшой потребительский процент - это выгодно.
а вот на авто кредиты - какая-то грёбанная кабала. мало того, что авто с салона теряет процентов 20 в первый же день (ну кроме крузака), + проценты - развод какой-то
А на купленный в рассрочку лапоть вас интересует цена после покупки?
С машинами история простая - или хотите новое и платите полную цену и теряете по максимуму или покупаете бу и тогда потери намного меньше.
Или покупаете новую, смиряетесь с тем, что теряете на разнице новаяVSбу и юзаете ее долго-долго. Это мой случай. Покупать новую - финансовая нецелесообразность, но изредка на это можно пойти. Потому расценивайте это как вы купили бу, только вы знаете что с машиной. Такой психотренинг.
Зато вас не интересует текущая цена на "коня", если вы не собираетесь его долго продавать.
Конечно, недвига - лучше в финансовом плане чем авто.
Меня интересует сумма, что я теряю единовременно.
Это совсем другие деньги. Купив лапоть сейчас за 50 тыс гривен и разбив это на 2 года, то даже если лапоть через 2 года обойдётся мне в 70 тысяч, для меня это выгоднее
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beee
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Додано: Пон 18 лип, 2022 09:06
Виросли ціни на послуги сантехніків, грузчиків.
Взагалі-то, ідемо в Європу.
Вже не буде такого, що інженер отримує ЗП 200 долміс, а пересічний програміст 2000 дол/міс.
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Frant
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Додано: Пон 18 лип, 2022 09:59
Frant написав:
Виросли ціни на послуги сантехніків, грузчиків.
Взагалі-то, ідемо в Європу.
Вже не буде такого, що інженер отримує ЗП 200 долміс, а пересічний програміст 2000 дол/міс.
Це точно, майже 30 років знадобилось українцям щоб вибрати той шлях який давно вже вибрали всі цивілізовані країни.
Сантехнік та грузчик, який працює на себе та має свою невелику фірму отримує як програміст та інженер (принймні так в Європі)
Інженер і програміст заробляють в Німеччині співвідносні кошти, навіть я б сказав що інженери більше можливо тому що в Німеччині багато заводів.
Можливо і в Україні почнуть інженери отримувати співвідносні кошти, як тільки в нас будуть не тільки кабелі крутити, а зайдуть справжні німецькі автозаводи гіганти які почнуть виробляти автомобілі
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Хомякоид
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