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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 лип, 2022 16:15
Corpocrator написав: sequence написав:
нормально все, читает, плюсики иногда ставит - даже после войны.
вот куда пропали Конговец и Зрадио?
И Адам Смит даже в твиттере паству бросил
В данной ветке вечно будет одно: Флай и Франт будут перегавкиваться в коротких промежутках между банами.
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sequence
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