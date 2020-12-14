Валютный налог от мудрецов из НБУ толкает многих айти патриотов в объятия юрисдикции Никосии.
Айтищников перед войной чуть ли не насильно вывозили из Украины.
По этой причине аренда уже перед войной сделала минус 20%
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 лип, 2022 09:19
Валютный налог от мудрецов из НБУ толкает многих айти патриотов в объятия юрисдикции Никосии.
Айтищников перед войной чуть ли не насильно вывозили из Украины.
По этой причине аренда уже перед войной сделала минус 20%
Додано: Чет 21 лип, 2022 09:22
UA
600-800??? помню кто то имея возле Крещатика что то в совкофонде,метров так под 200,жаловался в конце прошлого года на тариф 150+ и невозможность отрезаться. Смысл им ещё впятеро подымать было тариф - позабирать через ручной суд помещения?
Додано: Чет 21 лип, 2022 09:26
Коммерческий тариф привязан к рыночной цене на газ.
Забыли газовую войну вовы ху и аномальную цену газа под 80 000 грн перед войной?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|