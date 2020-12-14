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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10101101021010310104

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 85
1. Не вище 500
13%
11
2. 501 - 700
18%
15
3. 701 - 900
21%
18
4. 901 - 1000
20%
17
5. 1001 - 1200
18%
15
6. 1201 - 1500
5%
4
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
4
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 10:03

  vitaliian написав:
  UA написав:Логика (была) в том, чтобы не сидеть в долларе, а владеть дорожающим бетоном
рисну предположить (так как Андрей пишет сбивчиво что то важное оставляя за скобками) бетонный актив привязан к доллару, Вдобавок он может приносить пассивный доход (аренда) а ещё в нем можно жить. Наличный доллар и доллар на депозите не приносит ничего, и жить в нем тоже нельзя. Гривна на депозите начиная с 2019 года приносила мизерные % сохраняя за собой все риски девальвации.

Недвижимость тоже реагирует на девальвацию гривны, но в меньшей степени. С годами возвращая свою пиковую цену.


От себя добавлю, война 8 лет была была была но из за наплыва беженцев с востока в 2014-2016 годах рынок аренды жилой недвижимости (на не оккупированных территориях) не умирал, как он умер сейчас. Причина того - массовая жвпкуация из Киева и отсутствие работы. как эвакуировать людей придумали быстро, а вот как их вернуть - проблема.

Арендаторы сидели в Киеве не ради стеклянных мостов. Будет работа и многие вернутся, за исключением выехавших навсегда.

Но вместо них пока ещё есть человеческий ресурс в мелких городках типа Умани или Измаила, от которых до ближайшей цивилизации пыхтеть 150-250 км. Например в больницу съездить выйдет 600 грн (только на дорогу) Ну и детей где то учить тоже надо. В Измаиле даже ЖД сообщения с миром нет.

Мы вошли в эпоху дорогой логистики, кроме работы это ещё более притянет людей из мелких городов в крупные.


Не уверен насчет крупных городов.
В Германии бенз па 2 евро ничего не изменил, как ездят все на работу с соседних сел на заводы так и ездят.
Кроме того электротранспорт набирает обороты что тоже удешевит стоимость проезда.
Хомякоид
 
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