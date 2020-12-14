RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10101101021010310104

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 85
1. Не вище 500
13%
11
2. 501 - 700
18%
15
3. 701 - 900
21%
18
4. 901 - 1000
20%
17
5. 1001 - 1200
18%
15
6. 1201 - 1500
5%
4
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
4
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 10:03

  vitaliian написав:
  UA написав:Логика (была) в том, чтобы не сидеть в долларе, а владеть дорожающим бетоном
рисну предположить (так как Андрей пишет сбивчиво что то важное оставляя за скобками) бетонный актив привязан к доллару, Вдобавок он может приносить пассивный доход (аренда) а ещё в нем можно жить. Наличный доллар и доллар на депозите не приносит ничего, и жить в нем тоже нельзя. Гривна на депозите начиная с 2019 года приносила мизерные % сохраняя за собой все риски девальвации.

Недвижимость тоже реагирует на девальвацию гривны, но в меньшей степени. С годами возвращая свою пиковую цену.


От себя добавлю, война 8 лет была была была но из за наплыва беженцев с востока в 2014-2016 годах рынок аренды жилой недвижимости (на не оккупированных территориях) не умирал, как он умер сейчас. Причина того - массовая жвпкуация из Киева и отсутствие работы. как эвакуировать людей придумали быстро, а вот как их вернуть - проблема.

Арендаторы сидели в Киеве не ради стеклянных мостов. Будет работа и многие вернутся, за исключением выехавших навсегда.

Но вместо них пока ещё есть человеческий ресурс в мелких городках типа Умани или Измаила, от которых до ближайшей цивилизации пыхтеть 150-250 км. Например в больницу съездить выйдет 600 грн (только на дорогу) Ну и детей где то учить тоже надо. В Измаиле даже ЖД сообщения с миром нет.

Мы вошли в эпоху дорогой логистики, кроме работы это ещё более притянет людей из мелких городов в крупные.


Не уверен насчет крупных городов.
В Германии бенз па 2 евро ничего не изменил, как ездят все на работу с соседних сел на заводы так и ездят.
Кроме того электротранспорт набирает обороты что тоже удешевит стоимость проезда.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2009
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2291 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 10:11

  UA написав:
  барабашов написав:Пока у Муха словесный понос после месячного купания в бане - Кабмин всем хочет сделать подарок как в 92м: Кабмін хоче законодавчо закріпити неконтрольовану емісію
Цены на бетон и аренду жёстко вниз и мешок лука = метр в Тетрисе

А какая разумная альтернатива доллару по 100?

Думаете что и сотню можем пощупать, не то что Зебринские «55»?
Вопрос в том, что будет ли кто то тогда вообще новострой и строить, и ремонтировать под аренду и сдавать что то отличающееся от квартир, в которых комнаты снимал Мух, за гривневую цену не индексированную на рост допустим продовольственных товаров, ведь многие просто с этого живут(а не как Кинг или Пчёл расширяют базу и покупают V8)
В принципе уже два раза такое было, с января 14 по февраль 15го в 4 раза доллар прыгнул и сдулся, я тогда только эту ветку читать случайно начал, не анализировал ситуацию, но в 98-99г.г. просто сталинку с ремонтом хоть каким 91года с обоями и кафелем, а не побелкой и зелёной краской, и без обоссаного дедом дивана с этим же дедом в соседней комнате к примеру, даже без МПО и кондёров, в нормальном месте, не там где я жил и вырос, никто за среднюю зарплату в 200грн не сдавал, все поняли что харч подорожает конкретно, а худеть лендлорд на перловке не будет.
Новострой тогда реально строились срочниками стройбата(наш Созидатель, теперь Дельмар)
Ремонт зачастую стоил в разы дороже метра бетона, а тем более котлована, и это самый центр.
барабашов
 
Повідомлень: 2391
З нами з: 16.06.15
Подякував: 228 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 10:41

Хомякоид
Расход новых бензиновых двигателей 2.0-3.0 на трассе от Маммендорфа/Аусбурга в Мюнхен литров 7. Сами фрицы на Ку5/7/8 не ездят, а гоняют А3-А4 дизельных с расходом 5л в городе в пробках. Какая разница сколько стоит топливо? Колодки на Туареге поменять по кругу у вас стоит как у нас двигатель откапиталить. Вот где расходы
барабашов
 
Повідомлень: 2391
З нами з: 16.06.15
Подякував: 228 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 10:48

  Хомякоид написав:..
В Германии бенз па 2 евро ничего не изменил, как ездят все на работу с соседних сел на заводы так и ездят.

