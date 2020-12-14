|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 лип, 2022 09:00
UA написав: lejko_vit написав:
"ЖК «Be The One»
ЦЕНА КАК В СКАЗКЕ:
32,1 кв.м. с Ремонтом = 49220$"
А это уже обвал или просто скидка? Кто то сориентирует? Сколько она стоила +/- в ноябре?
Это кандидат на рекордное падение.
Нежилое помещение. Коммерческие тарифы по коммуналке.
В отопительный сезон сумма по комуналке может достигать 20 000 грн.
За смартобщажку в 5х6 коммуналь 20кгрн
??? Каким образом?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2402
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 229 раз.
- Подякували: 229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 лип, 2022 09:07
барабашов написав: UA написав: lejko_vit написав:
"ЖК «Be The One»
ЦЕНА КАК В СКАЗКЕ:
32,1 кв.м. с Ремонтом = 49220$"
А это уже обвал или просто скидка? Кто то сориентирует? Сколько она стоила +/- в ноябре?
Это кандидат на рекордное падение.
Нежилое помещение. Коммерческие тарифы по коммуналке.
В отопительный сезон сумма по комуналке может достигать 20 000 грн.
За смартобщажку в 5х6 коммуналь 20кгрн
??? Каким образом?
Это апартаменты (нежилые помещения)
В Киеве, многие коммерческие помещения получи счета за отопление в январе - феврале 2022 из расчета 600-800 грн за кв. метр отапливаемой площади + электричество по 7грн + некислый тариф за обслуживание модных МОПов (там нет ОСББ)
-
UA
-
-
- Повідомлень: 6994
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1556 раз.
- Подякували: 1831 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 21 лип, 2022 09:10
барабашов написав:sequence
Как бы нам всем не вьепали ..
я вообще не понимаю, что там будет зимой. Влупят "по 5-10-20 грн", никто платить не будет. Сейчас коммуналь по стране плохо платят, зимой страшно подумать.
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 6695
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 1984 раз.
- Подякували: 1815 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 21 лип, 2022 09:18
sequence написав: барабашов написав:sequence
Как бы нам всем не вьепали ..
я вообще не понимаю, что там будет зимой. Влупят "по 5-10-20 грн", никто платить не будет. Сейчас коммуналь по стране плохо платят, зимой страшно подумать.
Отключат тогда зимой неплательщикам и всего делов-то. А подключить долго и дорого.
-
Евгений Н.
-
-
- Повідомлень: 547
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 лип, 2022 09:19
барабашов написав: UA написав:
Это касательно студий вы написали или практически полностью ни один приличный новострой 2-3-4…К типа как у Эйра сейчас невозможно сдать?
Не могут же все мифические айтишнеги с зарплатами на уровне наркоторговцев за взятку сдёрнуть на тёплое Средиземное море???
Валютный налог от мудрецов из НБУ толкает многих айти патриотов в объятия юрисдикции Никосии.
Айтищников перед войной чуть ли не насильно вывозили из Украины.
По этой причине аренда уже перед войной сделала минус 20%
-
UA
-
-
- Повідомлень: 6994
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1556 раз.
- Подякували: 1831 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 21 лип, 2022 09:22
UA
600-800???
помню кто то имея возле Крещатика что то в совкофонде,метров так под 200,жаловался в конце прошлого года на тариф 150+ и невозможность отрезаться. Смысл им ещё впятеро подымать было тариф - позабирать через ручной суд помещения?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2402
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 229 раз.
- Подякували: 229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 лип, 2022 09:26
барабашов написав:UA
600-800???
помню кто то имея возле Крещатика что то в совкофонде,метров так под 200,жаловался в конце прошлого года на тариф 150+ и невозможность отрезаться. Смысл им ещё впятеро подымать было тариф - позабирать через ручной суд помещения?
Коммерческий тариф привязан к рыночной цене на газ.
Забыли газовую войну вовы ху и аномальную цену газа под 80 000 грн перед войной?
-
UA
-
-
- Повідомлень: 6994
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1556 раз.
- Подякували: 1831 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 21 лип, 2022 10:07
Евгений Н. написав: sequence написав: барабашов написав:sequence
Как бы нам всем не вьепали ..
я вообще не понимаю, что там будет зимой. Влупят "по 5-10-20 грн", никто платить не будет. Сейчас коммуналь по стране плохо платят, зимой страшно подумать.
Отключат тогда зимой неплательщикам и всего делов-то. А подключить долго и дорого.
Сомневаюсь. Вроде есть закон, что на время военного положения запрещает отрубать
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 6695
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 1984 раз.
- Подякували: 1815 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 21 лип, 2022 10:25
Евгений Н. написав:
Отключат тогда зимой неплательщикам и всего делов-то. А подключить долго и дорого.
А переложить замерзшие и порванные трубы тоже делов-то? Историю Алчевска самый лучший мэр со своим замом-коррупционером не проходили?
-
striped
-
-
- Повідомлень: 1524
- З нами з: 10.12.08
- Подякував: 3061 раз.
- Подякували: 607 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 лип, 2022 10:27
sequence написав:
Сомневаюсь. Вроде есть закон, что на время военного положения запрещает отрубать
Пока в Раде есть агент Титан, а в ОП другой агент закон можно привычно проигнорировать/отменить/переписать.
-
striped
-
-
- Повідомлень: 1524
- З нами з: 10.12.08
- Подякував: 3061 раз.
- Подякували: 607 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22724
|9342774
|
|
|1100
|4481430
|
|
|3
|3833
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|