Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 лип, 2022 07:54
"ЖК «Be The One»
ЦЕНА КАК В СКАЗКЕ: 32,1 кв.м. с Ремонтом = 49220$" А это уже обвал или просто скидка? Кто то сориентирует? Сколько она стоила +/- в ноябре?
lejko_vit
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Додано: Чет 21 лип, 2022 08:24
А кто скажет - здесь живые фото или рендеры?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/3k-n ... PbdGK.html
Если живые, то хотелки Максима вроде и "в рынке". Но здесь автор обещает еще дофаршировать под желания покупателя, а не "не нравится мой вкус - проходим, не задерживаем очередь..."
striped
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Додано: Чет 21 лип, 2022 08:38
"
Будет
укомплектована всей необходимой мебелью и техникой."
рендеры, конечно. Автор и не скрывает.
На рендерах все есть
sequence
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Додано: Чет 21 лип, 2022 08:40
lejko_vit написав:
"ЖК «Be The One»
ЦЕНА КАК В СКАЗКЕ:
32,1 кв.м. с Ремонтом = 49220$"
А это уже обвал или просто скидка? Кто то сориентирует? Сколько она стоила +/- в ноябре?
это не квартиры, а аппартаменты.
Если готовы платить за электричество по 6-9 грн, вперед.
sequence
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Додано: Чет 21 лип, 2022 08:55
lejko_vit написав:
"ЖК «Be The One»
ЦЕНА КАК В СКАЗКЕ:
32,1 кв.м. с Ремонтом = 49220$"
А это уже обвал или просто скидка? Кто то сориентирует? Сколько она стоила +/- в ноябре?
Это кандидат на рекордное падение.
Нежилое помещение. Коммерческие тарифы по коммуналке.
В отопительный сезон сумма по комуналке может достигать 20 000 грн.
UA
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Додано: Чет 21 лип, 2022 08:58
sequence Как бы нам всем не вьепали по 5грн за квт/ч по осени вместе с фиксацией цены на ГКал и газ в трубе Уголёк то на ТЭС надо где то и покупать, а с Бамбаса 146% точно его не будет. И порты под вопросом Почём там квт/ч в ЕС на опте? Может поляки как то мощности свои на нас перекинут?
барабашов
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Додано: Чет 21 лип, 2022 09:00
UA написав: lejko_vit написав:
"ЖК «Be The One»
ЦЕНА КАК В СКАЗКЕ:
32,1 кв.м. с Ремонтом = 49220$"
А это уже обвал или просто скидка? Кто то сориентирует? Сколько она стоила +/- в ноябре?
Это кандидат на рекордное падение.
Нежилое помещение. Коммерческие тарифы по коммуналке.
В отопительный сезон сумма по комуналке может достигать 20 000 грн.
За смартобщажку в 5х6 коммуналь 20кгрн
??? Каким образом?
барабашов
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Додано: Чет 21 лип, 2022 09:07
барабашов написав: UA написав: lejko_vit написав:
"ЖК «Be The One»
ЦЕНА КАК В СКАЗКЕ:
32,1 кв.м. с Ремонтом = 49220$"
А это уже обвал или просто скидка? Кто то сориентирует? Сколько она стоила +/- в ноябре?
Это кандидат на рекордное падение.
Нежилое помещение. Коммерческие тарифы по коммуналке.
В отопительный сезон сумма по комуналке может достигать 20 000 грн.
За смартобщажку в 5х6 коммуналь 20кгрн
??? Каким образом?
Это апартаменты (нежилые помещения)
В Киеве, многие коммерческие помещения получи счета за отопление в январе - феврале 2022 из расчета 600-800 грн за кв. метр отапливаемой площади + электричество по 7грн + некислый тариф за обслуживание модных МОПов (там нет ОСББ)
UA
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Додано: Чет 21 лип, 2022 09:10
барабашов написав: sequence
Как бы нам всем не вьепали ..
я вообще не понимаю, что там будет зимой. Влупят "по 5-10-20 грн", никто платить не будет. Сейчас коммуналь по стране плохо платят, зимой страшно подумать.
sequence
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Додано: Чет 21 лип, 2022 09:18
sequence написав: барабашов написав: sequence
Как бы нам всем не вьепали ..
я вообще не понимаю, что там будет зимой. Влупят "по 5-10-20 грн", никто платить не будет. Сейчас коммуналь по стране плохо платят, зимой страшно подумать.
Отключат тогда зимой неплательщикам и всего делов-то. А подключить долго и дорого.
Евгений Н.
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