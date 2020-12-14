Додано: Пон 18 лип, 2022 13:52

flyman написав: Damien написав: vitaliian написав: 105е доказательство что пригород скорее для богатых людей, чем для бедных. для поездок до 100 км (в оба конца) есть дешевые э.мобили. В Киеве даже был сервис переделывающий ваше авто на электро. На Ютубе есть старая Вольво переделанная. 105е, чем для бедных. для поездок до 100 км (в оба конца) есть дешевые э.мобили. В Киеве даже был сервис переделывающий ваше авто на электро. На Ютубе есть старая Вольво переделанная.

В пригороде живут 3 типа людей:

1) Очень богатые люди, но они все в районе Конча-Заспы

2) Люди, которые не работают в Киеве.Имеют налаженный бизнес, посещают Киев раз или два в неделю в удобное для себя время.

3)Люди недалекие, купившиеся на дешевизну пригорода, фонтаны, скверы и иллюзию благополучия( я не в хруще!).Но работа связана с Киевом. Тратят на поездки(непосредственно сама цена поездок + цена времени) по итогу больше, чем сразу купить в Киеве. Таких подавляющее большинство В пригороде живут 3 типа людей:1) Очень богатые люди, но они все в районе Конча-Заспы2) Люди, которые не работают в Киеве.Имеют налаженный бизнес, посещают Киев раз или два в неделю в удобное для себя время.3)Люди недалекие, купившиеся на дешевизну пригорода, фонтаны, скверы и иллюзию благополучия( я не в хруще!).Но работа связана с Киевом. Тратят на поездки(непосредственно сама цена поездок + цена времени) по итогу больше, чем сразу купить в Киеве. Таких подавляющее большинство

А якщо порахувати.

Ціна оКРЖН була 50..60% КРЖН, можна було навіть за 400уе м2 відхопити, а цоколь і за 250уе м2.



Проїзний на електричку 10 у.е. місяць



Якщо маршруткою попутко 60.уе в обидва боки на місяць.



Власники авто беруть попутчиків, тобто їм тільки амортизація авта, бензин "задармо"



Чекаю ваш варіант калькуляції "больше, чем сразу купить в Киеве" А якщо порахувати.Ціна оКРЖН була 50..60% КРЖН, можна було навіть за 400уе м2 відхопити, а цоколь і за 250уе м2.Проїзний на електричку 10 у.е. місяцьЯкщо маршруткою попутко 60.уе в обидва боки на місяць.Власники авто беруть попутчиків, тобто їм тільки амортизація авта, бензин "задармо"Чекаю ваш варіант калькуляції "больше, чем сразу купить в Киеве"

То, что Вы написали выше, является актуальным только для людей, подобных Вам и части пенсионеров,если человек купил нормальную квартиру(не нору), вложился хотя бы по минимуму 30-50тыс в ремонт, не спит на деревянных палетах, то он и не ездит на электричках. Ему работать надо, вопросы решать по городу, а куда ты доедешь на вонючей маршрутке/электричке? Даже если и переступить через себя и сесть в нее. И живя в Киеве, большинству обеспеченных людей метро не нужно, поскольку оно не развито, ездят на автомобилях. И если вести уж подсчет бензина, то правильным будет не от края Киева, а от центра. И время тоже учитывать(для простоты бензин умножать на два можно). И амортизацию. Там меньше чем за 10 лет еще одна стоимость недорогой квартиры(не подвала и не самомтроя, а квартиры в понимании большинства людей) набегает.Вы по-своему уникальны. Я сначала думал, что Вы (как эйрмакс с продажей за 0,5млн) троллите форум своим пониманием пешей доступности метро, важностью электрички у дома( для нормальных людей это выглядит так: близко - это плохо, тарахтит, если больше 0,5км - то на нее никто и не пойдет). Фото подвала Бучи думал что это старые, до ремонта, покупка самостроев на землях садовых товариществ думал поначалу что выдумка. Все это выглядит как минимум - юморно и нелепо, как максимум - просто глупо.Флай, если все вышеописанное не является таким специфическим юмором, то я Вам дам добрый совет - когда что-то планируете, а это тесно связано с обществом, никогда не ориентируйтесь на себя, свои мысли и ощущения. Даже скорее так -