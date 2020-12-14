vitaliian написав:

UA написав: Логика (была) в том, чтобы не сидеть в долларе, а владеть дорожающим бетоном Логика (была) в том, чтобы не сидеть в долларе, а владеть дорожающим бетоном

рисну предположить (так как Андрей пишет сбивчиво что то важное оставляя за скобками) бетонный актив привязан к доллару, Вдобавок он может приносить пассивный доход (аренда) а ещё в нем можно жить. Наличный доллар и доллар на депозите не приносит ничего, и жить в нем тоже нельзя. Гривна на депозите начиная с 2019 года приносила мизерные % сохраняя за собой все риски девальвации.Недвижимость тоже реагирует на девальвацию гривны, но в меньшей степени. С годами возвращая свою пиковую цену.От себя добавлю, война 8 лет была была была но из за наплыва беженцев с востока в 2014-2016 годах рынок аренды жилой недвижимости (на не оккупированных территориях) не умирал, как он умер сейчас. Причина того - массовая жвпкуация из Киева и отсутствие работы. как эвакуировать людей придумали быстро, а вот как их вернуть - проблема.Арендаторы сидели в Киеве не ради стеклянных мостов. Будет работа и многие вернутся, за исключением выехавших навсегда.Но вместо них пока ещё есть человеческий ресурс в мелких городках типа Умани или Измаила, от которых до ближайшей цивилизации пыхтеть 150-250 км. Например в больницу съездить выйдет 600 грн (только на дорогу) Ну и детей где то учить тоже надо. В Измаиле даже ЖД сообщения с миром нет.Мы вошли в эпоху дорогой логистики, кроме работы это ещё более притянет людей из мелких городов в крупные.