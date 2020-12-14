RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10101101021010310104

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 84
1. Не вище 500
13%
11
2. 501 - 700
18%
15
3. 701 - 900
21%
18
4. 901 - 1000
19%
16
5. 1001 - 1200
18%
15
6. 1201 - 1500
5%
4
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
4
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 23:46

  rjkz написав:
  beee написав:спальня должна быть не менее 50 м2. кровать должна стоять по центру помещения. потолки при этом должны быть 3,8, но лучше 4,2 метра в чистоте. пол лучше мраморный. окна - сводчатые арочные на всю высоту.


Опищите Тронный зал, пожалуйста, для полноты картины.

Это мир небезнадёжен - в нём ещё помнят сарказм
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 659
З нами з: 26.11.19
Подякував: 54 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 00:18

  flyman написав:В мене є орієнтація на ТГ в цілому і ШРТ зокрема.
Робота раніше була в локаціях близьких до метро.
Від початку ковіда прив"язки до місця взагалі нема.
Приміське ШРТ докидує як до дачі, так і до ж.д. вокзалу і далі на ЗУ.

Раніше задумка була міняти локацію в залежності від офісу. Нараз такої потреби зовсім нема. Тільки покатушку на дачу. Вдобно і зручно. Плюс диверсифікація. Не всі яйця в одній корзині.

Цоколь - плацдарм. На нього не сильно розраховував вкладуватися. Тим більше зараз бачу, що правильно зробив, так як окупація, прильоти і все таке, і це в процесі.

Може потім доведу до ума, може здам в оренду, а житиму в сусідньому ЖК, або в Києві, або на ЗУ. Час покаже.

Непонятно. По легенде есть цоколь в Буче + 2 или 3 самостроя в странных локациях.
Как раз все яйца в одной корзине. Все в радиусе 30км, все однотипное. Если станет ненужным(уже стало), то все сразу. Жить самому можно только в одном, остальное если не нужно станет, то все будет пустое стоять. Где логика?
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 782
З нами з: 28.04.20
Подякував: 472 раз.
Подякували: 579 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10101101021010310104
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2267, 2268, 2269
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22687 9149733
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лип, 2022 00:07
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 106, 107, 108
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1073 4383224
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лип, 2022 18:47
vitaliian
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 3827
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1205)
19.07.2022 01:24
Ринок ОВДП (3399)
18.07.2022 22:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.