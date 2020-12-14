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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 19 лип, 2022 13:46
beee написав: _hunter написав: beee написав:
Я вот понять не могу, зачем нужны гривны. Почему нельзя перейти на евро, а лучше на доллар.
Я ещё никогда не купил или продал авто или квартиру, участок в гривне. Только доллар
Почему нельзя? -- вполне можно: всякие эквадоры/сальвадоры/зимбабвы именно так и сделали. Но если экономика страны чуть дальше зачаточного состояния заходит -- с привязками начинаются всем давно известные проблемы...
А я понял. Я имею ввиду свободное хождение валюты
Вот что написано в какой то петиции:
Обеспечив беспрепятственное хождение Долларов и Евро без привязки и необходимости конвертировать эти валюты в Гривну мы отнимем у НБУ возможность злоупотреблять курсом Гривны и снижать покупательную способность наших граждан.
\\\
Ну вот вам в вашем же вопросе и ответ... Какой гос-орган в здравом уме от корыта откажется?
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Додано: Вів 19 лип, 2022 13:55
Frant написав: flyman написав:
Тобто Київ рознесуть в щепки від Бортніч аж до Бучі?
Чи що тебе смущає в диферсифікації?
Бучу та Ірпінь вже рознесли, Київ стоїть без змін.
Пригороди перші беруть на себе удар ворогів.
Флаймен, у тебе з головою - все норм???
Ти не розумієш багато елементарних речей.
flyman написав:
Може за 2-3 роки, перевзуюся в щось більш габаритне
Купиш б/в самосвал чи трамвай і будеш в ньому ночувати?
Тема сильно роздута щодо знищеного жилого фонду.
Там точкові пошкодження, не думаю, що більше 1% жилого фонду (це із заміною вибитих шибок та посічених дахів). Капітальних пошкоджень під капремонт на порядок менше. Ще менше аварійних будинків під знесення.
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Додано: Вів 19 лип, 2022 14:04
Damien написав:
А тут все в кучке, однотипное, малопригодное для аренды нормальным людям даже в обычное время(и вообще непригодное сейчас).
Это не диверсификация
Вода, е.е., каналізація... сральнік, душ, ліжко - все є.
Ліпше общаги чи ліжкомісця в бараці, чи будинка в селі з вигрібною ямою.
В Парижі така кавалірка 100Куе коштує.
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Додано: Вів 19 лип, 2022 14:25
flyman написав: Damien написав:
А тут все в кучке, однотипное, малопригодное для аренды нормальным людям даже в обычное время(и вообще непригодное сейчас).
Это не диверсификация
Вода, е.е., каналізація... сральнік, душ, ліжко - все є.
Ліпше общаги чи ліжкомісця в бараці, чи будинка в селі з вигрібною ямою.
В Парижі така кавалірка 100Куе коштує.
Причому тут Париж?
Здати в оренду твій підвал нереально.
Навіть за 1000 грн.
Флаймен, з головою у тебе все норм?
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