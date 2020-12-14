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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 19 лип, 2022 13:05
Hotab написав:
Кінець ринку нерухомості!!
Зайшов на Тіндер. Ім'я у баришні наше. В анкеті у мадам Київ, а відстань до неї 1500-2500 км.
Анкета про себе на англійському, шукає европейського мужчину. І таких маса.
Хтось збирається повертатись в Київ?)
У жены две незамужние подруги выехали в европы(одна в Германии на подселении у немцев, вторая в Голландии в каюте корабля живет). Обе интенсивно ищут местных мужиков, аж дымится одно место.
Причем обе при общении с нами ведут себя так, что как будто этим переездом шагнули на несколько шагов вперед по сравнению с Киевом. "Боже, чего вы там сидите в этом Киеве??!!". Это та, что из каюты, так говорит.
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Damien
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Додано: Вів 19 лип, 2022 13:13
Damien написав: flyman написав:
В мене є орієнтація на ТГ в цілому і ШРТ зокрема.
Робота раніше була в локаціях близьких до метро.
Від початку ковіда прив"язки до місця взагалі нема.
Приміське ШРТ докидує як до дачі, так і до ж.д. вокзалу і далі на ЗУ.Раніше задумка була міняти локацію в залежності від офісу. Нараз такої потреби зовсім нема. Тільки покатушку на дачу. Вдобно і зручно. Плюс диверсифікація. Не всі яйця в одній корзині
.
Цоколь - плацдарм. На нього не сильно розраховував вкладуватися. Тим більше зараз бачу, що правильно зробив, так як окупація, прильоти і все таке, і це в процесі.
Може потім доведу до ума, може здам в оренду, а житиму в сусідньому ЖК, або в Києві, або на ЗУ. Час покаже.
Непонятно. По легенде есть цоколь в Буче + 2 или 3 самостроя в странных локациях.
Как раз все яйца в одной корзине. Все в радиусе 30км, все однотипное. Если станет ненужным(уже стало), то все сразу. Жить самому можно только в одном, остальное если не нужно станет, то все будет пустое стоять. Где логика?
Тобто Київ рознесуть в щепки від Бортніч аж до Бучі?
Чи що тебе смущає в диферсифікації?
О - оренда.
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flyman
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