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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 лип, 2022 12:31
Хомякоид написав: Hotab написав:
Кінець ринку нерухомості!!
Зайшов на Тіндер. Ім'я у баришні наше. В анкеті у мадам Київ, а відстань до неї 1500-2500 км.
Анкета про себе на англійському, шукає европейського мужчину. І таких маса.
Хтось збирається повертатись в Київ?)
Багато жінок з України в німецькому транспорті.
Далеко не проти поглибити тісне особисте співробітництво з німцями або з нашими хто в Німеччині вже давно та орієнтується на місцевості
Каждая украинская женщина в Германии мечтает о нежном и ласковом любовнике Хомякоиде. Но дело в том, что у нежного и ласкавого Хомякоида уже есть любовник, он в Германии давно.
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Додано: Вів 19 лип, 2022 12:33
xaos_22 написав:_hunter
Ви забули про Чорногорію, з 1999 нім марка, з 2002 - євро
Коли основна сфера економіки - іноземний туризм - таке нормально працює. Коли щось складніше - то вже не так добре. Але я згодний з Романчуком - можна було б у якості експерименту дозволити вільний обіг доларів та євро.
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Додано: Вів 19 лип, 2022 12:39
BIGor написав: vitaliian написав:
потому что гривну так часто роняют, что нет смысла что либо в ней считать. В таких расчётах будет непонятно, то ли гривна подешевела, то ли это актив подорожал.
Если гривна падает, актив стоит на месте?
Вот не поверю.
неважно стоит актив или висит, важно отделить его собственную стоимость от теряющей вес гривны. Проще всего это сделать оценкой в более стабильной валюте. На долгосроке можно применить коэффициенты инфляции. Только не те, которые высасывает из пальца нацбанк, включая туда топливо и в противовес ему валенки (которые никогда не дорожают).
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 19 лип, 2022 12:44, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 19 лип, 2022 12:43
airmax78 написав: xaos_22 написав:_hunter
Ви забули про Чорногорію, з 1999 нім марка, з 2002 - євро
Коли основна сфера економіки - іноземний туризм - таке нормально працює. Коли щось складніше - то вже не так добре. Але я згодний з Романчуком - можна було б у якості експерименту дозволити вільний обіг доларів та євро.
Ви забули основні засади політики НБУ - а саме дедоларизація економіки. Ще Гонтарева це пропихувала.
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Додано: Вів 19 лип, 2022 12:43
airmax78 написав:
..можна було б у якості експерименту дозволити вільний обіг доларів та євро.
исключительно в виде прямого финансирования нашей армии со стороны минфина США. Чтобы очереди у обменок не было в день зарплат
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Додано: Вів 19 лип, 2022 12:49
Хомякоид написав: Hotab написав:
Кінець ринку нерухомості!!
Зайшов на Тіндер. Ім'я у баришні наше. В анкеті у мадам Київ, а відстань до неї 1500-2500 км.
Анкета про себе на англійському, шукає европейського мужчину. І таких маса.
Хтось збирається повертатись в Київ?)
Багато жінок з України в німецькому транспорті.
Далеко не проти поглибити тісне особисте співробітництво з німцями або з нашими хто в Німеччині вже давно та орієнтується на місцевості
Блд....
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Додано: Вів 19 лип, 2022 12:51
Hotab написав: Хомякоид написав: Hotab написав:
Кінець ринку нерухомості!!
Зайшов на Тіндер. Ім'я у баришні наше. В анкеті у мадам Київ, а відстань до неї 1500-2500 км.
Анкета про себе на англійському, шукає европейського мужчину. І таких маса.
Хтось збирається повертатись в Київ?)
Багато жінок з України в німецькому транспорті.
Далеко не проти поглибити тісне особисте співробітництво з німцями або з нашими хто в Німеччині вже давно та орієнтується на місцевості
Каждая украинская женщина в Германии мечтает о нежном и ласковом любовнике Хомякоиде. Но дело в том, что у нежного и ласкавого Хомякоида уже есть любовник, он в Германии давно.
У Хомякоида корона и работа по не одному дню в командирвках.
Ну ничего, оклемаюсь, тряхну стариной
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Додано: Вів 19 лип, 2022 12:52
BIGor написав: airmax78 написав: xaos_22 написав:_hunter
Ви забули про Чорногорію, з 1999 нім марка, з 2002 - євро
Коли основна сфера економіки - іноземний туризм - таке нормально працює. Коли щось складніше - то вже не так добре. Але я згодний з Романчуком - можна було б у якості експерименту дозволити вільний обіг доларів та євро.
Ви забули основні засади політики НБУ - а саме дедоларизація економіки. Ще Гонтарева це пропихувала.
Нажаль НБУ за 30 років так і не впорався з завданням. Були різні причини, але факт залишається фактом. Тому досить намагатись наябувать людей.
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Додано: Вів 19 лип, 2022 12:55
airmax78 написав: Хомякоид написав: Hotab написав:
Кінець ринку нерухомості!!
Зайшов на Тіндер. Ім'я у баришні наше. В анкеті у мадам Київ, а відстань до неї 1500-2500 км.
Анкета про себе на англійському, шукає европейського мужчину. І таких маса.
Хтось збирається повертатись в Київ?)
Багато жінок з України в німецькому транспорті.
Далеко не проти поглибити тісне особисте співробітництво з німцями або з нашими хто в Німеччині вже давно та орієнтується на місцевості
Блд....
Что вы хотели, это жизнь.
Тут не детский форум, пишу как оно есть
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Додано: Вів 19 лип, 2022 12:57
_hunter написав: beee написав:
Я вот понять не могу, зачем нужны гривны. Почему нельзя перейти на евро, а лучше на доллар.
Я ещё никогда не купил или продал авто или квартиру, участок в гривне. Только доллар
Почему нельзя? -- вполне можно: всякие эквадоры/сальвадоры/зимбабвы именно так и сделали. Но если экономика страны чуть дальше зачаточного состояния заходит -- с привязками начинаются всем давно известные проблемы...
А я понял. Я имею ввиду свободное хождение валюты
Вот что написано в какой то петиции:
Обеспечив беспрепятственное хождение Долларов и Евро без привязки и необходимости конвертировать эти валюты в Гривну мы отнимем у НБУ возможность злоупотреблять курсом Гривны и снижать покупательную способность наших граждан.
1. Сегодня в мире порядка 60% взаиморасчетов происходит в Долларах США и порядка 25% в Евро.
2. Все импортно/экспортные операции Украины производятся в Долларах и Евро
3. Покупательная способность Гривны стабильно падает на протяжении двух десятков лет. На сегодняшний день средняя зарплата в Украине составляет порядка 100 Евро в перечислении в европейскую валюту.
4. Украина на сегодняшний день ведет беспрецедентное валютное регулирование не свойственное ни одной стране ЕС
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