170 с ремонтом - 130 голая = 40куе.
Арифметика показывает, что вы ждали роста цены. т.е продать с ремонтом за 190-210
Иначе накуя?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 22 лип, 2022 14:53
170 с ремонтом - 130 голая = 40куе.
Арифметика показывает, что вы ждали роста цены. т.е продать с ремонтом за 190-210
Иначе накуя?
Додано: П'ят 22 лип, 2022 14:59
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