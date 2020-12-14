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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 18 лип, 2022 13:52
flyman написав: Damien написав: vitaliian написав:
105е доказательство что пригород скорее для богатых людей
, чем для бедных. для поездок до 100 км (в оба конца) есть дешевые э.мобили. В Киеве даже был сервис переделывающий ваше авто на электро. На Ютубе есть старая Вольво переделанная.
В пригороде живут 3 типа людей:
1) Очень богатые люди, но они все в районе Конча-Заспы
2) Люди, которые не работают в Киеве.Имеют налаженный бизнес, посещают Киев раз или два в неделю в удобное для себя время.
3)Люди недалекие, купившиеся на дешевизну пригорода, фонтаны, скверы и иллюзию благополучия( я не в хруще!).Но работа связана с Киевом. Тратят на поездки(непосредственно сама цена поездок + цена времени) по итогу больше, чем сразу купить в Киеве. Таких подавляющее большинство
А якщо порахувати.
Ціна оКРЖН була 50..60% КРЖН, можна було навіть за 400уе м2 відхопити, а цоколь і за 250уе м2.
Проїзний на електричку 10 у.е. місяць
Якщо маршруткою попутко 60.уе в обидва боки на місяць.
Власники авто беруть попутчиків, тобто їм тільки амортизація авта, бензин "задармо"
Чекаю ваш варіант калькуляції "больше, чем сразу купить в Киеве"
То, что Вы написали выше, является актуальным только для людей, подобных Вам и части пенсионеров,если человек купил нормальную квартиру(не нору), вложился хотя бы по минимуму 30-50тыс в ремонт, не спит на деревянных палетах, то он и не ездит на электричках. Ему работать надо, вопросы решать по городу, а куда ты доедешь на вонючей маршрутке/электричке? Даже если и переступить через себя и сесть в нее. И живя в Киеве, большинству обеспеченных людей метро не нужно, поскольку оно не развито, ездят на автомобилях. И если вести уж подсчет бензина, то правильным будет не от края Киева, а от центра. И время тоже учитывать(для простоты бензин умножать на два можно). И амортизацию. Там меньше чем за 10 лет еще одна стоимость недорогой квартиры(не подвала и не самомтроя, а квартиры в понимании большинства людей) набегает.
Вы по-своему уникальны. Я сначала думал, что Вы (как эйрмакс с продажей за 0,5млн) троллите форум своим пониманием пешей доступности метро, важностью электрички у дома( для нормальных людей это выглядит так: близко - это плохо, тарахтит, если больше 0,5км - то на нее никто и не пойдет). Фото подвала Бучи думал что это старые, до ремонта, покупка самостроев на землях садовых товариществ думал поначалу что выдумка. Все это выглядит как минимум - юморно и нелепо, как максимум - просто глупо.
Флай, если все вышеописанное не является таким специфическим юмором, то я Вам дам добрый совет - когда что-то планируете, а это тесно связано с обществом, никогда не ориентируйтесь на себя, свои мысли и ощущения. Даже скорее так - если Вам что то кажется правильным, то делайте наоборот
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Damien
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Додано: Пон 18 лип, 2022 13:55
Примат написав:
Это Вы так ошибочно считаете, что для детей это стресс.
P.S. Сотрудница съездила в Барселону (до войны). Перед возвращением в Украину ребенок плакал, была истерика, назад возвращаться не хотел , уговаривал маму остаться навсегда там.
этого достаточно что бы делать выводы? чьи то дети ходят в детсад с радостью, у других нет. жить в своей квартире и на сьеме две психологические разницы. не каждый человек кочевник...
давайте лучше по новой обсудим оптимальный размер спальни, колыхнем болото!
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Slon_Nosov
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Додано: Пон 18 лип, 2022 14:19
Slon_Nosov написав:
давайте лучше по новой обсудим оптимальный размер спальни, колыхнем болото!
любое помещение должно быть не менее 25 кв.м., иначе будет клаустрофобия
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Додано: Пон 18 лип, 2022 14:57
Примат написав: Slon_Nosov написав:
давайте лучше по новой обсудим оптимальный размер спальни, колыхнем болото!
любое помещение должно быть не менее 25 кв.м., иначе будет клаустрофобия
І туалет?
Що ж ви орендуєте, з такими поглядами?
