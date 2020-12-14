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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10107101081010910110

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 88
1. Не вище 500
13%
11
2. 501 - 700
18%
16
3. 701 - 900
22%
19
4. 901 - 1000
19%
17
5. 1001 - 1200
17%
15
6. 1201 - 1500
5%
4
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
5
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 12:28

  baraka написав:наблюдаем как сегодня ночью цена в баксах на новостройки упадёт на 25%
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/view/kiiv

курс бакса/грн уже подтянулся, а стата пересчитается после 0:00

Это можно как-то предотвратить? Опубликуйте номер карты - мы вам деньги закинем на поддержку сервиса.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 12:36

  airmax78 написав:
  baraka написав:наблюдаем как сегодня ночью цена в баксах на новостройки упадёт на 25%
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/view/kiiv

курс бакса/грн уже подтянулся, а стата пересчитается после 0:00

Это можно как-то предотвратить? Опубликуйте номер карты - мы вам деньги закинем на поддержку сервиса.


не-не, дешевле будет начать слив баксов, в неограниченных количествах захомяченных населением в матрасах

:)
baraka
 
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  #<1 ... 10107101081010910110
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