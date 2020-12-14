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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 лип, 2022 10:48
Хомякоид написав:
..
В Германии бенз па 2 евро ничего не изменил
, как ездят все на работу с соседних сел на заводы так и ездят.
изменил.
В ритейле продажи товаров для интерьера и мебели 60% г/г
В недвиге может чуть лучше, но все равно плохо
ЗЫ под "бензом" я подразумеваю все виды энергии за деньги
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Додано: Вів 19 лип, 2022 11:08
vitaliian написав:
рисну предположить (так как Андрей пишет сбивчиво что то важное оставляя за скобками) бетонный актив привязан к доллар
Интересно чего бетон привязан к доллару? 99% покупателей имеют доход в гривне. Украина тоже доллары не печатает. так что привязывать бетонометры к доллару - глупость.
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BIGor
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Додано: Вів 19 лип, 2022 11:36
BIGor написав: vitaliian написав:
рисну предположить (так как Андрей пишет сбивчиво что то важное оставляя за скобками) бетонный актив привязан к доллар
Интересно чего бетон привязан к доллару? 99% покупателей имеют доход в гривне. Украина тоже доллары не печатает. так что привязывать бетонометры к доллару - глупость.
В стране, где ВВП = -50%, а помощь в валюте. Мы даже строительство только в долларах считаем. Оно и выглядит красивее
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Додано: Вів 19 лип, 2022 11:39
beee написав: BIGor написав: vitaliian написав:
рисну предположить (так как Андрей пишет сбивчиво что то важное оставляя за скобками) бетонный актив привязан к доллар
Интересно чего бетон привязан к доллару? 99% покупателей имеют доход в гривне. Украина тоже доллары не печатает. так что привязывать бетонометры к доллару - глупость.
В стране, где ВВП = -50%, а помощь в валюте. Мы даже строительство только в долларах считаем. Оно и выглядит красивее
потому что гривну так часто роняют, что нет смысла что либо в ней считать. В таких расчётах будет непонятно, то ли гривна подешевела, то ли это актив подорожал.
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vitaliian
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Додано: Вів 19 лип, 2022 11:48
vitaliian написав:
потому что гривну так часто роняют, что нет смысла что либо в ней считать. В таких расчётах будет непонятно, то ли гривна подешевела, то ли это актив подорожал.
Если гривна падает, актив стоит на месте?
Вот не поверю.
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Додано: Вів 19 лип, 2022 12:39
BIGor написав: vitaliian написав:
потому что гривну так часто роняют, что нет смысла что либо в ней считать. В таких расчётах будет непонятно, то ли гривна подешевела, то ли это актив подорожал.
Если гривна падает, актив стоит на месте?
Вот не поверю.
неважно стоит актив или висит, важно отделить его собственную стоимость от теряющей вес гривны. Проще всего это сделать оценкой в более стабильной валюте. На долгосроке можно применить коэффициенты инфляции. Только не те, которые высасывает из пальца нацбанк, включая туда топливо и в противовес ему валенки (которые никогда не дорожают).
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 19 лип, 2022 12:44, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 19 лип, 2022 12:52
BIGor написав: airmax78 написав: xaos_22 написав:_hunter
Ви забули про Чорногорію, з 1999 нім марка, з 2002 - євро
Коли основна сфера економіки - іноземний туризм - таке нормально працює. Коли щось складніше - то вже не так добре. Але я згодний з Романчуком - можна було б у якості експерименту дозволити вільний обіг доларів та євро.
Ви забули основні засади політики НБУ - а саме дедоларизація економіки. Ще Гонтарева це пропихувала.
Нажаль НБУ за 30 років так і не впорався з завданням. Були різні причини, але факт залишається фактом. Тому досить намагатись наябувать людей.
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Додано: Вів 19 лип, 2022 16:09
Згадую 2013 рік і як мені одна дівчина втирала про фантастичні умови накопичувального страхування. Я запитав: є можливість страхуватись в доларах або євро. Ні, немає. Я їй тоді сказав: не найобуйте людей. Накопичувальне страхування в гривнях - це дурість. Образилась. Більше зі мною не розмовляла.
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Додано: Вів 19 лип, 2022 16:23
vitaliian написав:
Проще всего это сделать оценкой в более стабильной валюте.
кількістю модних МОПів? довжиною скритих плінтусів? Унціями золота?
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Додано: Вів 19 лип, 2022 16:38
airmax78 написав:
Згадую 2013 рік і як мені одна дівчина втирала про фантастичні умови накопичувального страхування. Я запитав: є можливість страхуватись в доларах або євро. Ні, немає. Я їй тоді сказав: не найобуйте людей. Накопичувальне страхування в гривнях - це дурість. Образилась. Більше зі мною не розмовляла.
В середине 90-х банк Аркада запилил накопительный пенсионный фонд и ходил по всяким учреждениям с просьбой разрешить провести агитацию среди сотрудников.
Я им задал вопрос о диверсификации рисков, особенно на длительный период (нельзя же всё в бетон)
Ответили пламенной речью о неведанных горизонтах и толпах инвесторов в их ОП.
И вообще - бетон БудитТолькоДорожать.
Где сейчас банк Аркада? Что с их пенсионным фондом?
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