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Додано: Пон 18 лип, 2022 15:04
Примат написав: Slon_Nosov написав:
давайте лучше по новой обсудим оптимальный размер спальни, колыхнем болото!
любое помещение должно быть не менее 25 кв.м., иначе будет клаустрофобия
І не більше 15 кв.м., інакше буде агарофобія!
Загалом із такими підходами це не сюди, це скоріш до психіатра.
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zerocool
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Додано: Пон 18 лип, 2022 18:02
zerocool написав: slonomag написав:
недозаработанных денег. Для юриста/стоматолога это минус 30 клиентов = минус 15-20к грн за месяц и тд.
З одного боку так, з іншого - приклади тупуваті. Юрист чи стоматолог в офісі з умовних 9, приїхавши на годину раніше – більше роботи вони не зроблять.
Взагалі кількість роботи, що людина здатна зробити в день - обмежена, треба і відпочивати, нехай для когось відпочинок це просто слухання музики в транспорті та втикання у вікно.
Робота віддалено рулез.
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2
Додано: Пон 18 лип, 2022 18:20
Damien написав:
То, что Вы написали выше, является актуальным только для людей, подобных Вам и части пенсионеров,если человек купил нормальную квартиру(не нору), вложился хотя бы по минимуму 30-50тыс в ремонт, не спит на деревянных палетах, то он и не ездит на электричках. Ему работать надо, вопросы решать по городу, а куда ты доедешь на вонючей маршрутке/электричке? Даже если и переступить через себя и сесть в нее. И живя в Киеве, большинству обеспеченных людей метро не нужно, поскольку оно не развито, ездят на автомобилях. И если вести уж подсчет бензина, то правильным будет не от края Киева, а от центра. И время тоже учитывать(для простоты бензин умножать на два можно). И амортизацию. Там меньше чем за 10 лет еще одна стоимость недорогой квартиры(не подвала и не самомтроя, а квартиры в понимании большинства людей) набегает.
Вы по-своему уникальны. Я сначала думал, что Вы (как эйрмакс с продажей за 0,5млн) троллите форум своим пониманием пешей доступности метро, важностью электрички у дома( для нормальных людей это выглядит так: близко - это плохо, тарахтит, если больше 0,5км - то на нее никто и не пойдет). Фото подвала Бучи думал что это старые, до ремонта, покупка самостроев на землях садовых товариществ думал поначалу что выдумка. Все это выглядит как минимум - юморно и нелепо, как максимум - просто глупо.
Флай, если все вышеописанное не является таким специфическим юмором, то я Вам дам добрый совет - когда что-то планируете, а это тесно связано с обществом, никогда не ориентируйтесь на себя, свои мысли и ощущения. Даже скорее так - если Вам что то кажется правильным, то делайте наоборот
.
Не зрозумів, це на модні МЗК чи на хрущі, ТТ, Рибальський з гондолами, чи на що орієнтуватися?
В мене є орієнтація на ТГ в цілому і ШРТ зокрема.
Робота раніше була в локаціях близьких до метро.
Від початку ковіда прив"язки до місця взагалі нема.
Приміське ШРТ докидує як до дачі, так і до ж.д. вокзалу і далі на ЗУ.
Раніше задумка була міняти локацію в залежності від офісу. Нараз такої потреби зовсім нема. Тільки покатушку на дачу. Вдобно і зручно. Плюс диверсифікація. Не всі яйця в одній корзині.
Цоколь - плацдарм. На нього не сильно розраховував вкладуватися. Тим більше зараз бачу, що правильно зробив, так як окупація, прильоти і все таке, і це в процесі.
Може потім доведу до ума, може здам в оренду, а житиму в сусідньому ЖК, або в Києві, або на ЗУ. Час покаже.
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Додано: Пон 18 лип, 2022 21:07
Пока у Муха словесный понос после месячного купания в бане - Кабмин всем хочет сделать подарок как в 92м: Кабмін хоче законодавчо закріпити неконтрольовану емісію
Цены на бетон и аренду жёстко вниз и мешок лука = метр в Тетрисе
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Додано: Пон 18 лип, 2022 21:43
спальня должна быть не менее 50 м2. кровать должна стоять по центру помещения. потолки при этом должны быть 3,8, но лучше 4,2 метра в чистоте. пол лучше мраморный. окна - сводчатые арочные на всю высоту.
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