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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 20 лип, 2022 00:15
ElamHarnish написав: flyman написав:
Квартира в Києві, як пеніс.
by Трибека
вітаю, панове
а що з Трибекою сталось? в 2018-2019 на цій гілці було кумедно читати його розповіді про стояк Круш під оренду, мальвін і мальдіви )
С Трибекой все плохо.
На форум как-то заявилась его жена Колбаска и урезонила распоясавшегося лендлорда.
Он почему на ветке сидел безвылазно?
Дома отлеживался, потягивал через соломинку марочный бурбон шепетовского разлива, стратегические планы строил. А Мальдивы таки да, были в наличии, а как же - огромный такой плакат 1971 го года выпуска на всю стену, расписанный цветными фломастерами в стиле "тут был Трибека" или "лежак не занимать, в следующем году буду".
Но с Колбаской не забалуешь.
Устроила сначала истерику на форуме, а потом еще и Трибеку сразу на три работы.
Бедняга то дрова грузил, то кому-то мебель там таскал, то на птицефабрике помет лопатой выгребал.
Зачах, осунулся, потерял былой блеск в глазах и даже его арендаторы перестали перед ним пресмыкаться, а мальвины разбежались.
Короче, жизнь его дала трещину.
Что с ним и где он сейчас чудит - только одной Колбаске известно...
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Додано: Сер 20 лип, 2022 08:22
ElamHarnish написав: flyman написав:
Квартира в Києві, як пеніс.
by Трибека
вітаю, панове
а що з Трибекою сталось? в 2018-2019 на цій гілці було кумедно читати його розповіді про стояк Круш під оренду, мальвін і мальдіви )
нормально все, читает, плюсики иногда ставит - даже после войны.
вот куда пропали Конговец и Зрадио?
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Додано: Сер 20 лип, 2022 08:27
ElamHarnish написав: flyman написав:
Квартира в Києві, як пеніс.
by Трибека
вітаю, панове
а що з Трибекою сталось? в 2018-2019 на цій гілці було кумедно читати його розповіді про стояк Круш під оренду, мальвін і мальдіви )
Трибека стала ярой бандеровкой и уехала в Австралию.
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Додано: Сер 20 лип, 2022 09:14
ElamHarnish написав: flyman написав:
Квартира в Києві, як пеніс.
by Трибека
вітаю, панове
а що з Трибекою сталось? в 2018-2019 на цій гілці було кумедно читати його розповіді про стояк Круш під оренду, мальвін і мальдіви )
по-моєму, знаходиться в свому родовому помісці
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flyman
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Додано: Сер 20 лип, 2022 09:49
Хомякоид
Может с Либо просто соблюдают режим радиомолчания?
Читать то с ноунейм аккаунта или даже без него тут можно
А болтать на передке нехорошо($чику наряд вне очереди)
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барабашов
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Додано: Сер 20 лип, 2022 12:39
Надеюсь эти 2 замечательных джентельмена живы-здоровы
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fox767676
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Додано: Сер 20 лип, 2022 14:55
Zebra написав:
Нет идеала инвестирования. Есть игра в инвесторы.
есть две вечные ценности - дети и золото. Даже через миллион лет они останутся неизменными.
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vitaliian
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Додано: Сер 20 лип, 2022 15:14
vitaliian написав: Zebra написав:
Нет идеала инвестирования. Есть игра в инвесторы.
есть две вечные ценности - дети и золото. Даже через миллион лет они останутся неизменными.
Невелика порада – ніколи не розглядати дітей як "інвестицію", це радше її протилежність.
І у них психіка буде ціліша, і у вас життєвих розчарувань менше.
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zerocool
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Додано: Сер 20 лип, 2022 15:21
zerocool написав:
і у вас життєвих розчарувань менше.
дети должны инвестировать в своих детей, а не возвращать инвестиции родителям. Не надо от них ждать "обеспеченную старость". Под инвестицией я понимаю прежде всего достойное воспитание, а не дорогое образование, брендовую одежду и айфоны. В себе люди тоже разочаровываются, так что этот критерий в целом слабый .
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vitaliian
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Додано: Сер 20 лип, 2022 15:36
sequence написав:
нормально все, читает, плюсики иногда ставит - даже после войны.
вот куда пропали Конговец и Зрадио?
И Адам Смит даже в твиттере паству бросил
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