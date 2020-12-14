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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10106101071010810109

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 89
1. Не вище 500
12%
11
2. 501 - 700
18%
16
3. 701 - 900
21%
19
4. 901 - 1000
19%
17
5. 1001 - 1200
18%
16
6. 1201 - 1500
4%
4
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
5
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 11:17

наблюдаем как сегодня ночью цена в баксах на новостройки упадёт на 25%
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/view/kiiv

курс бакса/грн уже подтянулся, а стата пересчитается после 0:00
baraka
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 11:54

baraka
Лохмачи из Интергала считали по 36 и раньше. Или по крайней мере пытались, видел стоны инвесторов в фейсбуке
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 12:16

vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 12:24

  fox767676 написав:baraka
Лохмачи из Интергала считали по 36 и раньше. Или по крайней мере пытались, видел стоны инвесторов в фейсбуке


тут не важно по какому курсу они считали. Суть в том, что в итоге они показывали цену в гривне.

И, поскольку, кроме НБУ не было никакого нормального источника для курса бакса (не будем же мы руцями курс бакса временно вести) - то стата по новостройкам в баксе 5 месяцев была несколько оторванной от реальности.

и если кто-то смотрел на графики новостроек, не обращал внимание на расхождение курсов, и радовался что растёт в баксе - то теперь сюрпрайз-сюрпрайз.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 12:25

  baraka написав:
  fox767676 написав:baraka
Лохмачи из Интергала считали по 36 и раньше. Или по крайней мере пытались, видел стоны инвесторов в фейсбуке


тут не важно по какому курсу они считали. Суть в том, что в итоге они показывали цену в гривне.

И, поскольку, кроме НБУ не было никакого нормального источника для курса бакса (не будем же мы руцями курс бакса временно вести) - то стата по новостройкам в баксе 5 месяцев была несколько оторванной от реальности.

и если кто-то смотрел на графики новостроек, не обращал внимание на расхождение курсов, и радовался что растёт в баксе - то теперь сюрпрайз-сюрпрайз.

Это очень невовремя. Подкрутите чтобы все было как раньше, плз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 12:28

  baraka написав:наблюдаем как сегодня ночью цена в баксах на новостройки упадёт на 25%
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/view/kiiv

курс бакса/грн уже подтянулся, а стата пересчитается после 0:00

Это можно как-то предотвратить? Опубликуйте номер карты - мы вам деньги закинем на поддержку сервиса.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 12:36

  airmax78 написав:
  baraka написав:наблюдаем как сегодня ночью цена в баксах на новостройки упадёт на 25%
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/view/kiiv

курс бакса/грн уже подтянулся, а стата пересчитается после 0:00

Это можно как-то предотвратить? Опубликуйте номер карты - мы вам деньги закинем на поддержку сервиса.


не-не, дешевле будет начать слив баксов, в неограниченных количествах захомяченных населением в матрасах

:)
baraka
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 13:46

  baraka написав:наблюдаем как сегодня ночью цена в баксах на новостройки упадёт на 25%
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/view/kiiv

курс бакса/грн уже подтянулся, а стата пересчитается после 0:00

Київ 21 липня 2022 Новобудови 1396 $ / м²
Да, какие-то оторванные от реальности цифры.
Продаж («вторинка») 1492 $ / м² жесть просто, продацы полные неадекваты.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 13:52

  beee написав:
  vitaliian написав:
  beee написав:массовых сдач арендаторов военкоматам
а кто их сдал то? Неужели сами хозяева рубанули себе доход. В теории ещё управдом мог или добрые соседи.

Я своими глазами видел с десяток объявлений в марте: здам квартиру тільки жінкам. Чоловіки- відразу в военкомат ". Дуже патріотично були налаштовані.
И главное мужики сдавали. Патриоты диванные

Это ж наглое вторжение в личную жизнь. Допустим я не нужен военкомату мне справку об этом хозяину квартиры приносить?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 14:18

  baraka написав:
  airmax78 написав:
  baraka написав:наблюдаем как сегодня ночью цена в баксах на новостройки упадёт на 25%
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/view/kiiv

курс бакса/грн уже подтянулся, а стата пересчитается после 0:00

Это можно как-то предотвратить? Опубликуйте номер карты - мы вам деньги закинем на поддержку сервиса.


не-не, дешевле будет начать слив баксов, в неограниченных количествах захомяченных населением в матрасах

:)

Тогда закройте пожалуйста сайт на технические работы года на два. Но публиковать такую статистику не міжна!
airmax78
 
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  #<1 ... 10106101071010810109
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