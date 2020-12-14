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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 85
1. Не вище 500
13%
11
2. 501 - 700
18%
15
3. 701 - 900
21%
18
4. 901 - 1000
20%
17
5. 1001 - 1200
18%
15
6. 1201 - 1500
5%
4
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
4
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 16:56

  airmax78 написав:Згадую 2013 рік і як мені одна дівчина втирала про фантастичні умови накопичувального страхування. Я запитав: є можливість страхуватись в доларах або євро. Ні, немає. Я їй тоді сказав: не найобуйте людей. Накопичувальне страхування в гривнях - це дурість. Образилась. Більше зі мною не розмовляла.

Квартира в Києві, як пенсійний фонд.
by Уня
Квартира в Києві, як пеніс.
by Трибека

Відповідно, якщо три кавалірки, то вже лендлорд з многопенісним пенсійним фондом (три
пенсії, як з куща).
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 17:57

  flyman написав:Відповідно, якщо три кавалірки, то вже лендлорд з многопенісним пенсійним фондом (три
пенсії, як з куща).
вы ж ни одну пока ещё не сдали) с холодильником и стиралкой что будете решать?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 18:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  airmax78 написав:Згадую 2013 рік і як мені одна дівчина втирала про фантастичні умови накопичувального страхування. Я запитав: є можливість страхуватись в доларах або євро. Ні, немає. Я їй тоді сказав: не найобуйте людей. Накопичувальне страхування в гривнях - це дурість. Образилась. Більше зі мною не розмовляла.

Квартира в Києві, як пенсійний фонд.
by Уня
Квартира в Києві, як пеніс.
by Трибека

Відповідно, якщо три кавалірки, то вже лендлорд з многопенісним пенсійним фондом (три
пенсії, як з куща).
Не Трибека, а Юра
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 18:28

  vitaliian написав:
  flyman написав:Відповідно, якщо три кавалірки, то вже лендлорд з многопенісним пенсійним фондом (три
пенсії, як з куща).
вы ж ни одну пока ещё не сдали) с холодильником и стиралкой что будете решать?

Не бачу проблем ні з холодильником ні з пралкою.
Не здав. Неначасі.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 18:34

  UA написав:
  airmax78 написав:Згадую 2013 рік і як мені одна дівчина втирала про фантастичні умови накопичувального страхування. Я запитав: є можливість страхуватись в доларах або євро. Ні, немає. Я їй тоді сказав: не найобуйте людей. Накопичувальне страхування в гривнях - це дурість. Образилась. Більше зі мною не розмовляла.

В середине 90-х банк Аркада запилил накопительный пенсионный фонд и ходил по всяким учреждениям с просьбой разрешить провести агитацию среди сотрудников.
Я им задал вопрос о диверсификации рисков, особенно на длительный период (нельзя же всё в бетон)
Ответили пламенной речью о неведанных горизонтах и толпах инвесторов в их ОП.
И вообще - бетон БудитТолькоДорожать.
Где сейчас банк Аркада? Что с их пенсионным фондом?

У Аркада такие проекты, что при первом взгляде было ясно - это будущий банкрот.
Ну хорошо, инвестиции в бетон - утопия.
Можно поинтересоваться, куда инвестировать?
beee
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 19:00

  beee написав:Можно поинтересоваться, куда инвестировать?

Человек - вершина эволюции, трудится с расчетом нахомячить на более чем один климатический сезон. Если практически все виды животных максимум хомячат на перезимовку, или проще на черный день, то человек благодаря изобретению орудий труда, инструментов отъема силой или умом чужих результатов труда переиграл эволюцию. Даже если бы он изобрел надежное средство инвестирования (нахомячивания), всегда найдется другой, который это надежное средство инвестирования (нахомячивания) расшатает в пользу своего более привлекательного, чем обесценит обменную ценность у первого.

Нет идеала инвестирования. Есть игра в инвесторы.
Zebra
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