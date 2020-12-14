Додано: Вів 19 лип, 2022 20:04

Zebra написав: beee написав: Можно поинтересоваться, куда инвестировать? Можно поинтересоваться, куда инвестировать?

Человек - вершина эволюции, трудится с расчетом нахомячить на более чем один климатический сезон. Если практически все виды животных максимум хомячат на перезимовку, или проще на черный день, то человек благодаря изобретению орудий труда, инструментов отъема силой или умом чужих результатов труда переиграл эволюцию. Даже если бы он изобрел надежное средство инвестирования (нахомячивания), всегда найдется другой, который это надежное средство инвестирования (нахомячивания) расшатает в пользу своего более привлекательного, чем обесценит обменную ценность у первого.



Нет идеала инвестирования. Есть игра в инвесторы. Человек - вершина эволюции, трудится с расчетом нахомячить на более чем один климатический сезон. Если практически все виды животных максимум хомячат на перезимовку, или проще на черный день, то человек благодаря изобретению орудий труда, инструментов отъема силой или умом чужих результатов труда переиграл эволюцию. Даже если бы он изобрел надежное средство инвестирования (нахомячивания), всегда найдется другой, который это надежное средство инвестирования (нахомячивания) расшатает в пользу своего более привлекательного, чем обесценит обменную ценность у первого.Нет идеала инвестирования. Есть игра в инвесторы.

мы частично пока вернулись в первобытный уклад, где можно объявить: "война" и типа нормально всё громить.Но если бы вернулись полностью, то я бы добывал инвестиции дубиной с большой долей успеха. Сила- мой так сказать конёк.А так получается, что недвижимость - самое верное решение, даже сейчас. Людям, как это ни странно, по прежнему хочется спать в хижине, а столько веков прошло. Вот поэтому умные айтишники снимают у меня недалёкого квартиру, а не наоборотВ последние годы я заметил интересную особенность. Их тянет в хижины зимой. К чему бы это?