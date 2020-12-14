Додано: Пон 18 лип, 2022 12:43

flyman написав: А якщо порахувати.

Ціна оКРЖН була 50..60% КРЖН, можна було навіть за 400уе м2 відхопити, а цоколь і за 250уе м2.



Проїзний на електричку 10 у.е. місяць



Якщо маршруткою попутко 60.уе в обидва боки на місяць.



Власники авто беруть попутчиків, тобто їм тільки амортизація авта, бензин "задармо"



Чекаю ваш варіант калькуляції "больше, чем сразу купить в Киеве" А якщо порахувати.Ціна оКРЖН була 50..60% КРЖН, можна було навіть за 400уе м2 відхопити, а цоколь і за 250уе м2.Проїзний на електричку 10 у.е. місяцьЯкщо маршруткою попутко 60.уе в обидва боки на місяць.Власники авто беруть попутчиків, тобто їм тільки амортизація авта, бензин "задармо"Чекаю ваш варіант калькуляції "больше, чем сразу купить в Киеве"

Вы не учитываете самый дорогой ресурс - время. Если из пригорода вы тратите на дорогу в 2 конца 2 часа времени, а в городе 30 мин, то это 1.5 часа в день = 7.5 часов в неделю или 30 часов в месяц.Для условного кассира или грузчика мб и пофиг, просто меньше поспят, а для тех кто делает какую-то сдельную работу, пускай даже те же строители которые на себя работают, Это условные 30 часов * 300грн = 9к грн в месяц недозаработанных денег. Для юриста/стоматолога это минус 30 клиентов = минус 15-20к грн за месяц и тд.Просто приложите на себя, сколько примерно вы зарабатываете в час и узнаете во сколько вам обойдется лишние 1.5 часа дороги в день например за год. Я думаю там 100к грн точно набежит, а мб и больше.П.С. Это я так в свое время лоханулся, когда еще работал в офисе, купил квартиру на 10к дешевле в ж*пе Запорожья, час езды до офиса. А через год посчитал сколько я часов в трекере не докрутил из-за дороги и понял что лучше бы еще годик поснимал бы квартиру в центре и потом сразу же возле офиса и купил, а не этот гемор с транспортом каждый день туда/сюда