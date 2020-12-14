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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10101101021010310104>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 85
1. Не вище 500
13%
11
2. 501 - 700
18%
15
3. 701 - 900
21%
18
4. 901 - 1000
20%
17
5. 1001 - 1200
18%
15
6. 1201 - 1500
5%
4
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
4
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 14:19

  Slon_Nosov написав:
давайте лучше по новой обсудим оптимальный размер спальни, колыхнем болото!

любое помещение должно быть не менее 25 кв.м., иначе будет клаустрофобия
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 14:57

  Примат написав:
  Slon_Nosov написав:
давайте лучше по новой обсудим оптимальный размер спальни, колыхнем болото!

любое помещение должно быть не менее 25 кв.м., иначе будет клаустрофобия

І туалет? :mrgreen:
Що ж ви орендуєте, з такими поглядами?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 15:04

  Примат написав:
  Slon_Nosov написав:
давайте лучше по новой обсудим оптимальный размер спальни, колыхнем болото!

любое помещение должно быть не менее 25 кв.м., иначе будет клаустрофобия


І не більше 15 кв.м., інакше буде агарофобія!

Загалом із такими підходами це не сюди, це скоріш до психіатра.
zerocool
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 18:20

  Damien написав:
То, что Вы написали выше, является актуальным только для людей, подобных Вам и части пенсионеров,если человек купил нормальную квартиру(не нору), вложился хотя бы по минимуму 30-50тыс в ремонт, не спит на деревянных палетах, то он и не ездит на электричках. Ему работать надо, вопросы решать по городу, а куда ты доедешь на вонючей маршрутке/электричке? Даже если и переступить через себя и сесть в нее. И живя в Киеве, большинству обеспеченных людей метро не нужно, поскольку оно не развито, ездят на автомобилях. И если вести уж подсчет бензина, то правильным будет не от края Киева, а от центра. И время тоже учитывать(для простоты бензин умножать на два можно). И амортизацию. Там меньше чем за 10 лет еще одна стоимость недорогой квартиры(не подвала и не самомтроя, а квартиры в понимании большинства людей) набегает.
Вы по-своему уникальны. Я сначала думал, что Вы (как эйрмакс с продажей за 0,5млн) троллите форум своим пониманием пешей доступности метро, важностью электрички у дома( для нормальных людей это выглядит так: близко - это плохо, тарахтит, если больше 0,5км - то на нее никто и не пойдет). Фото подвала Бучи думал что это старые, до ремонта, покупка самостроев на землях садовых товариществ думал поначалу что выдумка. Все это выглядит как минимум - юморно и нелепо, как максимум - просто глупо.
Флай, если все вышеописанное не является таким специфическим юмором, то я Вам дам добрый совет - когда что-то планируете, а это тесно связано с обществом, никогда не ориентируйтесь на себя, свои мысли и ощущения. Даже скорее так - если Вам что то кажется правильным, то делайте наоборот.

Не зрозумів, це на модні МЗК чи на хрущі, ТТ, Рибальський з гондолами, чи на що орієнтуватися?

В мене є орієнтація на ТГ в цілому і ШРТ зокрема.
Робота раніше була в локаціях близьких до метро.
Від початку ковіда прив"язки до місця взагалі нема.
Приміське ШРТ докидує як до дачі, так і до ж.д. вокзалу і далі на ЗУ.

Раніше задумка була міняти локацію в залежності від офісу. Нараз такої потреби зовсім нема. Тільки покатушку на дачу. Вдобно і зручно. Плюс диверсифікація. Не всі яйця в одній корзині.

Цоколь - плацдарм. На нього не сильно розраховував вкладуватися. Тим більше зараз бачу, що правильно зробив, так як окупація, прильоти і все таке, і це в процесі.

Може потім доведу до ума, може здам в оренду, а житиму в сусідньому ЖК, або в Києві, або на ЗУ. Час покаже.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 21:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Пока у Муха словесный понос после месячного купания в бане - Кабмин всем хочет сделать подарок как в 92м: Кабмін хоче законодавчо закріпити неконтрольовану емісію
Цены на бетон и аренду жёстко вниз и мешок лука = метр в Тетрисе
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 21:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

спальня должна быть не менее 50 м2. кровать должна стоять по центру помещения. потолки при этом должны быть 3,8, но лучше 4,2 метра в чистоте. пол лучше мраморный. окна - сводчатые арочные на всю высоту.
(надеюсь, все знают, что такое сарказм)
Востаннє редагувалось beee в Вів 19 лип, 2022 09:10, всього редагувалось 1 раз.
beee
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 00:18

  flyman написав:В мене є орієнтація на ТГ в цілому і ШРТ зокрема.
Робота раніше була в локаціях близьких до метро.
Від початку ковіда прив"язки до місця взагалі нема.
Приміське ШРТ докидує як до дачі, так і до ж.д. вокзалу і далі на ЗУ.

