"ЖК «Be The One»
ЦЕНА КАК В СКАЗКЕ:
32,1 кв.м. с Ремонтом = 49220$"
А это уже обвал или просто скидка? Кто то сориентирует? Сколько она стоила +/- в ноябре?
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Додано: Чет 21 лип, 2022 07:54
"ЖК «Be The One»
ЦЕНА КАК В СКАЗКЕ:
32,1 кв.м. с Ремонтом = 49220$"
А это уже обвал или просто скидка? Кто то сориентирует? Сколько она стоила +/- в ноябре?
|