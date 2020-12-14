RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10107101081010910110>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 89
1. Не вище 500
12%
11
2. 501 - 700
18%
16
3. 701 - 900
21%
19
4. 901 - 1000
19%
17
5. 1001 - 1200
18%
16
6. 1201 - 1500
4%
4
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
5
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 13:46

  baraka написав:наблюдаем как сегодня ночью цена в баксах на новостройки упадёт на 25%
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/view/kiiv

курс бакса/грн уже подтянулся, а стата пересчитается после 0:00

Київ 21 липня 2022 Новобудови 1396 $ / м²
Да, какие-то оторванные от реальности цифры.
Продаж («вторинка») 1492 $ / м² жесть просто, продацы полные неадекваты.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6395
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1034 раз.
Подякували: 1376 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 13:52

  beee написав:
  vitaliian написав:
  beee написав:массовых сдач арендаторов военкоматам
а кто их сдал то? Неужели сами хозяева рубанули себе доход. В теории ещё управдом мог или добрые соседи.

Я своими глазами видел с десяток объявлений в марте: здам квартиру тільки жінкам. Чоловіки- відразу в военкомат ". Дуже патріотично були налаштовані.
И главное мужики сдавали. Патриоты диванные

Это ж наглое вторжение в личную жизнь. Допустим я не нужен военкомату мне справку об этом хозяину квартиры приносить?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14030
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2057 раз.
Подякували: 2894 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 14:18

  baraka написав:
  airmax78 написав:
  baraka написав:наблюдаем как сегодня ночью цена в баксах на новостройки упадёт на 25%
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/view/kiiv

курс бакса/грн уже подтянулся, а стата пересчитается после 0:00

Это можно как-то предотвратить? Опубликуйте номер карты - мы вам деньги закинем на поддержку сервиса.


не-не, дешевле будет начать слив баксов, в неограниченных количествах захомяченных населением в матрасах

:)

Тогда закройте пожалуйста сайт на технические работы года на два. Но публиковать такую статистику не міжна!
airmax78
 
Повідомлень: 40782
З нами з: 25.10.12
Подякував: 947 раз.
Подякували: 5040 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 05:58

  baraka написав:наблюдаем как сегодня ночью цена в баксах на новостройки упадёт на 25%
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/view/kiiv

курс бакса/грн уже подтянулся, а стата пересчитается после 0:00

20%
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6823
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1356 раз.
Подякували: 1361 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 09:00

  Мизантрóп написав:
  baraka написав:наблюдаем как сегодня ночью цена в баксах на новостройки упадёт на 25%
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/view/kiiv

курс бакса/грн уже подтянулся, а стата пересчитается после 0:00

20%


кстати, заметил, что тренд на падение цены баксах у новостроек начался в октябре 2021 года. Все увидели ?
baraka
 
Повідомлень: 5220
З нами з: 09.10.12
Подякував: 788 раз.
Подякували: 788 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 11:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Интересно - ту квартиру, что только один день показывали на аукционе 20го в итоге продали или еще ждут покупателя с фиолетовыми купюрами?
striped
 
Повідомлень: 1528
З нами з: 10.12.08
Подякував: 3063 раз.
Подякували: 608 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 12:45

  baraka написав:
  Мизантрóп написав:
  baraka написав:наблюдаем как сегодня ночью цена в баксах на новостройки упадёт на 25%
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/view/kiiv

курс бакса/грн уже подтянулся, а стата пересчитается после 0:00

20%


кстати, заметил, что тренд на падение цены баксах у новостроек начался в октябре 2021 года. Все увидели ?

да я заметил.
в одном и том же ЖК в сентябре продал две квартиры за 150..145 (купил за 98), в декабре продал за 180..170. и при этом купил голые за 130..125.
отрицательное падение
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 671
З нами з: 26.11.19
Подякував: 55 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 14:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

О, настало время о...успешных историй.
striped
 
Повідомлень: 1528
З нами з: 10.12.08
Подякував: 3063 раз.
Подякували: 608 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 14:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

это не истории, а свершившиеся и оформившиеся события в виде перехода прав собственности за вознаграждение.
истории тут есть кому травить. обычно они начинаются со слов: " я заметил" или "в мене є інфа"
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 671
З нами з: 26.11.19
Подякував: 55 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 14:53

  beee написав:
  baraka написав:
  Мизантрóп написав:20%


кстати, заметил, что тренд на падение цены баксах у новостроек начался в октябре 2021 года. Все увидели ?

да я заметил.
в одном и том же ЖК в сентябре продал две квартиры за 150..145 (купил за 98), в декабре продал за 180..170. и при этом купил голые за 130..125.
отрицательное падение

в дікабрі 2021 це буле зовсім інше життя,
чекаєм офігітєльних історій про те як купив в январі 2022 і продав в августі/сінтябрі 2022 і зробив на фліпі пару іксів в уях
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 22 лип, 2022 14:54, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29253
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1412 раз.
Подякували: 2517 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 10107101081010910110>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2272, 2273, 2274
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22735 9415839
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 лип, 2022 14:53
hume
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 109, 110, 111
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1105 4521680
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лип, 2022 19:23
flyman
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 3836
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Львів Банк (34)
22.07.2022 15:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.