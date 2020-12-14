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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 22 лип, 2022 14:53
beee написав:
да я заметил.
в одном и том же ЖК в сентябре продал две квартиры за 150..145 (купил за 98), в декабре продал за 180..170. и при этом купил голые за 130..125.
отрицательное падение
170 с ремонтом - 130 голая = 40куе.
Арифметика показывает, что вы ждали роста цены. т.е продать с ремонтом за 190-210
Иначе накуя?
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 14:59
striped написав:
О, настало время о...успешных историй.
beee как раз из тех, кто регулярно ставит подписи на договорах в кабинете нотариуса.
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