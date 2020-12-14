Додано: Сер 20 лип, 2022 00:15

ElamHarnish написав: flyman написав: Квартира в Києві, як пеніс.

by Трибека

Квартира в Києві, як пеніс.by Трибека

вітаю, панове

а що з Трибекою сталось? в 2018-2019 на цій гілці було кумедно читати його розповіді про стояк Круш під оренду, мальвін і мальдіви ) вітаю, пановеа що з Трибекою сталось? в 2018-2019 на цій гілці було кумедно читати його розповіді про стояк Круш під оренду, мальвін і мальдіви )

С Трибекой все плохо.На форум как-то заявилась его жена Колбаска и урезонила распоясавшегося лендлорда.Он почему на ветке сидел безвылазно?Дома отлеживался, потягивал через соломинку марочный бурбон шепетовского разлива, стратегические планы строил. А Мальдивы таки да, были в наличии, а как же - огромный такой плакат 1971 го года выпуска на всю стену, расписанный цветными фломастерами в стиле "тут был Трибека" или "лежак не занимать, в следующем году буду".Но с Колбаской не забалуешь.Устроила сначала истерику на форуме, а потом еще и Трибеку сразу на три работы.Бедняга то дрова грузил, то кому-то мебель там таскал, то на птицефабрике помет лопатой выгребал.Зачах, осунулся, потерял былой блеск в глазах и даже его арендаторы перестали перед ним пресмыкаться, а мальвины разбежались.Короче, жизнь его дала трещину.Что с ним и где он сейчас чудит - только одной Колбаске известно...