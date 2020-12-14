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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 лип, 2022 16:15
Corpocrator написав: sequence написав:
нормально все, читает, плюсики иногда ставит - даже после войны.
вот куда пропали Конговец и Зрадио?
И Адам Смит даже в твиттере паству бросил
В данной ветке вечно будет одно: Флай и Франт будут перегавкиваться в коротких промежутках между банами.
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sequence
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Додано: Сер 20 лип, 2022 17:53
sequence написав: Corpocrator написав: sequence написав:
нормально все, читает, плюсики иногда ставит - даже после войны.
вот куда пропали Конговец и Зрадио?
И Адам Смит даже в твиттере паству бросил
В данной ветке вечно будет одно: Флай и Франт будут перегавкиваться в коротких промежутках между банами.
Мне нравиться читать как Франт ругаеться с Виталином насчет Ирпеня.
К сожалению приходиться признать что Франт прав.
Флай что-то сдал позиции и злиться. Видно есть серьезные потери.
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Хомякоид
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Додано: Сер 20 лип, 2022 18:45
Плохо, когда в тысячах постов - ни одного информативного и ценного. Сплошной флуд. Зачем тратить на это своё время, неясно. И читателю и писакам.
Знакомая выставила на продажу в ЗУ квартиру. За 2 недели ни одного звонка. Ни одного. Говорит, пусто там, после массовых сдач арендаторов военкоматам - все разъехались.
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beee
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Додано: Сер 20 лип, 2022 18:52
beee написав:
массовых сдач арендаторов военкоматам
а кто их сдал то? Неужели сами хозяева рубанули себе доход. В теории ещё управдом мог или добрые соседи.
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vitaliian
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Додано: Сер 20 лип, 2022 18:58
beee написав:
Плохо, когда в тысячах постов - ни одного информативного и ценного. Сплошной флуд. Зачем тратить на это своё время, неясно. И читателю и писакам.
Знакомая выставила на продажу в ЗУ квартиру. За 2 недели ни одного звонка. Ни одного. Говорит, пусто там, после массовых сдач арендаторов военкоматам - все разъехались.
В Киеве низкобюджетные квартиры хорошо сдаются.
А вот выше среднего значительно сложнее.
В сегменте выше 30кгрн жизни нет.
В стране в гривне подорожало абсолютно всё, кроме аренды квартир в Киеве.
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UA
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Додано: Сер 20 лип, 2022 19:54
наблюдаю в Киеве один микрорайон в спальнике
до войны квартиры были там в основном 1100 ... 1400 долл за метр
сейчас много вариантов по 900
вчера увидел по некоторым объектам снижение со стабильных овер1200 до чуть больше 800
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uaprofi
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Додано: Сер 20 лип, 2022 20:00
vitaliian написав: beee написав:
массовых сдач арендаторов военкоматам
а кто их сдал то? Неужели сами хозяева
рубанули себе доход. В теории ещё управдом мог или добрые соседи.
сами хозяева
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uaprofi
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