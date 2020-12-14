Додано: Нед 17 лип, 2022 12:24

По приезду во Львов, решил зайти в офис к моему риелтору пообщаться О ЖИЗНИ.. Спрашиваю - как обстановка? Есть ли продажи на вторичке? Он глянул на монитор и отвечает, что 16 сделок за июнь. Агенство небольшое и поэтому говорить об замороженном рынке недвижимости в городе конечно же не стоит. С его слов ликвидная квартира в новостройке с ремонтом ( даже не свежим и не модным) уйдет максимум за 2 месяца по довоенной цене. Цены на аренду просели после ажиотажа март-апрель, но 500$ в мес легко, за большую однуху в новостройке,

без изысков, стоимостью 75 000$ в ближнем центре. Так что не всё так плохо на ЗУ.