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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 18 лип, 2022 13:52
flyman написав: Damien написав: vitaliian написав:
105е доказательство что пригород скорее для богатых людей
, чем для бедных. для поездок до 100 км (в оба конца) есть дешевые э.мобили. В Киеве даже был сервис переделывающий ваше авто на электро. На Ютубе есть старая Вольво переделанная.
В пригороде живут 3 типа людей:
1) Очень богатые люди, но они все в районе Конча-Заспы
2) Люди, которые не работают в Киеве.Имеют налаженный бизнес, посещают Киев раз или два в неделю в удобное для себя время.
3)Люди недалекие, купившиеся на дешевизну пригорода, фонтаны, скверы и иллюзию благополучия( я не в хруще!).Но работа связана с Киевом. Тратят на поездки(непосредственно сама цена поездок + цена времени) по итогу больше, чем сразу купить в Киеве. Таких подавляющее большинство
А якщо порахувати.
Ціна оКРЖН була 50..60% КРЖН, можна було навіть за 400уе м2 відхопити, а цоколь і за 250уе м2.
Проїзний на електричку 10 у.е. місяць
Якщо маршруткою попутко 60.уе в обидва боки на місяць.
Власники авто беруть попутчиків, тобто їм тільки амортизація авта, бензин "задармо"
Чекаю ваш варіант калькуляції "больше, чем сразу купить в Киеве"
То, что Вы написали выше, является актуальным только для людей, подобных Вам и части пенсионеров,если человек купил нормальную квартиру(не нору), вложился хотя бы по минимуму 30-50тыс в ремонт, не спит на деревянных палетах, то он и не ездит на электричках. Ему работать надо, вопросы решать по городу, а куда ты доедешь на вонючей маршрутке/электричке? Даже если и переступить через себя и сесть в нее. И живя в Киеве, большинству обеспеченных людей метро не нужно, поскольку оно не развито, ездят на автомобилях. И если вести уж подсчет бензина, то правильным будет не от края Киева, а от центра. И время тоже учитывать(для простоты бензин умножать на два можно). И амортизацию. Там меньше чем за 10 лет еще одна стоимость недорогой квартиры(не подвала и не самомтроя, а квартиры в понимании большинства людей) набегает.
Вы по-своему уникальны. Я сначала думал, что Вы (как эйрмакс с продажей за 0,5млн) троллите форум своим пониманием пешей доступности метро, важностью электрички у дома( для нормальных людей это выглядит так: близко - это плохо, тарахтит, если больше 0,5км - то на нее никто и не пойдет). Фото подвала Бучи думал что это старые, до ремонта, покупка самостроев на землях садовых товариществ думал поначалу что выдумка. Все это выглядит как минимум - юморно и нелепо, как максимум - просто глупо.
Флай, если все вышеописанное не является таким специфическим юмором, то я Вам дам добрый совет - когда что-то планируете, а это тесно связано с обществом, никогда не ориентируйтесь на себя, свои мысли и ощущения. Даже скорее так - если Вам что то кажется правильным, то делайте наоборот
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Damien
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Додано: Пон 18 лип, 2022 13:55
Примат написав:
Это Вы так ошибочно считаете, что для детей это стресс.
P.S. Сотрудница съездила в Барселону (до войны). Перед возвращением в Украину ребенок плакал, была истерика, назад возвращаться не хотел , уговаривал маму остаться навсегда там.
этого достаточно что бы делать выводы? чьи то дети ходят в детсад с радостью, у других нет. жить в своей квартире и на сьеме две психологические разницы. не каждый человек кочевник...
давайте лучше по новой обсудим оптимальный размер спальни, колыхнем болото!
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Додано: Пон 18 лип, 2022 13:56
Примат написав:
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Учился в 4-х школах, просто больше друзей/знакомых
Друзей, которые каждый переезд переходят в разряд знакомых.
А ты ищи себе новых.
у меня та же проблема в детстве - 4 школы, отец офицер
Друзья, с которыми продолжаем общаться появились уже в универе.
А потом оказывается, что нужно дружить с правильными друзьями - те, которые друзья жены. Потому что все твои - "конченные алкаши, которые только и думают, как и где с тобой нажраться"
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Додано: Пон 18 лип, 2022 14:03
sequence написав:
А потом оказывается, что нужно дружить с правильными друзьями - те, которые друзья жены. Потому что все твои - "конченные алкаши, которые только и думают, как и где с тобой нажраться"
До слез
Суровая правда жизни
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Додано: Пон 18 лип, 2022 14:05
Slon_Nosov написав:
чьи то дети ходят в детсад с радостью
капец я ненавидел дет.сад, до сих пор не понимаю почему, нас не били и даже кормили.
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vitaliian
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Додано: Пон 18 лип, 2022 14:15
vitaliian написав: Slon_Nosov написав:
чьи то дети ходят в детсад с радостью
капец я ненавидел дет.сад, до сих пор не понимаю почему, нас не били и даже кормили.
Заставляли спать днем
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Додано: Пон 18 лип, 2022 14:19
Slon_Nosov написав:
давайте лучше по новой обсудим оптимальный размер спальни, колыхнем болото!
любое помещение должно быть не менее 25 кв.м., иначе будет клаустрофобия
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Додано: Пон 18 лип, 2022 14:21
vitaliian написав: Slon_Nosov написав:
чьи то дети ходят в детсад с радостью
капец я ненавидел дет.сад, до сих пор не понимаю почему, нас не били и даже кормили.
садик норм, мне только армия не нравилась, там били и кормили
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