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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10107101081010910110

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 89
1. Не вище 500
12%
11
2. 501 - 700
18%
16
3. 701 - 900
21%
19
4. 901 - 1000
19%
17
5. 1001 - 1200
18%
16
6. 1201 - 1500
4%
4
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
5
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 14:53

  beee написав:да я заметил.
в одном и том же ЖК в сентябре продал две квартиры за 150..145 (купил за 98), в декабре продал за 180..170. и при этом купил голые за 130..125.
отрицательное падение

170 с ремонтом - 130 голая = 40куе.
Арифметика показывает, что вы ждали роста цены. т.е продать с ремонтом за 190-210
Иначе накуя?
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 14:59

  striped написав:О, настало время о...успешных историй.

beee как раз из тех, кто регулярно ставит подписи на договорах в кабинете нотариуса.
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Повідомлень: 6999
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1559 раз.
Подякували: 1833 раз.
 
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1
  #<1 ... 10107101081010910110
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