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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10100101011010210103>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 84
1. Не вище 500
13%
11
2. 501 - 700
18%
15
3. 701 - 900
21%
18
4. 901 - 1000
19%
16
5. 1001 - 1200
18%
15
6. 1201 - 1500
5%
4
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
4
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 12:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  flyman написав:А якщо порахувати.
Ціна оКРЖН була 50..60% КРЖН, можна було навіть за 400уе м2 відхопити, а цоколь і за 250уе м2.

Проїзний на електричку 10 у.е. місяць

Якщо маршруткою попутко 60.уе в обидва боки на місяць.

Власники авто беруть попутчиків, тобто їм тільки амортизація авта, бензин "задармо"

Чекаю ваш варіант калькуляції "больше, чем сразу купить в Киеве"


Вы не учитываете самый дорогой ресурс - время. Если из пригорода вы тратите на дорогу в 2 конца 2 часа времени, а в городе 30 мин, то это 1.5 часа в день = 7.5 часов в неделю или 30 часов в месяц.
Для условного кассира или грузчика мб и пофиг, просто меньше поспят, а для тех кто делает какую-то сдельную работу, пускай даже те же строители которые на себя работают, Это условные 30 часов * 300грн = 9к грн в месяц недозаработанных денег. Для юриста/стоматолога это минус 30 клиентов = минус 15-20к грн за месяц и тд.
Просто приложите на себя, сколько примерно вы зарабатываете в час и узнаете во сколько вам обойдется лишние 1.5 часа дороги в день например за год. Я думаю там 100к грн точно набежит, а мб и больше.

П.С. Это я так в свое время лоханулся, когда еще работал в офисе, купил квартиру на 10к дешевле в ж*пе Запорожья, час езды до офиса. А через год посчитал сколько я часов в трекере не докрутил из-за дороги и понял что лучше бы еще годик поснимал бы квартиру в центре и потом сразу же возле офиса и купил, а не этот гемор с транспортом каждый день туда/сюда :)
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 13:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

геморрой в принципе что-то покупать из недвижимости, зачем этот "якорь", который привязывает тебя к стране, городу, району, улице. Лучше быть независимым и снимать там, где тебе удобно на конкретной работе.
Примат
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 13:18

  Примат написав:геморрой в принципе что-то покупать из недвижимости, зачем этот "якорь", который привязывает тебя к стране, городу, району, улице. Лучше быть независимым и снимать там, где тебе удобно на конкретной работе.

Ну не совсем. Когда дети ходят в школу ты уже не будешь каждый год менять место жительства так как для детей этой будет стресс. А живя хотя бы 3-5 лет на одном месте все-таки выгоднее купить и потом продать пускай даже на 10-20% дешевле, чем платить все время аренду. Я за 10 лет сменил 3 квартиры и после подсчетов у меня все равно выходило выгоднее купить/продать, чем если бы я 10 лет жил в аренде. Просто покупать надо с умом, учитывая все факторы, а не только цену жилья.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 13:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Это Вы так ошибочно считаете, что для детей это стресс.

P.S. Сотрудница съездила в Барселону (до войны). Перед возвращением в Украину ребенок плакал, была истерика, назад возвращаться не хотел , уговаривал маму остаться навсегда там.
Примат
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 13:39

  Примат написав:Это Вы так ошибочно считаете, что для детей это стресс.

P.S. Сотрудница съездила в Барселону (до войны). Перед возвращением в Украину ребенок плакал, была истерика, назад возвращаться не хотел , уговаривал маму остаться навсегда там.


Такий собі приклад) У родичів доньку на літо з Франції привозили до бабусі до Києва, то вона непогано вивчила суржик, набрала багато подруг і потім плакала що не хоче назад
zerocool
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 13:40

  zerocool написав:
  Примат написав:Это Вы так ошибочно считаете, что для детей это стресс.

