|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 лип, 2022 23:46
rjkz написав: beee написав:
спальня должна быть не менее 50 м2. кровать должна стоять по центру помещения. потолки при этом должны быть 3,8, но лучше 4,2 метра в чистоте. пол лучше мраморный. окна - сводчатые арочные на всю высоту.
Опищите Тронный зал, пожалуйста, для полноты картины.
Это мир небезнадёжен - в нём ещё помнят сарказм
-
beee
-
-
- Повідомлень: 659
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 161 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 19 лип, 2022 00:18
flyman написав:
В мене є орієнтація на ТГ в цілому і ШРТ зокрема.
Робота раніше була в локаціях близьких до метро.
Від початку ковіда прив"язки до місця взагалі нема.
Приміське ШРТ докидує як до дачі, так і до ж.д. вокзалу і далі на ЗУ.Раніше задумка була міняти локацію в залежності від офісу. Нараз такої потреби зовсім нема. Тільки покатушку на дачу. Вдобно і зручно. Плюс диверсифікація. Не всі яйця в одній корзині
.
Цоколь - плацдарм. На нього не сильно розраховував вкладуватися. Тим більше зараз бачу, що правильно зробив, так як окупація, прильоти і все таке, і це в процесі.
Може потім доведу до ума, може здам в оренду, а житиму в сусідньому ЖК, або в Києві, або на ЗУ. Час покаже.
Непонятно. По легенде есть цоколь в Буче + 2 или 3 самостроя в странных локациях.
Как раз все яйца в одной корзине. Все в радиусе 30км, все однотипное. Если станет ненужным(уже стало), то все сразу. Жить самому можно только в одном, остальное если не нужно станет, то все будет пустое стоять. Где логика?
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 782
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 472 раз.
- Подякували: 579 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22687
|9149733
|
|
|1073
|4383224
|
|
|3
|3827
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|