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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10103101041010510106

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 85
1. Не вище 500
13%
11
2. 501 - 700
18%
15
3. 701 - 900
21%
18
4. 901 - 1000
20%
17
5. 1001 - 1200
18%
15
6. 1201 - 1500
5%
4
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
4
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 00:15

  ElamHarnish написав:
  flyman написав:Квартира в Києві, як пеніс.
by Трибека

вітаю, панове
а що з Трибекою сталось? в 2018-2019 на цій гілці було кумедно читати його розповіді про стояк Круш під оренду, мальвін і мальдіви )

С Трибекой все плохо.
На форум как-то заявилась его жена Колбаска и урезонила распоясавшегося лендлорда.
Он почему на ветке сидел безвылазно?
Дома отлеживался, потягивал через соломинку марочный бурбон шепетовского разлива, стратегические планы строил. А Мальдивы таки да, были в наличии, а как же - огромный такой плакат 1971 го года выпуска на всю стену, расписанный цветными фломастерами в стиле "тут был Трибека" или "лежак не занимать, в следующем году буду".
Но с Колбаской не забалуешь.
Устроила сначала истерику на форуме, а потом еще и Трибеку сразу на три работы.
Бедняга то дрова грузил, то кому-то мебель там таскал, то на птицефабрике помет лопатой выгребал.
Зачах, осунулся, потерял былой блеск в глазах и даже его арендаторы перестали перед ним пресмыкаться, а мальвины разбежались.
Короче, жизнь его дала трещину.
Что с ним и где он сейчас чудит - только одной Колбаске известно...
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 05:01

  vitaliian написав:
  flyman написав:Відповідно, якщо три кавалірки, то вже лендлорд з многопенісним пенсійним фондом (три
пенсії, як з куща).
вы ж ни одну пока ещё не сдали) с холодильником и стиралкой что будете решать?

Допоможіть йому!
Своїми цінними порадами, які ви роздаєте наліво і направо!
Візьміть шефство.
А то ніяк. І вам буде заняття і копійчина на маршрутки з Ірпеня до Києва.
І для нас щастя - меньше пустопорожнього флуду на форумах
Востаннє редагувалось Frant в Сер 20 лип, 2022 07:37, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 06:56

  Frant написав:Допоможіть йому!
Своїми цінними порадами!
Візьміть шефство.
А то ніяк. І вам буде заняття. І для нас щастя - меньше пустопорожнього флуду на форумах

Если коротко, у вас резидуальные органические поражения головного мозга. Андрей в моей помощи не нуждается. А вот вам уже вряд ли помогут.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 07:28

  vitaliian написав:
  Frant написав:Допоможіть йому!
Своїми цінними порадами!
Візьміть шефство.
А то ніяк. І вам буде заняття. І для нас щастя - меньше пустопорожнього флуду на форумах

Если коротко, у вас резидуальные органические поражения головного мозга. Андрей в моей помощи не нуждается. А вот вам уже вряд ли помогут.

У тебе словесний понос, манія величі і комплекс неповноцінності бувшої трієшниці, нині мешканки дальніх епенів.

На жаль, від цього немає ліків.

Класична ілюстрація синдрому Данінга-Крюгера.
Добре, що хоч перестала боротись з київськими общажками(((
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 08:22

  ElamHarnish написав:
  flyman написав:Квартира в Києві, як пеніс.
by Трибека

вітаю, панове
а що з Трибекою сталось? в 2018-2019 на цій гілці було кумедно читати його розповіді про стояк Круш під оренду, мальвін і мальдіви )

нормально все, читает, плюсики иногда ставит - даже после войны.
вот куда пропали Конговец и Зрадио?
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 08:27

  ElamHarnish написав:
  flyman написав:Квартира в Києві, як пеніс.
by Трибека

вітаю, панове
а що з Трибекою сталось? в 2018-2019 на цій гілці було кумедно читати його розповіді про стояк Круш під оренду, мальвін і мальдіви )

Трибека стала ярой бандеровкой и уехала в Австралию.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 09:14

  ElamHarnish написав:
  flyman написав:Квартира в Києві, як пеніс.
by Трибека

вітаю, панове
а що з Трибекою сталось? в 2018-2019 на цій гілці було кумедно читати його розповіді про стояк Круш під оренду, мальвін і мальдіви )

по-моєму, знаходиться в свому родовому помісці
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 09:21

  sequence написав:
  ElamHarnish написав:
  flyman написав:Квартира в Києві, як пеніс.
by Трибека

вітаю, панове
а що з Трибекою сталось? в 2018-2019 на цій гілці було кумедно читати його розповіді про стояк Круш під оренду, мальвін і мальдіви )

нормально все, читает, плюсики иногда ставит - даже после войны.
вот куда пропали Конговец и Зрадио?


Конга могли прихлопнуть, насколько я понял он в начале вторжения помогал ВСУ.
Хомякоид
 
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