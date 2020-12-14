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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10101101021010310104

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 85
1. Не вище 500
13%
11
2. 501 - 700
18%
15
3. 701 - 900
21%
18
4. 901 - 1000
20%
17
5. 1001 - 1200
18%
15
6. 1201 - 1500
5%
4
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
4
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 10:48

  Хомякоид написав:..
В Германии бенз па 2 евро ничего не изменил, как ездят все на работу с соседних сел на заводы так и ездят.

изменил.
В ритейле продажи товаров для интерьера и мебели 60% г/г
В недвиге может чуть лучше, но все равно плохо
ЗЫ под "бензом" я подразумеваю все виды энергии за деньги
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 11:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:рисну предположить (так как Андрей пишет сбивчиво что то важное оставляя за скобками) бетонный актив привязан к доллар

Интересно чего бетон привязан к доллару? 99% покупателей имеют доход в гривне. Украина тоже доллары не печатает. так что привязывать бетонометры к доллару - глупость.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 11:36

  BIGor написав:
  vitaliian написав:рисну предположить (так как Андрей пишет сбивчиво что то важное оставляя за скобками) бетонный актив привязан к доллар

Интересно чего бетон привязан к доллару? 99% покупателей имеют доход в гривне. Украина тоже доллары не печатает. так что привязывать бетонометры к доллару - глупость.

В стране, где ВВП = -50%, а помощь в валюте. Мы даже строительство только в долларах считаем. Оно и выглядит красивее
beee
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 11:39

  beee написав:
  BIGor написав:
  vitaliian написав:рисну предположить (так как Андрей пишет сбивчиво что то важное оставляя за скобками) бетонный актив привязан к доллар

Интересно чего бетон привязан к доллару? 99% покупателей имеют доход в гривне. Украина тоже доллары не печатает. так что привязывать бетонометры к доллару - глупость.

В стране, где ВВП = -50%, а помощь в валюте. Мы даже строительство только в долларах считаем. Оно и выглядит красивее

потому что гривну так часто роняют, что нет смысла что либо в ней считать. В таких расчётах будет непонятно, то ли гривна подешевела, то ли это актив подорожал.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 11:48

  vitaliian написав:потому что гривну так часто роняют, что нет смысла что либо в ней считать. В таких расчётах будет непонятно, то ли гривна подешевела, то ли это актив подорожал.

Если гривна падает, актив стоит на месте? :D Вот не поверю.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 12:39

  BIGor написав:
  vitaliian написав:потому что гривну так часто роняют, что нет смысла что либо в ней считать. В таких расчётах будет непонятно, то ли гривна подешевела, то ли это актив подорожал.

Если гривна падает, актив стоит на месте? :D Вот не поверю.
неважно стоит актив или висит, важно отделить его собственную стоимость от теряющей вес гривны. Проще всего это сделать оценкой в более стабильной валюте. На долгосроке можно применить коэффициенты инфляции. Только не те, которые высасывает из пальца нацбанк, включая туда топливо и в противовес ему валенки (которые никогда не дорожают).
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 19 лип, 2022 12:44, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 12:52

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  xaos_22 написав:_hunter
Ви забули про Чорногорію, з 1999 нім марка, з 2002 - євро

Коли основна сфера економіки - іноземний туризм - таке нормально працює. Коли щось складніше - то вже не так добре. Але я згодний з Романчуком - можна було б у якості експерименту дозволити вільний обіг доларів та євро.

Ви забули основні засади політики НБУ - а саме дедоларизація економіки. Ще Гонтарева це пропихувала.

Нажаль НБУ за 30 років так і не впорався з завданням. Були різні причини, але факт залишається фактом. Тому досить намагатись наябувать людей.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 16:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Згадую 2013 рік і як мені одна дівчина втирала про фантастичні умови накопичувального страхування. Я запитав: є можливість страхуватись в доларах або євро. Ні, немає. Я їй тоді сказав: не найобуйте людей. Накопичувальне страхування в гривнях - це дурість. Образилась. Більше зі мною не розмовляла.
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