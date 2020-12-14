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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 лип, 2022 12:24
По приезду во Львов, решил зайти в офис к моему риелтору пообщаться О ЖИЗНИ.. Спрашиваю - как обстановка? Есть ли продажи на вторичке? Он глянул на монитор и отвечает, что 16 сделок за июнь. Агенство небольшое и поэтому говорить об замороженном рынке недвижимости в городе конечно же не стоит. С его слов ликвидная квартира в новостройке с ремонтом ( даже не свежим и не модным) уйдет максимум за 2 месяца по довоенной цене. Цены на аренду просели после ажиотажа март-апрель, но 500$ в мес легко, за большую однуху в новостройке,
без изысков, стоимостью 75 000$ в ближнем центре. Так что не всё так плохо на ЗУ.
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roberto dark
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Додано: Нед 17 лип, 2022 13:07
Ну Львов красивый, хоть и без реки. Я в Польше не был, тыкал произвольно гуглмапсом в геометрическские центры Кракова и еще пары городов - все они проигрывали Львову по архитектуре. Другое дело что заслуги нынешнего сити-менеджмента Львова в этом почти нет, все сделали за них и до них.
Ну и да, в связи с кардинальной геополитической переориентацией, Львов и ЗУ теперь ближе всего к новым притяжений(принятия решений) со всеми вытекающими бонусами.
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fox767676
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Додано: Нед 17 лип, 2022 16:37
beee написав:
я технику всегда в рассрочку беру.
деньги -> время = деньги х время
даже кредит под небольшой потребительский процент - это выгодно.
а вот на авто кредиты - какая-то грёбанная кабала. мало того, что авто с салона теряет процентов 20 в первый же день (ну кроме крузака), + проценты - развод какой-то
А на купленный в рассрочку лапоть вас интересует цена после покупки?
С машинами история простая - или хотите новое и платите полную цену и теряете по максимуму или покупаете бу и тогда потери намного меньше.
Или покупаете новую, смиряетесь с тем, что теряете на разнице новаяVSбу и юзаете ее долго-долго. Это мой случай. Покупать новую - финансовая нецелесообразность, но изредка на это можно пойти. Потому расценивайте это как вы купили бу, только вы знаете что с машиной. Такой психотренинг.
Зато вас не интересует текущая цена на "коня", если вы не собираетесь его долго продавать.
Конечно, недвига - лучше в финансовом плане чем авто.
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rjkz
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Додано: Нед 17 лип, 2022 17:55
rjkz написав: beee написав:
я технику всегда в рассрочку беру.
деньги -> время = деньги х время
даже кредит под небольшой потребительский процент - это выгодно.
а вот на авто кредиты - какая-то грёбанная кабала. мало того, что авто с салона теряет процентов 20 в первый же день (ну кроме крузака), + проценты - развод какой-то
А на купленный в рассрочку лапоть вас интересует цена после покупки?
С машинами история простая - или хотите новое и платите полную цену и теряете по максимуму или покупаете бу и тогда потери намного меньше.
Или покупаете новую, смиряетесь с тем, что теряете на разнице новаяVSбу и юзаете ее долго-долго. Это мой случай. Покупать новую - финансовая нецелесообразность, но изредка на это можно пойти. Потому расценивайте это как вы купили бу, только вы знаете что с машиной. Такой психотренинг.
Зато вас не интересует текущая цена на "коня", если вы не собираетесь его долго продавать.
Конечно, недвига - лучше в финансовом плане чем авто.
Меня интересует сумма, что я теряю единовременно.
Это совсем другие деньги. Купив лапоть сейчас за 50 тыс гривен и разбив это на 2 года, то даже если лапоть через 2 года обойдётся мне в 70 тысяч, для меня это выгоднее
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beee
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Додано: Пон 18 лип, 2022 09:06
Виросли ціни на послуги сантехніків, грузчиків.
Взагалі-то, ідемо в Європу.
Вже не буде такого, що інженер отримує ЗП 200 долміс, а пересічний програміст 2000 дол/міс.
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Frant
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Додано: Пон 18 лип, 2022 09:59
Frant написав:
Виросли ціни на послуги сантехніків, грузчиків.
Взагалі-то, ідемо в Європу.
Вже не буде такого, що інженер отримує ЗП 200 долміс, а пересічний програміст 2000 дол/міс.
Це точно, майже 30 років знадобилось українцям щоб вибрати той шлях який давно вже вибрали всі цивілізовані країни.
Сантехнік та грузчик, який працює на себе та має свою невелику фірму отримує як програміст та інженер (принймні так в Європі)
Інженер і програміст заробляють в Німеччині співвідносні кошти, навіть я б сказав що інженери більше можливо тому що в Німеччині багато заводів.
Можливо і в Україні почнуть інженери отримувати співвідносні кошти, як тільки в нас будуть не тільки кабелі крутити, а зайдуть справжні німецькі автозаводи гіганти які почнуть виробляти автомобілі
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Хомякоид
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Додано: Пон 18 лип, 2022 12:01
Хомякоид
Поки зайдуть, програмісти встигнуть бізнес-класом затаритись ) А якщо широкі верстви населення доростуть до європейских зп, то і ціни на нерухомість теж піднімуться
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fox767676
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Додано: Пон 18 лип, 2022 12:24
beee написав: fox767676 написав:beee
Ну когда-нибудь застроят (надеюсь правильно) Теличку, и отрастет зелень на Осокорках - там будет интересней. Но убогий скайлайн новых районов Левого берега уже не исправить
у айтишников - это называется "индустриальный вид из окна"
я надіюсь, на осінь буде в мене додатково варіант "сільський пейзаж на річкову долину"
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flyman
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Додано: Пон 18 лип, 2022 12:31
Damien написав: vitaliian написав: Bolt написав:
после того как построились и переехали за город за восемь лет ушла такая сумма за бензин, что не то, что смарт как Долярчик, а целую двушку можна было купить.
105е доказательство что пригород скорее для богатых людей
, чем для бедных. для поездок до 100 км (в оба конца) есть дешевые э.мобили. В Киеве даже был сервис переделывающий ваше авто на электро. На Ютубе есть старая Вольво переделанная.
В пригороде живут 3 типа людей:
1) Очень богатые люди, но они все в районе Конча-Заспы
2) Люди, которые не работают в Киеве.Имеют налаженный бизнес, посещают Киев раз или два в неделю в удобное для себя время.
3)Люди недалекие, купившиеся на дешевизну пригорода, фонтаны, скверы и иллюзию благополучия( я не в хруще!).Но работа связана с Киевом. Тратят на поездки(непосредственно сама цена поездок + цена времени) по итогу больше, чем сразу купить в Киеве. Таких подавляющее большинство
А якщо порахувати.
Ціна оКРЖН була 50..60% КРЖН, можна було навіть за 400уе м2 відхопити, а цоколь і за 250уе м2.
Проїзний на електричку 10 у.е. місяць
Якщо маршруткою попутко 60.уе в обидва боки на місяць.
Власники авто беруть попутчиків, тобто їм тільки амортизація авта, бензин "задармо"
Чекаю ваш варіант калькуляції "больше, чем сразу купить в Киеве"
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flyman
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Додано: Пон 18 лип, 2022 12:37
Frant написав:
Виросли ціни на послуги сантехніків, грузчиків.
Взагалі-то, ідемо в Європу.
Вже не буде такого, що інженер отримує ЗП 200 долміс, а пересічний програміст 2000 дол/міс.
інженер-програміст $2200 ^)^
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