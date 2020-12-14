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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 лип, 2022 16:56
airmax78 написав:
Згадую 2013 рік і як мені одна дівчина втирала про фантастичні умови накопичувального страхування. Я запитав: є можливість страхуватись в доларах або євро. Ні, немає. Я їй тоді сказав: не найобуйте людей. Накопичувальне страхування в гривнях - це дурість. Образилась. Більше зі мною не розмовляла.
Квартира в Києві, як пенсійний фонд.
by Уня
Квартира в Києві, як пеніс.
by Трибека
Відповідно, якщо три кавалірки, то вже лендлорд з многопенісним пенсійним фондом (три
пенсії, як з куща).
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Додано: Вів 19 лип, 2022 17:57
flyman написав:
Відповідно, якщо три кавалірки, то вже лендлорд з многопенісним пенсійним фондом (три
пенсії, як з куща).
вы ж ни одну пока ещё не сдали) с холодильником и стиралкой что будете решать?
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Додано: Вів 19 лип, 2022 18:01
flyman написав: airmax78 написав:
Згадую 2013 рік і як мені одна дівчина втирала про фантастичні умови накопичувального страхування. Я запитав: є можливість страхуватись в доларах або євро. Ні, немає. Я їй тоді сказав: не найобуйте людей. Накопичувальне страхування в гривнях - це дурість. Образилась. Більше зі мною не розмовляла.
Квартира в Києві, як пенсійний фонд.
by Уня
Квартира в Києві, як пеніс.
by Трибека
Відповідно, якщо три кавалірки, то вже лендлорд з многопенісним пенсійним фондом (три
пенсії, як з куща).
Не Трибека, а Юра
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Додано: Вів 19 лип, 2022 18:28
vitaliian написав: flyman написав:
Відповідно, якщо три кавалірки, то вже лендлорд з многопенісним пенсійним фондом (три
пенсії, як з куща).
вы ж ни одну пока ещё не сдали) с холодильником и стиралкой что будете решать?
Не бачу проблем ні з холодильником ні з пралкою.
Не здав. Неначасі.
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Додано: Вів 19 лип, 2022 18:34
UA написав: airmax78 написав:
Згадую 2013 рік і як мені одна дівчина втирала про фантастичні умови накопичувального страхування. Я запитав: є можливість страхуватись в доларах або євро. Ні, немає. Я їй тоді сказав: не найобуйте людей. Накопичувальне страхування в гривнях - це дурість. Образилась. Більше зі мною не розмовляла.
В середине 90-х банк Аркада запилил накопительный пенсионный фонд и ходил по всяким учреждениям с просьбой разрешить провести агитацию среди сотрудников.
Я им задал вопрос о диверсификации рисков, особенно на длительный период (нельзя же всё в бетон)
Ответили пламенной речью о неведанных горизонтах и толпах инвесторов в их ОП.
И вообще - бетон БудитТолькоДорожать.
Где сейчас банк Аркада? Что с их пенсионным фондом?
У Аркада такие проекты, что при первом взгляде было ясно - это будущий банкрот.
Ну хорошо, инвестиции в бетон - утопия.
Можно поинтересоваться, куда инвестировать?
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Додано: Вів 19 лип, 2022 19:00
beee написав:
Можно поинтересоваться, куда инвестировать?
Человек - вершина эволюции, трудится с расчетом нахомячить на более чем один климатический сезон. Если практически все виды животных максимум хомячат на перезимовку, или проще на черный день, то человек благодаря изобретению орудий труда, инструментов отъема силой или умом чужих результатов труда переиграл эволюцию. Даже если бы он изобрел надежное средство инвестирования (нахомячивания), всегда найдется другой, который это надежное средство инвестирования (нахомячивания) расшатает в пользу своего более привлекательного, чем обесценит обменную ценность у первого.
Нет идеала инвестирования. Есть игра в инвесторы.
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Додано: Вів 19 лип, 2022 20:00
beee написав: UA написав:
В середине 90-х банк Аркада запилил накопительный пенсионный фонд и ходил по всяким учреждениям с просьбой разрешить провести агитацию среди сотрудников.
Я им задал вопрос о диверсификации рисков, особенно на длительный период (нельзя же всё в бетон)
Ответили пламенной речью о неведанных горизонтах и толпах инвесторов в их ОП.
