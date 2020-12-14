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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 19 лип, 2022 10:03
vitaliian написав: UA написав:
Логика (была) в том, чтобы не сидеть в долларе, а владеть дорожающим бетоном
рисну предположить (так как Андрей пишет сбивчиво что то важное оставляя за скобками) бетонный актив привязан к доллару, Вдобавок он может приносить пассивный доход (аренда) а ещё в нем можно жить. Наличный доллар и доллар на депозите не приносит ничего, и жить в нем тоже нельзя. Гривна на депозите начиная с 2019 года приносила мизерные % сохраняя за собой все риски девальвации.
Недвижимость тоже реагирует на девальвацию гривны, но в меньшей степени. С годами возвращая свою пиковую цену.
От себя добавлю, война 8 лет была была была но из за наплыва беженцев с востока в 2014-2016 годах рынок аренды жилой недвижимости (на не оккупированных территориях) не умирал, как он умер сейчас. Причина того - массовая жвпкуация из Киева и отсутствие работы. как эвакуировать людей придумали быстро, а вот как их вернуть - проблема.
Арендаторы сидели в Киеве не ради стеклянных мостов. Будет работа и многие вернутся, за исключением выехавших навсегда.
Но вместо них пока ещё есть человеческий ресурс в мелких городках типа Умани или Измаила, от которых до ближайшей цивилизации пыхтеть 150-250 км. Например в больницу съездить выйдет 600 грн (только на дорогу) Ну и детей где то учить тоже надо. В Измаиле даже ЖД сообщения с миром нет.
Мы вошли в эпоху дорогой логистики, кроме работы это ещё более притянет людей из мелких городов в крупные.
Не уверен насчет крупных городов.
В Германии бенз па 2 евро ничего не изменил, как ездят все на работу с соседних сел на заводы так и ездят.
Кроме того электротранспорт набирает обороты что тоже удешевит стоимость проезда.
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Хомякоид
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Додано: Вів 19 лип, 2022 10:11
UA написав:
А какая разумная альтернатива доллару по 100?
Думаете что и сотню можем пощупать, не то что Зебринские «55»?
Вопрос в том, что будет ли кто то тогда вообще новострой и строить, и ремонтировать под аренду и сдавать что то отличающееся от квартир, в которых комнаты снимал Мух, за гривневую цену не индексированную на рост допустим продовольственных товаров, ведь многие просто с этого живут(а не как Кинг или Пчёл расширяют базу и покупают V8)
В принципе уже два раза такое было, с января 14 по февраль 15го в 4 раза доллар прыгнул и сдулся, я тогда только эту ветку читать случайно начал, не анализировал ситуацию, но в 98-99г.г. просто сталинку с ремонтом хоть каким 91года с обоями и кафелем, а не побелкой и зелёной краской, и без обоссаного дедом дивана с этим же дедом в соседней комнате к примеру, даже без МПО и кондёров, в нормальном месте, не там где я жил и вырос, никто за среднюю зарплату в 200грн не сдавал, все поняли что харч подорожает конкретно, а худеть лендлорд на перловке не будет.
Новострой тогда реально строились срочниками стройбата(наш Созидатель, теперь Дельмар)
Ремонт зачастую стоил в разы дороже метра бетона, а тем более котлована, и это самый центр.
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барабашов
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Додано: Вів 19 лип, 2022 10:41
Хомякоид
Расход новых бензиновых двигателей 2.0-3.0 на трассе от Маммендорфа/Аусбурга в Мюнхен литров 7. Сами фрицы на Ку5/7/8 не ездят, а гоняют А3-А4 дизельных с расходом 5л в городе в пробках. Какая разница сколько стоит топливо? Колодки на Туареге поменять по кругу у вас стоит как у нас двигатель откапиталить. Вот где расходы
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Додано: Вів 19 лип, 2022 10:48
Хомякоид написав:
..
В Германии бенз па 2 евро ничего не изменил
, как ездят все на работу с соседних сел на заводы так и ездят.
изменил.
В ритейле продажи товаров для интерьера и мебели 60% г/г
В недвиге может чуть лучше, но все равно плохо
ЗЫ под "бензом" я подразумеваю все виды энергии за деньги
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sequence
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1
Додано: Вів 19 лип, 2022 10:57
sequence написав: Хомякоид написав:
..
В Германии бенз па 2 евро ничего не изменил
, как ездят все на работу с соседних сел на заводы так и ездят.
изменил.
В ритейле продажи товаров для интерьера и мебели 60% г/г
В недвиге может чуть лучше, но все равно плохо
ЗЫ под "бензом" я подразумеваю все виды энергии за деньги
Визуально на трасах как были пробки в моем городке, так и остались.
Да и с немцами говорил, никто не сказал что из-за цен на бенз станет безлошадным.
Конечно на экономику в целом высокие цены на бензин оказывают огромный эфект, но транспорт это не останавливает.
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Хомякоид
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Додано: Вів 19 лип, 2022 11:08
vitaliian написав:
рисну предположить (так как Андрей пишет сбивчиво что то важное оставляя за скобками) бетонный актив привязан к доллар
Интересно чего бетон привязан к доллару? 99% покупателей имеют доход в гривне. Украина тоже доллары не печатает. так что привязывать бетонометры к доллару - глупость.
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BIGor
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Додано: Вів 19 лип, 2022 11:31
Хомякоид написав:
Не уверен насчет крупных городов.
В Германии бенз па 2 евро ничего не изменил, как ездят все на работу с соседних сел на заводы так и ездят.
Кроме того электротранспорт набирает обороты что тоже удешевит стоимость проезда.
автобус ИЗМАИЛ - ОДЕССА стоит 495.00 и едет 5 часов. Ближе чем Одесса другой цивилизации нет. ж/д собщения с Измаилом нет. сравните с Германией. Напомню признаки цивилизации в Украине присутствуют в некоторых обл.центрах. Расстояние до которых может достигать 150 км.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 19 лип, 2022 11:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 19 лип, 2022 11:36
BIGor написав: vitaliian написав:
рисну предположить (так как Андрей пишет сбивчиво что то важное оставляя за скобками) бетонный актив привязан к доллар
Интересно чего бетон привязан к доллару? 99% покупателей имеют доход в гривне. Украина тоже доллары не печатает. так что привязывать бетонометры к доллару - глупость.
В стране, где ВВП = -50%, а помощь в валюте. Мы даже строительство только в долларах считаем. Оно и выглядит красивее
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Додано: Вів 19 лип, 2022 11:38
Я вот понять не могу, зачем нужны гривны. Почему нельзя перейти на евро, а лучше на доллар.
Я ещё никогда не купил или продал авто или квартиру, участок в гривне. Только доллар
Востаннє редагувалось beee
в Вів 19 лип, 2022 11:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 19 лип, 2022 11:39
beee написав: BIGor написав: vitaliian написав:
рисну предположить (так как Андрей пишет сбивчиво что то важное оставляя за скобками) бетонный актив привязан к доллар
Интересно чего бетон привязан к доллару? 99% покупателей имеют доход в гривне. Украина тоже доллары не печатает. так что привязывать бетонометры к доллару - глупость.
В стране, где ВВП = -50%, а помощь в валюте. Мы даже строительство только в долларах считаем. Оно и выглядит красивее
потому что гривну так часто роняют, что нет смысла что либо в ней считать. В таких расчётах будет непонятно, то ли гривна подешевела, то ли это актив подорожал.
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vitaliian
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