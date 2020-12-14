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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10103101041010510106>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 85
1. Не вище 500
13%
11
2. 501 - 700
18%
15
3. 701 - 900
21%
18
4. 901 - 1000
20%
17
5. 1001 - 1200
18%
15
6. 1201 - 1500
5%
4
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
4
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 12:43

  airmax78 написав:..можна було б у якості експерименту дозволити вільний обіг доларів та євро.

исключительно в виде прямого финансирования нашей армии со стороны минфина США. Чтобы очереди у обменок не было в день зарплат
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 12:52

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  xaos_22 написав:_hunter
Ви забули про Чорногорію, з 1999 нім марка, з 2002 - євро

Коли основна сфера економіки - іноземний туризм - таке нормально працює. Коли щось складніше - то вже не так добре. Але я згодний з Романчуком - можна було б у якості експерименту дозволити вільний обіг доларів та євро.

Ви забули основні засади політики НБУ - а саме дедоларизація економіки. Ще Гонтарева це пропихувала.

Нажаль НБУ за 30 років так і не впорався з завданням. Були різні причини, але факт залишається фактом. Тому досить намагатись наябувать людей.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 12:57

  _hunter написав:
  beee написав:Я вот понять не могу, зачем нужны гривны. Почему нельзя перейти на евро, а лучше на доллар.
Я ещё никогда не купил или продал авто или квартиру, участок в гривне. Только доллар

Почему нельзя? -- вполне можно: всякие эквадоры/сальвадоры/зимбабвы именно так и сделали. Но если экономика страны чуть дальше зачаточного состояния заходит -- с привязками начинаются всем давно известные проблемы...

А я понял. Я имею ввиду свободное хождение валюты
Вот что написано в какой то петиции:

Обеспечив беспрепятственное хождение Долларов и Евро без привязки и необходимости конвертировать эти валюты в Гривну мы отнимем у НБУ возможность злоупотреблять курсом Гривны и снижать покупательную способность наших граждан.

1. Сегодня в мире порядка 60% взаиморасчетов происходит в Долларах США и порядка 25% в Евро.
2. Все импортно/экспортные операции Украины производятся в Долларах и Евро
3. Покупательная способность Гривны стабильно падает на протяжении двух десятков лет. На сегодняшний день средняя зарплата в Украине составляет порядка 100 Евро в перечислении в европейскую валюту.

4. Украина на сегодняшний день ведет беспрецедентное валютное регулирование не свойственное ни одной стране ЕС
beee
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 13:13

  Damien написав:
  flyman написав:В мене є орієнтація на ТГ в цілому і ШРТ зокрема.
Робота раніше була в локаціях близьких до метро.
Від початку ковіда прив"язки до місця взагалі нема.
Приміське ШРТ докидує як до дачі, так і до ж.д. вокзалу і далі на ЗУ.

Раніше задумка була міняти локацію в залежності від офісу. Нараз такої потреби зовсім нема. Тільки покатушку на дачу. Вдобно і зручно. Плюс диверсифікація. Не всі яйця в одній корзині.

Цоколь - плацдарм. На нього не сильно розраховував вкладуватися. Тим більше зараз бачу, що правильно зробив, так як окупація, прильоти і все таке, і це в процесі.

Може потім доведу до ума, може здам в оренду, а житиму в сусідньому ЖК, або в Києві, або на ЗУ. Час покаже.

Непонятно. По легенде есть цоколь в Буче + 2 или 3 самостроя в странных локациях.
Как раз все яйца в одной корзине. Все в радиусе 30км, все однотипное. Если станет ненужным(уже стало), то все сразу. Жить самому можно только в одном, остальное если не нужно станет, то все будет пустое стоять. Где логика?

Тобто Київ рознесуть в щепки від Бортніч аж до Бучі?
Чи що тебе смущає в диферсифікації?
О - оренда.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 13:22

  vitaliian написав:
  UA написав:Логика (была) в том, чтобы не сидеть в долларе, а владеть дорожающим бетоном
рисну предположить (так как Андрей пишет сбивчиво что то важное оставляя за скобками) бетонный актив привязан к доллару, Вдобавок он может приносить пассивный доход (аренда) а ещё в нем можно жить. Наличный доллар и доллар на депозите не приносит ничего, и жить в нем тоже нельзя. Гривна на депозите начиная с 2019 года приносила мизерные % сохраняя за собой все риски девальвации.

Недвижимость тоже реагирует на девальвацию гривны, но в меньшей степени. С годами возвращая свою пиковую цену.


От себя добавлю, война 8 лет была была была но из за наплыва беженцев с востока в 2014-2016 годах рынок аренды жилой недвижимости (на не оккупированных территориях) не умирал, как он умер сейчас. Причина того - массовая жвпкуация из Киева и отсутствие работы. как эвакуировать людей придумали быстро, а вот как их вернуть - проблема.