И вообще - бетон БудитТолькоДорожать.
Где сейчас банк Аркада? Что с их пенсионным фондом?
У Аркада такие проекты, что при первом взгляде было ясно - это будущий банкрот.
Ну хорошо, инвестиции в бетон - утопия.
Можно поинтересоваться, куда инвестировать?
Аркада работала в самом востребованном сегменте - новострой эконом класса.
Проекты говно, но пипл аппетитно хавал это говно.
Что их заставляло выставлять в продажу однухи 37 кв.метров по 23-24 куе. сметаемые за 3-4 дня - хз.
Инвестиции в бетон не должны быть фетишем.
Эйрмакс подтвердит
Многовековой актив это золото.
Всё остальное это временные активы.
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Додано: Вів 19 лип, 2022 20:04
Zebra написав: beee написав:
Можно поинтересоваться, куда инвестировать?
Человек - вершина эволюции, трудится с расчетом нахомячить на более чем один климатический сезон. Если практически все виды животных максимум хомячат на перезимовку, или проще на черный день, то человек благодаря изобретению орудий труда, инструментов отъема силой или умом чужих результатов труда переиграл эволюцию. Даже если бы он изобрел надежное средство инвестирования (нахомячивания), всегда найдется другой, который это надежное средство инвестирования (нахомячивания) расшатает в пользу своего более привлекательного, чем обесценит обменную ценность у первого.
Нет идеала инвестирования. Есть игра в инвесторы.
мы частично пока вернулись в первобытный уклад, где можно объявить: "война" и типа нормально всё громить.
Но если бы вернулись полностью, то я бы добывал инвестиции дубиной с большой долей успеха. Сила- мой так сказать конёк.
А так получается, что недвижимость - самое верное решение, даже сейчас. Людям, как это ни странно, по прежнему хочется спать в хижине, а столько веков прошло. Вот поэтому умные айтишники снимают у меня недалёкого квартиру, а не наоборот
В последние годы я заметил интересную особенность. Их тянет в хижины зимой. К чему бы это?
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beee
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Додано: Вів 19 лип, 2022 20:59
beee написав:
В последние годы я заметил интересную особенность. Их тянет в хижины зимой. К чему бы это?
тю, это древний тренд в ноябре - декабре менять бумажные деньги на квадратные метры. В спокойные времена разница в цене недвижимости летом и в ноябре 10% это нормально.
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UA
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Додано: Вів 19 лип, 2022 21:11
beee написав: Zebra написав: beee написав:
Можно поинтересоваться, куда инвестировать?
Человек - вершина эволюции, трудится с расчетом нахомячить на более чем один климатический сезон. Если практически все виды животных максимум хомячат на перезимовку, или проще на черный день, то человек благодаря изобретению орудий труда, инструментов отъема силой или умом чужих результатов труда переиграл эволюцию. Даже если бы он изобрел надежное средство инвестирования (нахомячивания), всегда найдется другой, который это надежное средство инвестирования (нахомячивания) расшатает в пользу своего более привлекательного, чем обесценит обменную ценность у первого.
Нет идеала инвестирования. Есть игра в инвесторы.
мы частично пока вернулись в первобытный уклад, где можно объявить: "война" и типа нормально всё громить.
Но если бы вернулись полностью, то я бы добывал инвестиции дубиной с большой долей успеха. Сила- мой так сказать конёк.
А так получается, что недвижимость - самое верное решение, даже сейчас. Людям, как это ни странно, по прежнему хочется спать в хижине, а столько веков прошло. Вот поэтому умные айтишники снимают у меня недалёкого квартиру, а не наоборот
В последние годы я заметил интересную особенность. Их тянет в хижины зимой. К чему бы это?
Как когда-то говорили в Кривом Роге в период расцвета качалок "ствол решает вопрос с любым шкафом".
Не дай бог, дойдет до силы в низах.
90ые цветочками покажутся.
Был такой случай год назад.
В больницу привезли мощного такого мужика. Обиженного жуть.
Как оказалось, случилось ДТП, и он не нашел ничего лучше, как вылезти из своего джипа с другом, чтобы вправить мозги "обидчику". А второй участник ДТП банально вышел из своего авто и вежливо разрядил в мужика ствол. Потом любитель силы лежал с удаленными почкой и частью селезенки, искренне сокрушаясь, что все как-то не по мужски.
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