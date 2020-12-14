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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 20 лип, 2022 00:15
ElamHarnish написав: flyman написав:
Квартира в Києві, як пеніс.
by Трибека
вітаю, панове
а що з Трибекою сталось? в 2018-2019 на цій гілці було кумедно читати його розповіді про стояк Круш під оренду, мальвін і мальдіви )
С Трибекой все плохо.
На форум как-то заявилась его жена Колбаска и урезонила распоясавшегося лендлорда.
Он почему на ветке сидел безвылазно?
Дома отлеживался, потягивал через соломинку марочный бурбон шепетовского разлива, стратегические планы строил. А Мальдивы таки да, были в наличии, а как же - огромный такой плакат 1971 го года выпуска на всю стену, расписанный цветными фломастерами в стиле "тут был Трибека" или "лежак не занимать, в следующем году буду".
Но с Колбаской не забалуешь.
Устроила сначала истерику на форуме, а потом еще и Трибеку сразу на три работы.
Бедняга то дрова грузил, то кому-то мебель там таскал, то на птицефабрике помет лопатой выгребал.
Зачах, осунулся, потерял былой блеск в глазах и даже его арендаторы перестали перед ним пресмыкаться, а мальвины разбежались.
Короче, жизнь его дала трещину.
Что с ним и где он сейчас чудит - только одной Колбаске известно...
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Додано: Сер 20 лип, 2022 05:01
vitaliian написав: flyman написав:
Відповідно, якщо три кавалірки, то вже лендлорд з многопенісним пенсійним фондом (три
пенсії, як з куща).
вы ж ни одну пока ещё не сдали) с холодильником и стиралкой что будете решать?
Допоможіть йому!
Своїми цінними порадами, які ви роздаєте наліво і направо!
Візьміть шефство.
А то ніяк. І вам буде заняття і копійчина на маршрутки з Ірпеня до Києва.
І для нас щастя - меньше пустопорожнього флуду на форумах
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 20 лип, 2022 07:37, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 20 лип, 2022 06:56
Frant написав:
Допоможіть йому!
Своїми цінними порадами!
Візьміть шефство.
А то ніяк. І вам буде заняття. І для нас щастя - меньше пустопорожнього флуду на форумах
Если коротко, у вас резидуальные органические поражения головного мозга. Андрей в моей помощи не нуждается. А вот вам уже вряд ли помогут.
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Додано: Сер 20 лип, 2022 07:28
vitaliian написав: Frant написав:
Допоможіть йому!
Своїми цінними порадами!
Візьміть шефство.
А то ніяк. І вам буде заняття. І для нас щастя - меньше пустопорожнього флуду на форумах
Если коротко, у вас резидуальные органические поражения головного мозга. Андрей в моей помощи не нуждается. А вот вам уже вряд ли помогут.
У тебе словесний понос, манія величі і комплекс неповноцінності бувшої трієшниці, нині мешканки дальніх епенів.
На жаль, від цього немає ліків.
Класична ілюстрація синдрому Данінга-Крюгера.
Добре, що хоч перестала боротись з київськими общажками(((
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Додано: Сер 20 лип, 2022 08:22
ElamHarnish написав: flyman написав:
Квартира в Києві, як пеніс.
by Трибека
вітаю, панове
а що з Трибекою сталось? в 2018-2019 на цій гілці було кумедно читати його розповіді про стояк Круш під оренду, мальвін і мальдіви )
нормально все, читает, плюсики иногда ставит - даже после войны.
вот куда пропали Конговец и Зрадио?
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Додано: Сер 20 лип, 2022 08:27
ElamHarnish написав: flyman написав:
Квартира в Києві, як пеніс.
by Трибека
вітаю, панове
а що з Трибекою сталось? в 2018-2019 на цій гілці було кумедно читати його розповіді про стояк Круш під оренду, мальвін і мальдіви )
Трибека стала ярой бандеровкой и уехала в Австралию.
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Додано: Сер 20 лип, 2022 09:14
ElamHarnish написав: flyman написав:
Квартира в Києві, як пеніс.
by Трибека
вітаю, панове
а що з Трибекою сталось? в 2018-2019 на цій гілці було кумедно читати його розповіді про стояк Круш під оренду, мальвін і мальдіви )
по-моєму, знаходиться в свому родовому помісці
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flyman
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Додано: Сер 20 лип, 2022 09:21
sequence написав: ElamHarnish написав: flyman написав:
Квартира в Києві, як пеніс.
by Трибека
вітаю, панове
а що з Трибекою сталось? в 2018-2019 на цій гілці було кумедно читати його розповіді про стояк Круш під оренду, мальвін і мальдіви )
нормально все, читает, плюсики иногда ставит - даже после войны.
вот куда пропали Конговец и Зрадио?
Конга могли прихлопнуть, насколько я понял он в начале вторжения помогал ВСУ.
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Хомякоид
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Додано: Сер 20 лип, 2022 09:49
Хомякоид
Может с Либо просто соблюдают режим радиомолчания?
Читать то с ноунейм аккаунта или даже без него тут можно
А болтать на передке нехорошо($чику наряд вне очереди)
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барабашов
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