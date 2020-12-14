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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 лип, 2022 13:46
Київ 21 липня 2022 Новобудови 1396 $ / м²
Да, какие-то оторванные от реальности цифры.
Продаж («вторинка») 1492 $ / м²
жесть просто, продацы полные неадекваты.
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BIGor
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Додано: Чет 21 лип, 2022 13:52
beee написав: vitaliian написав: beee написав:
массовых сдач арендаторов военкоматам
а кто их сдал то? Неужели сами хозяева рубанули себе доход. В теории ещё управдом мог или добрые соседи.
Я своими глазами видел с десяток объявлений в марте: здам квартиру тільки жінкам. Чоловіки- відразу в военкомат ". Дуже патріотично були налаштовані.
И главное мужики сдавали. Патриоты диванные
Это ж наглое вторжение в личную жизнь. Допустим я не нужен военкомату мне справку об этом хозяину квартиры приносить?
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Додано: Чет 21 лип, 2022 14:18
baraka написав: airmax78 написав:
Это можно как-то предотвратить? Опубликуйте номер карты - мы вам деньги закинем на поддержку сервиса.
не-не, дешевле будет начать слив баксов, в неограниченных количествах захомяченных населением в матрасах
Тогда закройте пожалуйста сайт на технические работы года на два. Но публиковать такую статистику не міжна!
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 05:58
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 09:00
Мизантрóп написав:
20%
кстати, заметил, что тренд на падение цены баксах у новостроек начался в октябре 2021 года. Все увидели ?
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baraka
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 11:08
Интересно - ту квартиру, что только один день показывали на аукционе 20го в итоге продали или еще ждут покупателя с фиолетовыми купюрами?
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striped
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 12:45
baraka написав: Мизантрóп написав:
20%
кстати, заметил, что тренд на падение цены баксах у новостроек начался в октябре 2021 года. Все увидели ?
да я заметил.
в одном и том же ЖК в сентябре продал две квартиры за 150..145 (купил за 98), в декабре продал за 180..170. и при этом купил голые за 130..125.
отрицательное падение
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beee
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 14:02
О, настало время о...успешных историй.
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 14:43
это не истории, а свершившиеся и оформившиеся события в виде перехода прав собственности за вознаграждение.
истории тут есть кому травить. обычно они начинаются со слов: " я заметил" или "в мене є інфа"
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beee
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 14:53
beee написав: baraka написав: Мизантрóп написав:
20%
кстати, заметил, что тренд на падение цены баксах у новостроек начался в октябре 2021 года. Все увидели ?
да я заметил.
в одном и том же ЖК в сентябре продал две квартиры за 150..145 (купил за 98), в декабре продал за 180..170. и при этом купил голые за 130..125.
отрицательное падение
в дікабрі 2021 це буле зовсім інше життя,
чекаєм офігітєльних історій про те як купив в январі 2022 і продав в августі/сінтябрі 2022 і зробив на фліпі пару іксів в уях
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 22 лип, 2022 14:54, всього редагувалось 1 раз.
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