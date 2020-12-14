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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10106101071010810109

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 88
1. Не вище 500
13%
11
2. 501 - 700
18%
16
3. 701 - 900
22%
19
4. 901 - 1000
19%
17
5. 1001 - 1200
17%
15
6. 1201 - 1500
5%
4
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
5
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 10:51

  UA написав:
  барабашов написав:
  UA написав:Это касательно студий вы написали или практически полностью ни один приличный новострой 2-3-4…К типа как у Эйра сейчас невозможно сдать?
Не могут же все мифические айтишнеги с зарплатами на уровне наркоторговцев за взятку сдёрнуть на тёплое Средиземное море???

Валютный налог от мудрецов из НБУ толкает многих айти патриотов в объятия юрисдикции Никосии.
Айтищников перед войной чуть ли не насильно вывозили из Украины.
По этой причине аренда уже перед войной сделала минус 20%

Вроде покончили с этим с сегодняшнего дня?
Damien
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 10:53

  vitaliian написав:
  beee написав:массовых сдач арендаторов военкоматам
а кто их сдал то? Неужели сами хозяева рубанули себе доход. В теории ещё управдом мог или добрые соседи.

Я своими глазами видел с десяток объявлений в марте: здам квартиру тільки жінкам. Чоловіки- відразу в военкомат ". Дуже патріотично були налаштовані.
И главное мужики сдавали. Патриоты диванные
beee
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 10:59

  UA написав:
  барабашов написав:
  UA написав:Это касательно студий вы написали или практически полностью ни один приличный новострой 2-3-4…К типа как у Эйра сейчас невозможно сдать?
Не могут же все мифические айтишнеги с зарплатами на уровне наркоторговцев за взятку сдёрнуть на тёплое Средиземное море???

Валютный налог от мудрецов из НБУ толкает многих айти патриотов в объятия юрисдикции Никосии.
Айтищников перед войной чуть ли не насильно вывозили из Украины.
По этой причине аренда уже перед войной сделала минус 20%

Да верно. -20%.
Как у эйра не знаю. Я сдал в новострое, бюджет ремонта 50к. 2к + кухня с гостиной
beee
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 11:02

  beee написав:
  vitaliian написав:
  beee написав:массовых сдач арендаторов военкоматам
а кто их сдал то? Неужели сами хозяева рубанули себе доход. В теории ещё управдом мог или добрые соседи.

Я своими глазами видел с десяток объявлений в марте: здам квартиру тільки жінкам. Чоловіки- відразу в военкомат ". Дуже патріотично були налаштовані.
И главное мужики сдавали. Патриоты диванные

Может хотели решить, какие-то свои проблемы на личном фронте?! 😎
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 11:04

  beee написав:
  vitaliian написав:
  beee написав:массовых сдач арендаторов военкоматама кто их сдал то? Неужели сами хозяева рубанули себе доход. В теории ещё управдом мог или добрые соседи.

Я своими глазами видел с десяток объявлений в марте: здам квартиру тільки жінкам. Чоловіки- відразу в военкомат ". Дуже патріотично були налаштовані.
И главное мужики сдавали. Патриоты диванные

Может хотели решить, какие-то свои проблемы на личном фронте?! 😎

Коварный план 😅. А евреем почему-то называли меня
beee
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 11:17

наблюдаем как сегодня ночью цена в баксах на новостройки упадёт на 25%
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/view/kiiv

курс бакса/грн уже подтянулся, а стата пересчитается после 0:00
baraka
 
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