Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
fox767676 написав:baraka Лохмачи из Интергала считали по 36 и раньше. Или по крайней мере пытались, видел стоны инвесторов в фейсбуке
тут не важно по какому курсу они считали. Суть в том, что в итоге они показывали цену в гривне.
И, поскольку, кроме НБУ не было никакого нормального источника для курса бакса (не будем же мы руцями курс бакса временно вести) - то стата по новостройкам в баксе 5 месяцев была несколько оторванной от реальности.
и если кто-то смотрел на графики новостроек, не обращал внимание на расхождение курсов, и радовался что растёт в баксе - то теперь сюрпрайз-сюрпрайз.
fox767676 написав:baraka Лохмачи из Интергала считали по 36 и раньше. Или по крайней мере пытались, видел стоны инвесторов в фейсбуке
тут не важно по какому курсу они считали. Суть в том, что в итоге они показывали цену в гривне.
И, поскольку, кроме НБУ не было никакого нормального источника для курса бакса (не будем же мы руцями курс бакса временно вести) - то стата по новостройкам в баксе 5 месяцев была несколько оторванной от реальности.
и если кто-то смотрел на графики новостроек, не обращал внимание на расхождение курсов, и радовался что растёт в баксе - то теперь сюрпрайз-сюрпрайз.
Это очень невовремя. Подкрутите чтобы все было как раньше, плз.