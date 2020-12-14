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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10104101051010610107

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 87
1. Не вище 500
13%
11
2. 501 - 700
18%
16
3. 701 - 900
22%
19
4. 901 - 1000
20%
17
5. 1001 - 1200
17%
15
6. 1201 - 1500
5%
4
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
4
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 16:15

  Corpocrator написав:
  sequence написав: нормально все, читает, плюсики иногда ставит - даже после войны.
вот куда пропали Конговец и Зрадио?

И Адам Смит даже в твиттере паству бросил

В данной ветке вечно будет одно: Флай и Франт будут перегавкиваться в коротких промежутках между банами.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 17:53

  sequence написав:
  Corpocrator написав:
  sequence написав: нормально все, читает, плюсики иногда ставит - даже после войны.
вот куда пропали Конговец и Зрадио?

И Адам Смит даже в твиттере паству бросил

В данной ветке вечно будет одно: Флай и Франт будут перегавкиваться в коротких промежутках между банами.


Мне нравиться читать как Франт ругаеться с Виталином насчет Ирпеня.
К сожалению приходиться признать что Франт прав.

Флай что-то сдал позиции и злиться. Видно есть серьезные потери.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 18:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Плохо, когда в тысячах постов - ни одного информативного и ценного. Сплошной флуд. Зачем тратить на это своё время, неясно. И читателю и писакам.

Знакомая выставила на продажу в ЗУ квартиру. За 2 недели ни одного звонка. Ни одного. Говорит, пусто там, после массовых сдач арендаторов военкоматам - все разъехались.
beee
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 18:52

  beee написав:массовых сдач арендаторов военкоматам
а кто их сдал то? Неужели сами хозяева рубанули себе доход. В теории ещё управдом мог или добрые соседи.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 18:58

  beee написав:Плохо, когда в тысячах постов - ни одного информативного и ценного. Сплошной флуд. Зачем тратить на это своё время, неясно. И читателю и писакам.

Знакомая выставила на продажу в ЗУ квартиру. За 2 недели ни одного звонка. Ни одного. Говорит, пусто там, после массовых сдач арендаторов военкоматам - все разъехались.

В Киеве низкобюджетные квартиры хорошо сдаются.
А вот выше среднего значительно сложнее.
В сегменте выше 30кгрн жизни нет.
В стране в гривне подорожало абсолютно всё, кроме аренды квартир в Киеве.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 19:54

наблюдаю в Киеве один микрорайон в спальнике
до войны квартиры были там в основном 1100 ... 1400 долл за метр
сейчас много вариантов по 900
вчера увидел по некоторым объектам снижение со стабильных овер1200 до чуть больше 800
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 20:00

  vitaliian написав:
  beee написав:массовых сдач арендаторов военкоматам
а кто их сдал то? Неужели сами хозяева рубанули себе доход. В теории ещё управдом мог или добрые соседи.


сами хозяева
uaprofi
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