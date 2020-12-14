С Трибекой все плохо.
На форум как-то заявилась его жена Колбаска и урезонила распоясавшегося лендлорда.
Он почему на ветке сидел безвылазно?
Дома отлеживался, потягивал через соломинку марочный бурбон шепетовского разлива, стратегические планы строил. А Мальдивы таки да, были в наличии, а как же - огромный такой плакат 1971 го года выпуска на всю стену, расписанный цветными фломастерами в стиле "тут был Трибека" или "лежак не занимать, в следующем году буду".
Но с Колбаской не забалуешь.
Устроила сначала истерику на форуме, а потом еще и Трибеку сразу на три работы.
Бедняга то дрова грузил, то кому-то мебель там таскал, то на птицефабрике помет лопатой выгребал.
Зачах, осунулся, потерял былой блеск в глазах и даже его арендаторы перестали перед ним пресмыкаться, а мальвины разбежались.
Короче, жизнь его дала трещину.
Что с ним и где он сейчас чудит - только одной Колбаске известно...