P.S. Сотрудница съездила в Барселону (до войны). Перед возвращением в Украину ребенок плакал, была истерика, назад возвращаться не хотел , уговаривал маму остаться навсегда там.


Такий собі приклад) У родичів доньку на літо з Франції привозили до бабусі до Києва, то вона непогано вивчила суржик, набрала багато подруг і потім плакала що не хоче назад

ну вот, а вы про стресс от переезда, смены коллектива :mrgreen:
Примат
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 13:41

  slonomag написав:недозаработанных денег. Для юриста/стоматолога это минус 30 клиентов = минус 15-20к грн за месяц и тд.



З одного боку так, з іншого - приклади тупуваті. Юрист чи стоматолог в офісі з умовних 9, приїхавши на годину раніше – більше роботи вони не зроблять.

Взагалі кількість роботи, що людина здатна зробити в день - обмежена, треба і відпочивати, нехай для когось відпочинок це просто слухання музики в транспорті та втикання у вікно.
zerocool
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 13:45

  Примат написав:
  zerocool написав:
  Примат написав:Это Вы так ошибочно считаете, что для детей это стресс.

P.S. Сотрудница съездила в Барселону (до войны). Перед возвращением в Украину ребенок плакал, была истерика, назад возвращаться не хотел , уговаривал маму остаться навсегда там.


Такий собі приклад) У родичів доньку на літо з Франції привозили до бабусі до Києва, то вона непогано вивчила суржик, набрала багато подруг і потім плакала що не хоче назад

ну вот, а вы про стресс от переезда, смены коллектива :mrgreen:

Не, ну это другое. Одно дело на пару месяцев куда-то переехать пожить и вернуться, а другое дело когда у тебя ребенок только отходил например 1й класс, познакомился со всеми, завел друзей, гуляет с ними после школы, а ты такой приходишь 31 мая и говоришь, все, прощайся, едем в другой город, там себе новых друзей найдешь. А через год еще раз так же. Ребенок после 2го переезда подумает, да нафиг мне вообще с кем-то знакомится, дружить и тд, если через год все равно уедем в другой город и я их больше никогда в жизни не увижу.
У всех есть школьные друзья с которыми ты проучился 5-10 лет и продолжаешь общаться и через 20 лет после школы. И это нормально. А так получается ты лишаешь своих детей этого что не очень правильно. Поэтому жить на одном месте 3-5 лет впринципе нормально, и в таком случае дешевле купить/продать квартиру, чем арендовать.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 13:49

  slonomag написав:
Не, ну это другое. Одно дело на пару месяцев куда-то переехать пожить и вернуться, а другое дело когда у тебя ребенок только отходил например 1й класс, познакомился со всеми, завел друзей, гуляет с ними после школы, а ты такой приходишь 31 мая и говоришь, все, прощайся, едем в другой город, там себе новых друзей найдешь. А через год еще раз так же. Ребенок после 2го переезда подумает, да нафиг мне вообще с кем-то знакомится, дружить и тд, если через год все равно уедем в другой город и я их больше никогда в жизни не увижу.
У всех есть школьные друзья с которыми ты проучился 5-10 лет и продолжаешь общаться и через 20 лет после школы. И это нормально. А так получается ты лишаешь своих детей этого что не очень правильно. Поэтому жить на одном месте 3-5 лет впринципе нормально, и в таком случае дешевле купить/продать квартиру, чем арендовать.

Учился в 4-х школах, просто больше друзей/знакомых
Примат
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 13:51

  zerocool написав:..для когось відпочинок це просто слухання музики в транспорті та втикання у вікно.

завидую этим людям. Для меня ОТ - это стресс: в метро очень шумно, в прочем ОТ почему-то нет кондиционеров летом или отопления зимой, толпы в час пик и т.д.
Итог - после ОТ уже не хочется ничего, кроме ноги вверх.
Потому меня хватило аж на 3 недели ОТ после возвращения в оффлайн
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