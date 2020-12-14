airmax78 написав:Згадую 2013 рік і як мені одна дівчина втирала про фантастичні умови накопичувального страхування. Я запитав: є можливість страхуватись в доларах або євро. Ні, немає. Я їй тоді сказав: не найобуйте людей. Накопичувальне страхування в гривнях - це дурість. Образилась. Більше зі мною не розмовляла.
Квартира в Києві, як пенсійний фонд.
by Уня
Квартира в Києві, як пеніс.
by Трибека
Відповідно, якщо три кавалірки, то вже лендлорд з многопенісним пенсійним фондом (три
пенсії, як з куща).