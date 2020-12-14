Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Это касательно студий вы написали или практически полностью ни один приличный новострой 2-3-4…К типа как у Эйра сейчас невозможно сдать? Не могут же все мифические айтишнеги с зарплатами на уровне наркоторговцев за взятку сдёрнуть на тёплое Средиземное море???
Валютный налог от мудрецов из НБУ толкает многих айти патриотов в объятия юрисдикции Никосии. Айтищников перед войной чуть ли не насильно вывозили из Украины. По этой причине аренда уже перед войной сделала минус 20%
UA написав:Это касательно студий вы написали или практически полностью ни один приличный новострой 2-3-4…К типа как у Эйра сейчас невозможно сдать? Не могут же все мифические айтишнеги с зарплатами на уровне наркоторговцев за взятку сдёрнуть на тёплое Средиземное море???
Валютный налог от мудрецов из НБУ толкает многих айти патриотов в объятия юрисдикции Никосии. Айтищников перед войной чуть ли не насильно вывозили из Украины. По этой причине аренда уже перед войной сделала минус 20%
Да верно. -20%. Как у эйра не знаю. Я сдал в новострое, бюджет ремонта 50к. 2к + кухня с гостиной