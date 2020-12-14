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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10106101071010810109>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 88
1. Не вище 500
13%
11
2. 501 - 700
18%
16
3. 701 - 900
22%
19
4. 901 - 1000
19%
17
5. 1001 - 1200
17%
15
6. 1201 - 1500
5%
4
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
5
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 09:00

  UA написав:
  lejko_vit написав:"ЖК «Be The One»

ЦЕНА КАК В СКАЗКЕ:

32,1 кв.м. с Ремонтом = 49220$"
А это уже обвал или просто скидка? Кто то сориентирует? Сколько она стоила +/- в ноябре?

Это кандидат на рекордное падение.
Нежилое помещение. Коммерческие тарифы по коммуналке.
В отопительный сезон сумма по комуналке может достигать 20 000 грн.

За смартобщажку в 5х6 коммуналь 20кгрн :shock: :shock: :shock: ??? Каким образом?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 09:07

  барабашов написав:
  UA написав:
  lejko_vit написав:"ЖК «Be The One»

ЦЕНА КАК В СКАЗКЕ:

32,1 кв.м. с Ремонтом = 49220$"
А это уже обвал или просто скидка? Кто то сориентирует? Сколько она стоила +/- в ноябре?

Это кандидат на рекордное падение.
Нежилое помещение. Коммерческие тарифы по коммуналке.
В отопительный сезон сумма по комуналке может достигать 20 000 грн.

За смартобщажку в 5х6 коммуналь 20кгрн :shock: :shock: :shock: ??? Каким образом?

Это апартаменты (нежилые помещения)
В Киеве, многие коммерческие помещения получи счета за отопление в январе - феврале 2022 из расчета 600-800 грн за кв. метр отапливаемой площади + электричество по 7грн + некислый тариф за обслуживание модных МОПов (там нет ОСББ)
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 09:10

  барабашов написав:sequence
Как бы нам всем не вьепали ..

я вообще не понимаю, что там будет зимой. Влупят "по 5-10-20 грн", никто платить не будет. Сейчас коммуналь по стране плохо платят, зимой страшно подумать.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 09:18

  sequence написав:
  барабашов написав:sequence
Как бы нам всем не вьепали ..

я вообще не понимаю, что там будет зимой. Влупят "по 5-10-20 грн", никто платить не будет. Сейчас коммуналь по стране плохо платят, зимой страшно подумать.

Отключат тогда зимой неплательщикам и всего делов-то. А подключить долго и дорого.
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 09:19

  барабашов написав:
  UA написав:Это касательно студий вы написали или практически полностью ни один приличный новострой 2-3-4…К типа как у Эйра сейчас невозможно сдать?
Не могут же все мифические айтишнеги с зарплатами на уровне наркоторговцев за взятку сдёрнуть на тёплое Средиземное море???

Валютный налог от мудрецов из НБУ толкает многих айти патриотов в объятия юрисдикции Никосии.
Айтищников перед войной чуть ли не насильно вывозили из Украины.
По этой причине аренда уже перед войной сделала минус 20%
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 09:22

UA
600-800??? :shock: помню кто то имея возле Крещатика что то в совкофонде,метров так под 200,жаловался в конце прошлого года на тариф 150+ и невозможность отрезаться. Смысл им ещё впятеро подымать было тариф - позабирать через ручной суд помещения?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 09:26

  барабашов написав:UA
600-800??? :shock: помню кто то имея возле Крещатика что то в совкофонде,метров так под 200,жаловался в конце прошлого года на тариф 150+ и невозможность отрезаться. Смысл им ещё впятеро подымать было тариф - позабирать через ручной суд помещения?

Коммерческий тариф привязан к рыночной цене на газ.
Забыли газовую войну вовы ху и аномальную цену газа под 80 000 грн перед войной?
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 10:07

  Евгений Н. написав:
  sequence написав:
  барабашов написав:sequence
Как бы нам всем не вьепали ..

я вообще не понимаю, что там будет зимой. Влупят "по 5-10-20 грн", никто платить не будет. Сейчас коммуналь по стране плохо платят, зимой страшно подумать.

Отключат тогда зимой неплательщикам и всего делов-то. А подключить долго и дорого.

Сомневаюсь. Вроде есть закон, что на время военного положения запрещает отрубать
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 10:25

  Евгений Н. написав:Отключат тогда зимой неплательщикам и всего делов-то. А подключить долго и дорого.


А переложить замерзшие и порванные трубы тоже делов-то? Историю Алчевска самый лучший мэр со своим замом-коррупционером не проходили?
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 10:27

  sequence написав: Сомневаюсь. Вроде есть закон, что на время военного положения запрещает отрубать


Пока в Раде есть агент Титан, а в ОП другой агент закон можно привычно проигнорировать/отменить/переписать.
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