Раніше задумка була міняти локацію в залежності від офісу. Нараз такої потреби зовсім нема. Тільки покатушку на дачу. Вдобно і зручно. Плюс диверсифікація. Не всі яйця в одній корзині.

Цоколь - плацдарм. На нього не сильно розраховував вкладуватися. Тим більше зараз бачу, що правильно зробив, так як окупація, прильоти і все таке, і це в процесі.

Може потім доведу до ума, може здам в оренду, а житиму в сусідньому ЖК, або в Києві, або на ЗУ. Час покаже.

Непонятно. По легенде есть цоколь в Буче + 2 или 3 самостроя в странных локациях.
Как раз все яйца в одной корзине. Все в радиусе 30км, все однотипное. Если станет ненужным(уже стало), то все сразу. Жить самому можно только в одном, остальное если не нужно станет, то все будет пустое стоять. Где логика?
Damien
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 09:15

  барабашов написав:Пока у Муха словесный понос после месячного купания в бане - Кабмин всем хочет сделать подарок как в 92м: Кабмін хоче законодавчо закріпити неконтрольовану емісію
Цены на бетон и аренду жёстко вниз и мешок лука = метр в Тетрисе

А какая разумная альтернатива доллару по 100?
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 09:20

  Damien написав:
  flyman написав:В мене є орієнтація на ТГ в цілому і ШРТ зокрема.
Робота раніше була в локаціях близьких до метро.
Від початку ковіда прив"язки до місця взагалі нема.
Приміське ШРТ докидує як до дачі, так і до ж.д. вокзалу і далі на ЗУ.

Раніше задумка була міняти локацію в залежності від офісу. Нараз такої потреби зовсім нема. Тільки покатушку на дачу. Вдобно і зручно. Плюс диверсифікація. Не всі яйця в одній корзині.

Цоколь - плацдарм. На нього не сильно розраховував вкладуватися. Тим більше зараз бачу, що правильно зробив, так як окупація, прильоти і все таке, і це в процесі.

Може потім доведу до ума, може здам в оренду, а житиму в сусідньому ЖК, або в Києві, або на ЗУ. Час покаже.

Непонятно. По легенде есть цоколь в Буче + 2 или 3 самостроя в странных локациях.
Как раз все яйца в одной корзине. Все в радиусе 30км, все однотипное. Если станет ненужным(уже стало), то все сразу. Жить самому можно только в одном, остальное если не нужно станет, то все будет пустое стоять. Где логика?

Логика (была) в том, чтобы не сидеть в долларе, а владеть дорожающим бетоном.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 09:46

  UA написав:Логика (была) в том, чтобы не сидеть в долларе, а владеть дорожающим бетоном
рисну предположить (так как Андрей пишет сбивчиво что то важное оставляя за скобками) бетонный актив привязан к доллару, Вдобавок он может приносить пассивный доход (аренда) а ещё в нем можно жить. Наличный доллар и доллар на депозите не приносит ничего, и жить в нем тоже нельзя. Гривна на депозите начиная с 2019 года приносила мизерные % сохраняя за собой все риски девальвации.

Недвижимость тоже реагирует на девальвацию гривны, но в меньшей степени. С годами возвращая свою пиковую цену.


От себя добавлю, война 8 лет была была была но из за наплыва беженцев с востока в 2014-2016 годах рынок аренды жилой недвижимости (на не оккупированных территориях) не умирал, как он умер сейчас. Причина того - массовая жвпкуация из Киева и отсутствие работы. как эвакуировать людей придумали быстро, а вот как их вернуть - проблема.

Арендаторы сидели в Киеве не ради стеклянных мостов. Будет работа и многие вернутся, за исключением выехавших навсегда.

Но вместо них пока ещё есть человеческий ресурс в мелких городках типа Умани или Измаила, от которых до ближайшей цивилизации пыхтеть 150-250 км. Например в больницу съездить выйдет 600 грн (только на дорогу) Ну и детей где то учить тоже надо. В Измаиле даже ЖД сообщения с миром нет.

Мы вошли в эпоху дорогой логистики, кроме работы это ещё более притянет людей из мелких городов в крупные.
vitaliian
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