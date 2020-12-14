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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1010310104101051010610107>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 85
1. Не вище 500
13%
11
2. 501 - 700
18%
15
3. 701 - 900
21%
18
4. 901 - 1000
20%
17
5. 1001 - 1200
18%
15
6. 1201 - 1500
5%
4
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
4
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 11:47

  beee написав:Я вот понять не могу, зачем нужны гривны. Почему нельзя перейти на евро, а лучше на доллар.
Я ещё никогда не купил или продал авто или квартиру, участок в гривне. Только доллар

Есть уже одна такая страна - Зимбабве. Они перешли.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 11:48

  vitaliian написав:потому что гривну так часто роняют, что нет смысла что либо в ней считать. В таких расчётах будет непонятно, то ли гривна подешевела, то ли это актив подорожал.

Если гривна падает, актив стоит на месте? :D Вот не поверю.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 11:59

  beee написав:Я вот понять не могу, зачем нужны гривны. Почему нельзя перейти на евро, а лучше на доллар.
Я ещё никогда не купил или продал авто или квартиру, участок в гривне. Только доллар

Почему нельзя? -- вполне можно: всякие эквадоры/сальвадоры/зимбабвы именно так и сделали. Но если экономика страны чуть дальше зачаточного состояния заходит -- с привязками начинаются всем давно известные проблемы...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 12:01

_hunter
Ви забули про Чорногорію, з 1999 нім марка, з 2002 - євро
xaos_22
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 12:11

Кінець ринку нерухомості!!
Зайшов на Тіндер. Ім'я у баришні наше. В анкеті у мадам Київ, а відстань до неї 1500-2500 км.
Анкета про себе на англійському, шукає европейського мужчину. І таких маса.
Хтось збирається повертатись в Київ?)
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 12:22

  Hotab написав:Кінець ринку нерухомості!!
Зайшов на Тіндер. Ім'я у баришні наше. ..

все потому что низзя изменять жене в тиндерах. Тогда и на КРЖН будет спокойнее! )
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 12:24

  Хомякоид написав:..
Конечно на экономику в целом высокие цены на бензин оказывают огромный эфект, но транспорт это не останавливает.

так я не о транспорте. Какой отношение имеет ветка недвиги к транспорту :wink:
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 12:28

  sequence написав:
  Hotab написав:Кінець ринку нерухомості!!
Зайшов на Тіндер. Ім'я у баришні наше. ..

все потому что низзя изменять жене в тиндерах. Тогда и на КРЖН будет спокойнее! )

Не знаю як воно працює з одруженими киянами, але я не в Києві , і вільний. Просто підтягує "киянок", а у них локація тисячі км від рідного міста. І мужиків шукають. А от чи заміжні вони, то питання відкрите. Можете самі пошукати там своїх дружин, яких відвезли в Європу)).
А потім тисячі чоловіків-рогоносців будуть селитись разом, щоб дешевше. А вільні квартири тиснуть на ринок) :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 19 лип, 2022 12:28, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 12:28

  Hotab написав:Кінець ринку нерухомості!!
Зайшов на Тіндер. Ім'я у баришні наше. В анкеті у мадам Київ, а відстань до неї 1500-2500 км.
Анкета про себе на англійському, шукає европейського мужчину. І таких маса.
Хтось збирається повертатись в Київ?)


Багато жінок з України в німецькому транспорті.
Далеко не проти поглибити тісне особисте співробітництво з німцями або з нашими хто в Німеччині вже давно та орієнтується на місцевості :mrgreen:
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 12:29

  sequence написав:
  Хомякоид написав:..
Конечно на экономику в целом высокие цены на бензин оказывают огромный эфект, но транспорт это не останавливает.

так я не о транспорте. Какой отношение имеет ветка недвиги к транспорту :wink:


Та Виталин задвигал что в связи с высокими ценами на бенз. все переедут в крупные города.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Вів 19 лип, 2022 12:32, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид
 
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