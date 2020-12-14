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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 лип, 2022 11:47
beee написав:
Я вот понять не могу, зачем нужны гривны. Почему нельзя перейти на евро, а лучше на доллар.
Я ещё никогда не купил или продал авто или квартиру, участок в гривне. Только доллар
Есть уже одна такая страна - Зимбабве. Они перешли.
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Додано: Вів 19 лип, 2022 11:48
vitaliian написав:
потому что гривну так часто роняют, что нет смысла что либо в ней считать. В таких расчётах будет непонятно, то ли гривна подешевела, то ли это актив подорожал.
Если гривна падает, актив стоит на месте?
Вот не поверю.
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Додано: Вів 19 лип, 2022 11:59
beee написав:
Я вот понять не могу, зачем нужны гривны. Почему нельзя перейти на евро, а лучше на доллар.
Я ещё никогда не купил или продал авто или квартиру, участок в гривне. Только доллар
Почему нельзя? -- вполне можно: всякие эквадоры/сальвадоры/зимбабвы именно так и сделали. Но если экономика страны чуть дальше зачаточного состояния заходит -- с привязками начинаются всем давно известные проблемы...
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Додано: Вів 19 лип, 2022 12:01
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Ви забули про Чорногорію, з 1999 нім марка, з 2002 - євро
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Додано: Вів 19 лип, 2022 12:11
Кінець ринку нерухомості!!
Зайшов на Тіндер. Ім'я у баришні наше. В анкеті у мадам Київ, а відстань до неї 1500-2500 км.
Анкета про себе на англійському, шукає европейського мужчину. І таких маса.
Хтось збирається повертатись в Київ?)
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Hotab
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Додано: Вів 19 лип, 2022 12:22
Hotab написав:
Кінець ринку нерухомості!!
Зайшов на Тіндер. Ім'я у баришні наше. ..
все потому что низзя изменять жене в тиндерах. Тогда и на КРЖН будет спокойнее! )
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Додано: Вів 19 лип, 2022 12:24
Хомякоид написав:
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Конечно на экономику в целом высокие цены на бензин оказывают огромный эфект, но транспорт это не останавливает.
так я не о транспорте. Какой отношение имеет ветка недвиги к транспорту
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Додано: Вів 19 лип, 2022 12:28
sequence написав: Hotab написав:
Кінець ринку нерухомості!!
Зайшов на Тіндер. Ім'я у баришні наше. ..
все потому что низзя изменять жене в тиндерах. Тогда и на КРЖН будет спокойнее! )
Не знаю як воно працює з одруженими киянами, але я не в Києві , і вільний. Просто підтягує "киянок", а у них локація тисячі км від рідного міста. І мужиків шукають. А от чи заміжні вони, то питання відкрите. Можете самі пошукати там своїх дружин, яких відвезли в Європу)).
А потім тисячі чоловіків-рогоносців будуть селитись разом, щоб дешевше. А вільні квартири тиснуть на ринок)
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 19 лип, 2022 12:28, всього редагувалось 1 раз.
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Hotab
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Додано: Вів 19 лип, 2022 12:28
Hotab написав:
Кінець ринку нерухомості!!
Зайшов на Тіндер. Ім'я у баришні наше. В анкеті у мадам Київ, а відстань до неї 1500-2500 км.
Анкета про себе на англійському, шукає европейського мужчину. І таких маса.
Хтось збирається повертатись в Київ?)
Багато жінок з України в німецькому транспорті.
Далеко не проти поглибити тісне особисте співробітництво з німцями або з нашими хто в Німеччині вже давно та орієнтується на місцевості
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Хомякоид
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Додано: Вів 19 лип, 2022 12:29
sequence написав: Хомякоид написав:
..
Конечно на экономику в целом высокие цены на бензин оказывают огромный эфект, но транспорт это не останавливает.
так я не о транспорте. Какой отношение имеет ветка недвиги к транспорту
Та Виталин задвигал что в связи с высокими ценами на бенз. все переедут в крупные города.
Востаннє редагувалось Хомякоид
в Вів 19 лип, 2022 12:32, всього редагувалось 1 раз.
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Хомякоид
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