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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10102101031010410105

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 85
1. Не вище 500
13%
11
2. 501 - 700
18%
15
3. 701 - 900
21%
18
4. 901 - 1000
20%
17
5. 1001 - 1200
18%
15
6. 1201 - 1500
5%
4
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
4
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 16:56

  airmax78 написав:Згадую 2013 рік і як мені одна дівчина втирала про фантастичні умови накопичувального страхування. Я запитав: є можливість страхуватись в доларах або євро. Ні, немає. Я їй тоді сказав: не найобуйте людей. Накопичувальне страхування в гривнях - це дурість. Образилась. Більше зі мною не розмовляла.

Квартира в Києві, як пенсійний фонд.
by Уня
Квартира в Києві, як пеніс.
by Трибека

Відповідно, якщо три кавалірки, то вже лендлорд з многопенісним пенсійним фондом (три
пенсії, як з куща).
flyman
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  #<1 ... 10102101031010410105
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