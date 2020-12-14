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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10103101041010510106

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 85
1. Не вище 500
13%
11
2. 501 - 700
18%
15
3. 701 - 900
21%
18
4. 901 - 1000
20%
17
5. 1001 - 1200
18%
15
6. 1201 - 1500
5%
4
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
4
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 13:46

  beee написав:
  _hunter написав:
  beee написав:Я вот понять не могу, зачем нужны гривны. Почему нельзя перейти на евро, а лучше на доллар.
Я ещё никогда не купил или продал авто или квартиру, участок в гривне. Только доллар

Почему нельзя? -- вполне можно: всякие эквадоры/сальвадоры/зимбабвы именно так и сделали. Но если экономика страны чуть дальше зачаточного состояния заходит -- с привязками начинаются всем давно известные проблемы...

А я понял. Я имею ввиду свободное хождение валюты
Вот что написано в какой то петиции:

Обеспечив беспрепятственное хождение Долларов и Евро без привязки и необходимости конвертировать эти валюты в Гривну мы отнимем у НБУ возможность злоупотреблять курсом Гривны и снижать покупательную способность наших граждан.
\\\

Ну вот вам в вашем же вопросе и ответ... Какой гос-орган в здравом уме от корыта откажется? :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 13:55

  Frant написав:
  flyman написав:Тобто Київ рознесуть в щепки від Бортніч аж до Бучі?
Чи що тебе смущає в диферсифікації?

Бучу та Ірпінь вже рознесли, Київ стоїть без змін.
Пригороди перші беруть на себе удар ворогів.

Флаймен, у тебе з головою - все норм???
Ти не розумієш багато елементарних речей.

  flyman написав:Може за 2-3 роки, перевзуюся в щось більш габаритне

Купиш б/в самосвал чи трамвай і будеш в ньому ночувати?

Тема сильно роздута щодо знищеного жилого фонду.

Там точкові пошкодження, не думаю, що більше 1% жилого фонду (це із заміною вибитих шибок та посічених дахів). Капітальних пошкоджень під капремонт на порядок менше. Ще менше аварійних будинків під знесення.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 14:04

  Damien написав:А тут все в кучке, однотипное, малопригодное для аренды нормальным людям даже в обычное время(и вообще непригодное сейчас).
Это не диверсификация

Вода, е.е., каналізація... сральнік, душ, ліжко - все є.
Ліпше общаги чи ліжкомісця в бараці, чи будинка в селі з вигрібною ямою.
В Парижі така кавалірка 100Куе коштує.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 14:25

  flyman написав:
  Damien написав:А тут все в кучке, однотипное, малопригодное для аренды нормальным людям даже в обычное время(и вообще непригодное сейчас).
Это не диверсификация

Вода, е.е., каналізація... сральнік, душ, ліжко - все є.
Ліпше общаги чи ліжкомісця в бараці, чи будинка в селі з вигрібною ямою.
В Парижі така кавалірка 100Куе коштує.

Причому тут Париж?
Здати в оренду твій підвал нереально.
Навіть за 1000 грн.

Флаймен, з головою у тебе все норм?
Frant
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