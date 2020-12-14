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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10104101051010610107>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 85
1. Не вище 500
13%
11
2. 501 - 700
18%
15
3. 701 - 900
21%
18
4. 901 - 1000
20%
17
5. 1001 - 1200
18%
15
6. 1201 - 1500
5%
4
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
4
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 12:31

  Хомякоид написав:
  Hotab написав:Кінець ринку нерухомості!!
Зайшов на Тіндер. Ім'я у баришні наше. В анкеті у мадам Київ, а відстань до неї 1500-2500 км.
Анкета про себе на англійському, шукає европейського мужчину. І таких маса.
Хтось збирається повертатись в Київ?)


Багато жінок з України в німецькому транспорті.
Далеко не проти поглибити тісне особисте співробітництво з німцями або з нашими хто в Німеччині вже давно та орієнтується на місцевості :mrgreen:


Каждая украинская женщина в Германии мечтает о нежном и ласковом любовнике Хомякоиде. Но дело в том, что у нежного и ласкавого Хомякоида уже есть любовник, он в Германии давно. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 12:33

  xaos_22 написав:_hunter
Ви забули про Чорногорію, з 1999 нім марка, з 2002 - євро

Коли основна сфера економіки - іноземний туризм - таке нормально працює. Коли щось складніше - то вже не так добре. Але я згодний з Романчуком - можна було б у якості експерименту дозволити вільний обіг доларів та євро.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 12:39

  BIGor написав:
  vitaliian написав:потому что гривну так часто роняют, что нет смысла что либо в ней считать. В таких расчётах будет непонятно, то ли гривна подешевела, то ли это актив подорожал.

Если гривна падает, актив стоит на месте? :D Вот не поверю.
неважно стоит актив или висит, важно отделить его собственную стоимость от теряющей вес гривны. Проще всего это сделать оценкой в более стабильной валюте. На долгосроке можно применить коэффициенты инфляции. Только не те, которые высасывает из пальца нацбанк, включая туда топливо и в противовес ему валенки (которые никогда не дорожают).
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 19 лип, 2022 12:44, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 12:43

  airmax78 написав:
  xaos_22 написав:_hunter
Ви забули про Чорногорію, з 1999 нім марка, з 2002 - євро

Коли основна сфера економіки - іноземний туризм - таке нормально працює. Коли щось складніше - то вже не так добре. Але я згодний з Романчуком - можна було б у якості експерименту дозволити вільний обіг доларів та євро.

Ви забули основні засади політики НБУ - а саме дедоларизація економіки. Ще Гонтарева це пропихувала.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 12:43

  airmax78 написав:..можна було б у якості експерименту дозволити вільний обіг доларів та євро.

исключительно в виде прямого финансирования нашей армии со стороны минфина США. Чтобы очереди у обменок не было в день зарплат
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 12:49

  Хомякоид написав:
  Hotab написав:Кінець ринку нерухомості!!
Зайшов на Тіндер. Ім'я у баришні наше. В анкеті у мадам Київ, а відстань до неї 1500-2500 км.
Анкета про себе на англійському, шукає европейського мужчину. І таких маса.
Хтось збирається повертатись в Київ?)


Багато жінок з України в німецькому транспорті.
Далеко не проти поглибити тісне особисте співробітництво з німцями або з нашими хто в Німеччині вже давно та орієнтується на місцевості :mrgreen:

Блд....
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 12:51

  Hotab написав:
  Хомякоид написав:
  Hotab написав:Кінець ринку нерухомості!!
Зайшов на Тіндер. Ім'я у баришні наше. В анкеті у мадам Київ, а відстань до неї 1500-2500 км.
Анкета про себе на англійському, шукає европейського мужчину. І таких маса.
Хтось збирається повертатись в Київ?)


Багато жінок з України в німецькому транспорті.
Далеко не проти поглибити тісне особисте співробітництво з німцями або з нашими хто в Німеччині вже давно та орієнтується на місцевості :mrgreen:


Каждая украинская женщина в Германии мечтает о нежном и ласковом любовнике Хомякоиде. Но дело в том, что у нежного и ласкавого Хомякоида уже есть любовник, он в Германии давно. :mrgreen:


У Хомякоида корона и работа по не одному дню в командирвках.
Ну ничего, оклемаюсь, тряхну стариной :D
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 12:52

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  xaos_22 написав:_hunter
Ви забули про Чорногорію, з 1999 нім марка, з 2002 - євро

Коли основна сфера економіки - іноземний туризм - таке нормально працює. Коли щось складніше - то вже не так добре. Але я згодний з Романчуком - можна було б у якості експерименту дозволити вільний обіг доларів та євро.

Ви забули основні засади політики НБУ - а саме дедоларизація економіки. Ще Гонтарева це пропихувала.

Нажаль НБУ за 30 років так і не впорався з завданням. Були різні причини, але факт залишається фактом. Тому досить намагатись наябувать людей.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 12:55

  airmax78 написав:
  Хомякоид написав:
  Hotab написав:Кінець ринку нерухомості!!
Зайшов на Тіндер. Ім'я у баришні наше. В анкеті у мадам Київ, а відстань до неї 1500-2500 км.
Анкета про себе на англійському, шукає европейського мужчину. І таких маса.
Хтось збирається повертатись в Київ?)


Багато жінок з України в німецькому транспорті.
Далеко не проти поглибити тісне особисте співробітництво з німцями або з нашими хто в Німеччині вже давно та орієнтується на місцевості :mrgreen:

Блд....


Что вы хотели, это жизнь.
Тут не детский форум, пишу как оно есть
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 12:57

  _hunter написав:
  beee написав:Я вот понять не могу, зачем нужны гривны. Почему нельзя перейти на евро, а лучше на доллар.
Я ещё никогда не купил или продал авто или квартиру, участок в гривне. Только доллар

Почему нельзя? -- вполне можно: всякие эквадоры/сальвадоры/зимбабвы именно так и сделали. Но если экономика страны чуть дальше зачаточного состояния заходит -- с привязками начинаются всем давно известные проблемы...

А я понял. Я имею ввиду свободное хождение валюты
Вот что написано в какой то петиции:

Обеспечив беспрепятственное хождение Долларов и Евро без привязки и необходимости конвертировать эти валюты в Гривну мы отнимем у НБУ возможность злоупотреблять курсом Гривны и снижать покупательную способность наших граждан.

1. Сегодня в мире порядка 60% взаиморасчетов происходит в Долларах США и порядка 25% в Евро.
2. Все импортно/экспортные операции Украины производятся в Долларах и Евро
3. Покупательная способность Гривны стабильно падает на протяжении двух десятков лет. На сегодняшний день средняя зарплата в Украине составляет порядка 100 Евро в перечислении в европейскую валюту.

4. Украина на сегодняшний день ведет беспрецедентное валютное регулирование не свойственное ни одной стране ЕС
beee
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