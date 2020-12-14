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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10106101071010810109>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 87
1. Не вище 500
13%
11
2. 501 - 700
18%
16
3. 701 - 900
22%
19
4. 901 - 1000
20%
17
5. 1001 - 1200
17%
15
6. 1201 - 1500
5%
4
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
4
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 07:54

"ЖК «Be The One»

ЦЕНА КАК В СКАЗКЕ:

32,1 кв.м. с Ремонтом = 49220$"
А это уже обвал или просто скидка? Кто то сориентирует? Сколько она стоила +/- в ноябре?
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 08:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А кто скажет - здесь живые фото или рендеры?

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/3k-n ... PbdGK.html

Если живые, то хотелки Максима вроде и "в рынке". Но здесь автор обещает еще дофаршировать под желания покупателя, а не "не нравится мой вкус - проходим, не задерживаем очередь..."
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 08:38

  striped написав:А кто скажет - здесь живые фото или рендеры?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/3k-n ... PbdGK.html
..

"Будет укомплектована всей необходимой мебелью и техникой."
рендеры, конечно. Автор и не скрывает.
На рендерах все есть
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 08:40

  lejko_vit написав:"ЖК «Be The One»

ЦЕНА КАК В СКАЗКЕ:

32,1 кв.м. с Ремонтом = 49220$"
А это уже обвал или просто скидка? Кто то сориентирует? Сколько она стоила +/- в ноябре?

это не квартиры, а аппартаменты.
Если готовы платить за электричество по 6-9 грн, вперед.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 08:55

  lejko_vit написав:"ЖК «Be The One»

ЦЕНА КАК В СКАЗКЕ:

32,1 кв.м. с Ремонтом = 49220$"
А это уже обвал или просто скидка? Кто то сориентирует? Сколько она стоила +/- в ноябре?

Это кандидат на рекордное падение.
Нежилое помещение. Коммерческие тарифы по коммуналке.
В отопительный сезон сумма по комуналке может достигать 20 000 грн.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 08:58

sequence
Как бы нам всем не вьепали по 5грн за квт/ч по осени вместе с фиксацией цены на ГКал и газ в трубе
Уголёк то на ТЭС надо где то и покупать, а с Бамбаса 146% точно его не будет.
И порты под вопросом
Почём там квт/ч в ЕС на опте? Может поляки как то мощности свои на нас перекинут?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 09:00

  UA написав:
  lejko_vit написав:"ЖК «Be The One»

ЦЕНА КАК В СКАЗКЕ:

32,1 кв.м. с Ремонтом = 49220$"
А это уже обвал или просто скидка? Кто то сориентирует? Сколько она стоила +/- в ноябре?

Это кандидат на рекордное падение.
Нежилое помещение. Коммерческие тарифы по коммуналке.
В отопительный сезон сумма по комуналке может достигать 20 000 грн.

За смартобщажку в 5х6 коммуналь 20кгрн :shock: :shock: :shock: ??? Каким образом?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 09:07

  барабашов написав:
  UA написав:
  lejko_vit написав:"ЖК «Be The One»

ЦЕНА КАК В СКАЗКЕ:

32,1 кв.м. с Ремонтом = 49220$"
А это уже обвал или просто скидка? Кто то сориентирует? Сколько она стоила +/- в ноябре?

Это кандидат на рекордное падение.
Нежилое помещение. Коммерческие тарифы по коммуналке.
В отопительный сезон сумма по комуналке может достигать 20 000 грн.

За смартобщажку в 5х6 коммуналь 20кгрн :shock: :shock: :shock: ??? Каким образом?

Это апартаменты (нежилые помещения)
В Киеве, многие коммерческие помещения получи счета за отопление в январе - феврале 2022 из расчета 600-800 грн за кв. метр отапливаемой площади + электричество по 7грн + некислый тариф за обслуживание модных МОПов (там нет ОСББ)
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 09:10

  барабашов написав:sequence
Как бы нам всем не вьепали ..

я вообще не понимаю, что там будет зимой. Влупят "по 5-10-20 грн", никто платить не будет. Сейчас коммуналь по стране плохо платят, зимой страшно подумать.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 09:18

  sequence написав:
  барабашов написав:sequence
Как бы нам всем не вьепали ..

я вообще не понимаю, что там будет зимой. Влупят "по 5-10-20 грн", никто платить не будет. Сейчас коммуналь по стране плохо платят, зимой страшно подумать.

Отключат тогда зимой неплательщикам и всего делов-то. А подключить долго и дорого.
Евгений Н.
 
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