изменил.
В ритейле продажи товаров для интерьера и мебели 60% г/г
В недвиге может чуть лучше, но все равно плохо
ЗЫ под "бензом" я подразумеваю все виды энергии за деньги
sequence
 
Повідомлень: 6678
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1982 раз.
Подякували: 1812 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 10:57

  sequence написав:
  Хомякоид написав:..
В Германии бенз па 2 евро ничего не изменил, как ездят все на работу с соседних сел на заводы так и ездят.

изменил.
В ритейле продажи товаров для интерьера и мебели 60% г/г
В недвиге может чуть лучше, но все равно плохо
ЗЫ под "бензом" я подразумеваю все виды энергии за деньги


Визуально на трасах как были пробки в моем городке, так и остались.
Да и с немцами говорил, никто не сказал что из-за цен на бенз станет безлошадным.

Конечно на экономику в целом высокие цены на бензин оказывают огромный эфект, но транспорт это не останавливает.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2009
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2291 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 11:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:рисну предположить (так как Андрей пишет сбивчиво что то важное оставляя за скобками) бетонный актив привязан к доллар

Интересно чего бетон привязан к доллару? 99% покупателей имеют доход в гривне. Украина тоже доллары не печатает. так что привязывать бетонометры к доллару - глупость.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6379
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1034 раз.
Подякували: 1374 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 11:31

  Хомякоид написав:Не уверен насчет крупных городов.
В Германии бенз па 2 евро ничего не изменил, как ездят все на работу с соседних сел на заводы так и ездят.
Кроме того электротранспорт набирает обороты что тоже удешевит стоимость проезда.
автобус ИЗМАИЛ - ОДЕССА стоит 495.00 и едет 5 часов. Ближе чем Одесса другой цивилизации нет. ж/д собщения с Измаилом нет. сравните с Германией. Напомню признаки цивилизации в Украине присутствуют в некоторых обл.центрах. Расстояние до которых может достигать 150 км.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 19 лип, 2022 11:36, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13937
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2051 раз.
Подякували: 2891 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 11:36

  BIGor написав:
  vitaliian написав:рисну предположить (так как Андрей пишет сбивчиво что то важное оставляя за скобками) бетонный актив привязан к доллар

Интересно чего бетон привязан к доллару? 99% покупателей имеют доход в гривне. Украина тоже доллары не печатает. так что привязывать бетонометры к доллару - глупость.

В стране, где ВВП = -50%, а помощь в валюте. Мы даже строительство только в долларах считаем. Оно и выглядит красивее
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 660
З нами з: 26.11.19
Подякував: 54 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 11:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я вот понять не могу, зачем нужны гривны. Почему нельзя перейти на евро, а лучше на доллар.
Я ещё никогда не купил или продал авто или квартиру, участок в гривне. Только доллар
Востаннє редагувалось beee в Вів 19 лип, 2022 11:40, всього редагувалось 1 раз.
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 660
З нами з: 26.11.19
Подякував: 54 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 11:39

  beee написав:
  BIGor написав:
  vitaliian написав:рисну предположить (так как Андрей пишет сбивчиво что то важное оставляя за скобками) бетонный актив привязан к доллар

Интересно чего бетон привязан к доллару? 99% покупателей имеют доход в гривне. Украина тоже доллары не печатает. так что привязывать бетонометры к доллару - глупость.

В стране, где ВВП = -50%, а помощь в валюте. Мы даже строительство только в долларах считаем. Оно и выглядит красивее

потому что гривну так часто роняют, что нет смысла что либо в ней считать. В таких расчётах будет непонятно, то ли гривна подешевела, то ли это актив подорожал.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13937
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2051 раз.
Подякували: 2891 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10101101021010310104
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2267, 2268, 2269
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22689 9183520
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лип, 2022 08:57
UA
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 106, 107, 108
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1073 4411250
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лип, 2022 18:47
vitaliian
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 3828
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
РВС Банк (131)
19.07.2022 12:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.