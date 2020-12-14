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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10104101051010610107

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 85
1. Не вище 500
13%
11
2. 501 - 700
18%
15
3. 701 - 900
21%
18
4. 901 - 1000
20%
17
5. 1001 - 1200
18%
15
6. 1201 - 1500
5%
4
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
4
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 13:05

  Hotab написав:Кінець ринку нерухомості!!
Зайшов на Тіндер. Ім'я у баришні наше. В анкеті у мадам Київ, а відстань до неї 1500-2500 км.
Анкета про себе на англійському, шукає европейського мужчину. І таких маса.
Хтось збирається повертатись в Київ?)

У жены две незамужние подруги выехали в европы(одна в Германии на подселении у немцев, вторая в Голландии в каюте корабля живет). Обе интенсивно ищут местных мужиков, аж дымится одно место.
Причем обе при общении с нами ведут себя так, что как будто этим переездом шагнули на несколько шагов вперед по сравнению с Киевом. "Боже, чего вы там сидите в этом Киеве??!!". Это та, что из каюты, так говорит.
Damien
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 13:13

  Damien написав:
  flyman написав:В мене є орієнтація на ТГ в цілому і ШРТ зокрема.
Робота раніше була в локаціях близьких до метро.
Від початку ковіда прив"язки до місця взагалі нема.
Приміське ШРТ докидує як до дачі, так і до ж.д. вокзалу і далі на ЗУ.

Раніше задумка була міняти локацію в залежності від офісу. Нараз такої потреби зовсім нема. Тільки покатушку на дачу. Вдобно і зручно. Плюс диверсифікація. Не всі яйця в одній корзині.

Цоколь - плацдарм. На нього не сильно розраховував вкладуватися. Тим більше зараз бачу, що правильно зробив, так як окупація, прильоти і все таке, і це в процесі.

Може потім доведу до ума, може здам в оренду, а житиму в сусідньому ЖК, або в Києві, або на ЗУ. Час покаже.

Непонятно. По легенде есть цоколь в Буче + 2 или 3 самостроя в странных локациях.
Как раз все яйца в одной корзине. Все в радиусе 30км, все однотипное. Если станет ненужным(уже стало), то все сразу. Жить самому можно только в одном, остальное если не нужно станет, то все будет пустое стоять. Где логика?

Тобто Київ рознесуть в щепки від Бортніч аж до Бучі?
Чи що тебе смущає в диферсифікації?
О - оренда.
flyman
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  #<1 ... 10104101051010610107
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