Арендаторы сидели в Киеве не ради стеклянных мостов. Будет работа и многие вернутся, за исключением выехавших навсегда.

Но вместо них пока ещё есть человеческий ресурс в мелких городках типа Умани или Измаила, от которых до ближайшей цивилизации пыхтеть 150-250 км. Например в больницу съездить выйдет 600 грн (только на дорогу) Ну и детей где то учить тоже надо. В Измаиле даже ЖД сообщения с миром нет.

Мы вошли в эпоху дорогой логистики, кроме работы это ещё более притянет людей из мелких городов в крупные.

Колись логістика була на волах, і жили якось.
Багато теперішніх проблем від того, що в менеджменті як державному секторі так і приватному сидять бездарі та шкідники.
Запускати економіку можна на території за винятком 5-6 областей, де продовжити дію ВС.
Припинити совкові методи і вернути економіку на ринкові рейки.
Тільки комусь краще мутити тему дефіцитів, обмежень, регулювань, фіксованих курсів та подібної авторитарщини і волюринтаризму.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 13:22

  flyman написав:
  Damien написав:
  flyman написав:В мене є орієнтація на ТГ в цілому і ШРТ зокрема.
Робота раніше була в локаціях близьких до метро.
Від початку ковіда прив"язки до місця взагалі нема.
Приміське ШРТ докидує як до дачі, так і до ж.д. вокзалу і далі на ЗУ.

Раніше задумка була міняти локацію в залежності від офісу. Нараз такої потреби зовсім нема. Тільки покатушку на дачу. Вдобно і зручно. Плюс диверсифікація. Не всі яйця в одній корзині.

Цоколь - плацдарм. На нього не сильно розраховував вкладуватися. Тим більше зараз бачу, що правильно зробив, так як окупація, прильоти і все таке, і це в процесі.

Може потім доведу до ума, може здам в оренду, а житиму в сусідньому ЖК, або в Києві, або на ЗУ. Час покаже.

Непонятно. По легенде есть цоколь в Буче + 2 или 3 самостроя в странных локациях.
Как раз все яйца в одной корзине. Все в радиусе 30км, все однотипное. Если станет ненужным(уже стало), то все сразу. Жить самому можно только в одном, остальное если не нужно станет, то все будет пустое стоять. Где логика?

Тобто Київ рознесуть в щепки від Бортніч аж до Бучі?
Чи що тебе смущає в диферсифікації?
О - оренда.

Диверсификация обычно подразумевает разные виды бизнеса. Или один бизнес в разных городах. Или в совсем крайних случаях - один бизнес, в одном городе, но в разных ценовых сегментах.
А тут все в кучке, однотипное, малопригодное для аренды нормальным людям даже в обычное время(и вообще непригодное сейчас).
Это не диверсификация
Damien
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 13:30

  beee написав:Я вот понять не могу, зачем нужны гривны. Почему нельзя перейти на евро, а лучше на доллар.
Я ещё никогда не купил или продал авто или квартиру, участок в гривне. Только доллар

тому що євро/долар друкувати НБУ і позичати/віддавати уряду не в змозі.
А гривні намалює скільки завгодно.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 13:39

  Damien написав:Диверсификация обычно подразумевает разные виды бизнеса. Или один бизнес в разных городах. Или в совсем крайних случаях - один бизнес, в одном городе, но в разных ценовых сегментах.
А тут все в кучке, однотипное, малопригодное для аренды нормальным людям даже в обычное время(и вообще непригодное сейчас).
Это не диверсификация

Так хто казав, що кавалірки взяті на останні + ще позичені. І що влошився тільки в бетон (о)КРЖН.
Не долярчик/Сержик.
Був план оточення Києва кавалірками в пішій доступності до гілок ШРТ різного кольору. От його і дотримувався.
Ковід змінив спосіб роботи.
Як далі буде, хз.
Може за 2-3 роки, перевзуюся в щось більш габаритне.
Життя - це подорож.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 13:40

  flyman написав:Тобто Київ рознесуть в щепки від Бортніч аж до Бучі?
Чи що тебе смущає в диферсифікації?

Бучу та Ірпінь вже рознесли, Київ стоїть без змін.
Пригороди перші беруть на себе удар ворогів.

Флаймен, у тебе з головою - все норм???
Ти не розумієш багато елементарних речей.

  flyman написав:Може за 2-3 роки, перевзуюся в щось більш габаритне

Купиш б/в самосвал чи трамвай і будеш в ньому ночувати?
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 13:41

  Damien написав:А тут все в кучке, однотипное, малопригодное для аренды нормальным людям даже в обычное время(и вообще непригодное сейчас).
Это не диверсификация

це діагноз.
Frant
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